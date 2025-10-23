Suscribirse

Cultura

Keanu Reeves brilló en ‘Cuando el cielo se equivoca’; este es su papel en la esperada película

El actor recibió miles de elogios por su versatilidad y nueva faceta.

Redacción Cultura
24 de octubre de 2025, 2:49 a. m.
Keanu Reeves
El actor protagonizó la película Keanu Reeves brilló en ‘Cuando el cielo se equivoca'. | Foto: WireImage

Keanu Reeves, uno de los actores más queridos de la actualidad, es reconocido por su versatilidad y la facilidad que tiene a la hora de interpretar distintos tipos de personajes en diversos géneros del séptimo arte.

El artista nació en Beirut, Líbano, pero creció en Canadá, país en el que desarrolló siu amor por la actuación a ingresó a distintos talleres y clases en los que desarrolló habilidades que, a día a hoy, lo tienen en la cima del éxito.

@bitfreaks

Ya vimos Cuando el cielo se Equivoca Gracias a @Corazón Films por la invitación. #cine #peliculas #keanureeves #cuandoelcieloseequivoca #peliculasrecomendadas

♬ Funky Lo-fi Vides (P-funk Jazz) - Gazelle

A lo largo de su trayectoria, ha participado en producciones como Bill & Ted’s Excellent Adventure, Speed, The Matrix y John Wick, consolidando su proceso en Hollywood y convirtiéndose en uno de los artistas más respetados de su generación.

Cuando el cielo se equivoca: La nueva película de Keanu Reevers

El actor ocupa el papel de protagonista en esta nueva producción, por lo que se puso bajo la piel de un ángel con buenas intenciones, pero que, de manera frecuente, comete cierta clase de errores que terminan empeorando la situación e incluso, afectando a las personas que están a su alrededor.

Contexto: ‘Horizonte’: un viaje poético y oscuro con el que César Acevedo exige a su público para recompensarlo

Su propósito principales es acompañar y ayudar a Arj y Jeff, una organizador de conciertos y un inversor de capital para llevar a cabo sus propósitos y obtener éxito en los proyectos que encaminan.

La forma de actuar de Gabriel, como es el nombre de su personaje traerá consecuencias negativas, que causarán conflicto entre las personas que lo rodean.

Ficha técnica de ‘Cuando el cielo se equivoca’

  • Título original: Good Fortune 
  • Género: Comedia, Fantasía 
  • Director: Aziz Ansari 
  • Reparto principal: Keanu Reeves, Seth Rogen, Aziz Ansari, Sandra Oh y Keke Palmer 
  • Duración: Aproximadamente 100 minutos (1 hora y 40 minutos) 
  • País de origen: Estados Unidos.
@cinedot

En Cuando el cielo se equivoca, Keanu Reeves interpreta a Gabriel, un ángel que intenta enseñarle a un trabajador que el dinero no compra la felicidad, intercambiando su vida con la de su jefe. Pero el plan sale mal y Gabriel termina perdiendo sus alas. ¡Descubre más muy pronto!

♬ original sound - Cinedot - Cinedot

¿Cuándo se estrenó la película en Colombia?

Cuando el cielo se equivoca llegó a todos los teatros colombianos el pasado jueves, 16 de octubre y según los comentarios de los fanáticos del actor y las reacciones publicadas en las redes sociales, habría tenido muy buenos resultados en cuanto a número de asistentes a las salas y los comentarios publicados por los espectadores.

Las funciones se han vendido en el idioma original, con subtítulos en inglés y en español, pero también se ofreció en formato doblaje, con el fin de que cada persona pueda disfrutar del filme teniendo en cuenta sus preferencias.

Noticias Destacadas

