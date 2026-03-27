En películas como La gran belleza, que exploró la alta sociedad romana y le mereció un Óscar a cinta extranjera en 2014, y Fue la mano de Dios, que estrenó en Netflix y, además de otra nominación, le representó llegar a una audiencia mucho mayor (un homenaje a sus orígenes, la muerte de sus padres y los efectos de un tal Maradona en la vida de su natal Nápoles), el italiano Paolo Sorrentino logró hacerse un nombre con una paleta artística y emocional, y un innegable foco estético.

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A lo largo de su filmografía, desde ese foco ha exaltado el vivir con pasión, lo demente, frágil y desequilibrante de existir y, a veces, como en Parthenope, lo bello. Ha ido a Hollywood y ha regresado.

Entre sus tramas recurrentes aparecen las maquinaciones de instituciones de poder y religiosas de la mano de crisis existenciales de hombres de poder. En La grazia, la película que estrena en Colombia este 2 de abril, sigue esta cuerda con Mariano, una figura política atípica: es un ser humano preparado y decente. Mariano vive debates internos, personales, políticos y sociales. Siente las brechas con sus hijos y también el efecto de inseguridades sobre una potencial infidelidad de su esposa, que ya murió.

Nacido en Nápoles, en 1970, Paolo Sorrentino no negocia el estilo, pero eso no hace de su cine algo ligero. Foto: GETTY IMAGES

En su séptima colaboración con el director, Toni Servillo interpreta a Mariano, ese hombre con los días contados en el poder y pausado sentido de la ética (especie en extinción). Pero se ve impulsado a la acción por cuenta de una grieta lenta que se abre con su hija Dorotea, su más cercana colaboradora. La distancia generacional se hace clara ante el tema de la eutanasia, que debe sancionar antes de dejar la presidencia, así como en otorgar la gracia a dos condenados a prisión por terminar dos vidas en contextos particulares (que alimentan trama y debates). Y lo seguimos con sus dudas, con las dudas y presiones de los demás, en una película que encuentra su máxima virtud en diálogos memorables, de Mariano con su hija, con su vieja amiga y con el santo padre... Sobre la vida y el cine, esto le dijo a Arcadia el director.

Una conexión con otras eras quizá inesperada de Mariano viene del beat del hip hop. Y no es solo cuestión de sonido. Foto: Andrea Pirrello

ARCADIA: Ha abordado figuras políticas en el pasado, como Silvio Berlusconi, ¿basó a Mariano en alguien real?

PAOLO SORRENTINO: He hecho dos películas sobre dos personajes reales y luego he hecho nueve sobre personajes inventados. Esta es sobre un político inventado. Es una película de pura invención que, además, no habla realmente de política, sino de temas morales, como el conceder o no un indulto, que es lo que da título a la película.

ARCADIA: La película también habla de la relación entre un padre y su hija. ¿Hasta qué punto la relación con sus hijos toca la trama?

P.S.: La película trata sobre la relación entre diferentes generaciones porque es algo muy cercano a mi vida, ya que tengo hijos mayores, de más de 20 años, con los que mantengo una relación dialéctica: me confronto con ellos, trato de entender qué es para ellos el presente, me explico cómo funciona el presente y trato de comprender sus razones, sus motivaciones. La película, sin duda, es hija de lo que sucede en mi vida privada.

'La Grazia', de Paolo Sorrentino, llega a cines colombianos este 2 de abril. Foto: Cineplex/MUBI

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ARCADIA: Terminaba este rodaje cuando el Nápoles ganó su más reciente scudetto. ¿Celebró?

P.S.: No, no hubo celebraciones desenfrenadas porque el Nápoles ganó el scudetto sin jugar bien, como a mí me gusta. Yo celebro cuando veo a un equipo jugar muy bien. No me interesa ganar, me interesa ver algo hermoso.

ARCADIA: La película se soporta en diálogos increíbles, ¿qué tan complicado le resulta escribirlos?

P.S.: No me resultan complicados… Una vez que se establecen los contornos de un personaje y su función, los diálogos me fluyen con mucha facilidad. No me cuesta escribir diálogos, pero sí me cuesta pensar en un personaje y definir sus características.

Los diálogos geniales que hay en el centro de esta cinta no le cuestan trabajo. Armar los personajes es otra historia. Foto: Andrea Pirrello

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ARCADIA: Séptima vez que trabaja con Toni Servillo y la tercera vez que le pide interpretar a un político. ¿Algo cambió esta vez?

P.S.: Con Toni tenemos la misma relación desde hace muchos años; y es muy, muy simple, por así decirlo. Hay un texto, hay un personaje, hay capas. Yo trato de ser muy claro en el guion que escribo y trato de responder a todas las posibles preguntas que un actor pueda hacerme dentro del propio guion, para evitar perder el tiempo charlando. Cada personaje es muy complejo de abordar y le plantea a un actor muchas dudas sobre las elecciones a tomar, y yo estoy ahí para tratar de resolver las dudas que un actor tiene respecto a un personaje. Más o menos, ese enfoque seguimos hace años.

Foto: Andrea Pirrello

ARCADIA: Aborda dilemas morales y la eutanasia. Su postura parece evidente, pero ¿ha cambiado con los años?

P.S.: No ha cambiado con los años. Siempre ha sido la misma. Tengo un punto de vista bastante opuesto al de aquellos que están en contra de la eutanasia porque creen en la sacralidad de la vida. Yo creo que la vida es la vida, pero también que la muerte es la muerte, y es incluso más importante. Por lo tanto, como se hace evidente en la película, creo que cada uno decide sobre su propia vida y debe hacerlo con total libertad, con total autonomía. Estoy a favor.

ARCADIA: Ha hecho televisión, streaming y cine, ¿le importa en qué medio se ven sus películas? ¿Le preocupa el futuro de la exhibición en salas?

P.S.: No puedo predecir el futuro y no estoy ni mínimamente preocupado por mis películas. El único valor de mis películas es que yo me divertí haciéndolas; las hice y, por lo tanto, ahora no me importa lo que suceda con ellas, pueden incluso desaparecer, no hay problema. Para mí, no son mis películas las que determinan mi felicidad o mi infelicidad.

Sorrentino siempre ofrece una experiencia estética. Esta no es la excepción. Foto: Andrea Pirrello

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ARCADIA: Mariano mueve los pies al ritmo del rap, un género en el que a veces se refugia. Explíquenos ese elemento...

P.S.: Es importante el rap en la película porque quería que el personaje se esforzara por no anclarse en el pasado. Quería que Mariano intentara comprender el presente. Por lo tanto, todas las escenas con rap, así como todas las escenas con la hija (Dorotea) pertenecen al esfuerzo del personaje por relacionarse con el presente y tratar de entenderlo.

Anna Ferzetti es Dorotea, la hija y colaboradora de Mariano, a quien conoce demasiado. Foto: Andrea Pirrello

ARCADIA: La grazia evoca la decencia en la política y un sentido de moral. ¿Cómo lee el panorama político global?

P.S.: Estoy extremadamente preocupado por el hecho de que nada de eso hace presencia en el escenario político actual, movido y tambaleante. En los lugares clave del poder hay personas que no deberían estar ahí, profundamente antiéticas, vanidosas, movidas por el oportunismo y los cálculos, todas características inadecuadas para hacer política.

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ARCADIA: ¿La incertidumbre marca su trabajo?

P.S.: Tengo muchísimas dudas en lo que atañe a mi vida,

pero pocas dudas sobre mi trabajo, pero no porque piense que soy bueno ni porque crea que tengo la verdad, sino porque sé lo que sé hacer, conozco mis límites. Eso se aprende con la experiencia. En el trabajo he adquirido una competencia sobre la técnica y también sobre la gestión de la narración y de todo lo que conlleva en cuanto a emociones, sentimientos o giros de los personajes. Hago lo que sé hacer y, por lo tanto, no tengo dudas. En cambio, en la vida estoy lleno de dudas…