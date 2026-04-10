‘Emergencia radiactiva’: la serie que revive el ‘Chernobyl brasileño’ y lidera las audiencias globales

La producción brasileña ‘Emergencia radiactiva’ se ha consolidado como el más reciente fenómeno de audiencia en la plataforma de streaming Netflix. Al recrear uno de los incidentes nucleares más graves de América Latina, ocurrido en Goiânia en 1987, la serie logró posicionarse como la producción de habla no inglesa más vista a nivel mundial durante la última semana de marzo, al alcanzar 10,8 millones de visualizaciones.

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Bajo la dirección de Fernando Coimbra, reconocido por su trabajo en producciones de alto calibre como Narcos y Perry Mason, la miniserie de cinco episodios no solo lideró el ranking global, sino que también logró entrar en el Top 10 en más de 55 países. Este hito refleja un interés creciente del mercado internacional por las narrativas provenientes de Brasil, que atraviesa un momento destacado en la industria audiovisual tras éxitos recientes en circuitos de festivales y premios internacionales.

En declaraciones recogidas por el medio estadounidense Variety, Coimbra expresó que el impacto de la serie fue “una sorpresa” y atribuyó el éxito a la capacidad de la plataforma para generar repercusión instantánea. “Con Netflix es un éxito inmediato y luego está disponible en todo el mundo. Se nota que la gente la está disfrutando mucho”, señaló el cineasta.

La tragedia real: el polvo azul que marcó a Goiânia

El eje central de la trama es el accidente nuclear de Goiânia de 1987, un evento histórico catalogado como nivel 5 en la Escala Internacional de Eventos Nucleares (INES). El desastre se originó cuando dos recolectores de chatarra desmantelaron una unidad de radioterapia abandonada en una clínica privada.

En el interior de la máquina, los hombres hallaron una cápsula que contenía cloruro de cesio-137, una sal radiactiva que emitía un brillo azul intenso en la oscuridad. Sin conocer el peligro extremo, el material fue compartido entre familiares y vecinos, lo que resultó en la contaminación de cientos de personas, la muerte directa de cuatro de ellas en las semanas posteriores y la generación de miles de toneladas de residuos radiactivos.

A diferencia de otras producciones del género que apuestan por el dramatismo visual, Coimbra buscó que ‘Emergencia radiactiva’ fuera una “radiografía de la crisis social”. El objetivo editorial fue huir del sensacionalismo para centrarse en la humanidad de las víctimas y en la respuesta de la comunidad científica.

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“Trabajamos arduamente con los actores para que la familia se sintiera como una familia de verdad. Quería que se sintiera como si fuera el mundo real, con gente real”, afirmó el director, destacando que la improvisación fue clave para dar vitalidad y realismo a las escenas.

El guion, firmado por Gustavo Lipsztein, entrelaza diversos puntos de vista: desde las víctimas que manipularon el compuesto sin saberlo, hasta los médicos y físicos que debieron lidiar con una emergencia para la que el país no estaba preparado. El elenco cuenta con nombres destacados como Johnny Massaro, Paulo Gorgulho, Bukassa Kabengele y Antonio Saboia.

El éxito de esta producción se suma a la buena racha del cine brasileño contemporáneo, con hitos como Ainda Estou Aqui, de Walter Salles. Para Coimbra, retratar el pasado es una forma de analizar la sociedad actual. Al igual que otras obras de su generación, considera que esta historia del siglo XX “habla del presente”, subrayando la vulnerabilidad social y la importancia de la responsabilidad institucional ante las crisis de salud pública.