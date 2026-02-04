Sinfónico

‘La Rebelión’, ‘En Barranquilla me quedo’ y ‘Yamulemao’ y más: así será el homenaje sinfónico a Joe Arroyo

Dinkol Arroyo, sangre y herencia viva del Joe, se une a la Banda Sinfónica de Samacá para ofrecer un acto vivo de herencia musical y cultural.

Redacción Cultura
4 de febrero de 2026, 5:38 p. m.
El 18 de abril, la cita con este interesante experimento/concierto/homenaje es en el Teatro Cafam.
La música de Joe Arroyo, uno de los artistas más influyentes y queridos en la historia musical de Colombia, adquiere una nueva forma y dimensión con Arroyo Sinfónico, un espectáculo que rinde homenaje a su vasto legado a través del formato sinfónico. Sucederá este 18 de abril, en el Teatro Cafam.

El concierto contará con la participación especial de Dinkol Arroyo, hijo del legendario Joe, quien aporta con su voz una conexión directa y emotiva con el repertorio y la memoria del artista. Su presencia eleva este homenaje, lo hace en un acto vivo de herencia musical y cultural.

Musicalmente, estará acompañado por la Banda Sinfónica de Samacá, una de las agrupaciones sinfónicas más representativas del país, que reinterpretará los grandes éxitos de Joe Arroyo en arreglos especialmente concebidos para formato sinfónico, fusionando la potencia de la salsa, el sabor del Caribe y la riqueza sonora de una gran banda sinfónica.

Clásicos inolvidables como “La Rebelión”, “En Barranquilla me quedo”, “Tal para cual”, “Yamulemao” y “A mi Dios todo le debo” cobrarán una nueva dimensión, respetando la esencia rítmica y popular que convirtió a Joe Arroyo en un ícono, pero recodificándola en una experiencia musical contemporánea y emocionante. Arroyo Sinfónico no es un tributo convencional: es una celebración cultural que reconoce la importancia histórica, social y musical de un artista que marcó generaciones y llevó la música colombiana al mundo.

Hijo de su padre

Dinkol Arroyo es un cantante colombiano de música tropical y salsa, reconocido por ser el hijo y heredero musical del legendario Joe Arroyo, uno de los artistas más importantes de la música caribeña en Colombia y Latinoamérica. Desde joven estuvo influenciado por la música de su padre y decidió seguir ese camino artístico, consolidándose como intérprete con más de 15 años de trayectoria. Ha llevado el legado del “joeson” (ritmo creado por Joe Arroyo) a escenarios en Colombia, Estados Unidos y varios países de Latinoamérica, participando en ferias y festivales importantes como la Feria de Cali y el Carnaval de Barranquilla.

Dinkol Arroyo, hijo y heredero del legendario Joe Arroyo, suma más de 15 años de trayectoria musical. Foto: cortesía / A.P.I.

Además, Dinkol ha sido reconocido con premios como artista revelación en la música tropical y ha participado en homenajes dedicados a la memoria de su padre. En su carrera también ha lanzado música propia que combina ritmos clásicos con elementos más actuales, manteniendo viva la tradición y esencia del legado musical de la familia Arroyo.

Sinfónica y especial

La Banda Sinfónica Especial de Samacá fue creada en 2008. Su trayectoria incluye múltiples primeros lugares en concursos departamentales y nacionales, así como una destacada proyección internacional con participaciones en Argentina, México y España. En 2024 alcanzó uno de sus mayores logros al ganar el Certamen Internacional de Bandas en Valencia, España, en la Tercera Sección, y al obtener el primer lugar en el Concurso Nacional de Bandas en Anapoima, categoría especial, posicionándose como referente nacional e internacional.

La banda es dirigida por Edisson Julián Ropero Borda, músico y trompetista con una amplia trayectoria artística y pedagógica. Ropero ha sido reconocido en múltiples ocasiones como mejor director e instrumentista en concursos nacionales e internacionales, y ha representado a Colombia en importantes festivales y certámenes en América y Europa. Bajo su dirección, la Banda Sinfónica Especial de Samacá ha fortalecido su excelencia musical, su formación artística y su proyección internacional.

La Banda Sinfónica Especial de Samacá
La Banda Sinfónica de Samacá ha sido seleccionada para representar a Colombia en el Concurso Mundial de Bandas, en Holanda. Si puede apoyarla, no lo dude. Foto: cortesía / A.P.I.

La Banda Sinfónica de Samacá ha sido seleccionada para representar a Colombia en el Concurso Mundial de Bandas, el certamen bandístico más importante del mundo, que se realizará en julio de 2026 en Kerkrade, Holanda. El evento, que se celebra cada cuatro años y reúne a cerca de 250 agrupaciones y más de 2 mil músicos, es considerado el máximo escenario de competencia para bandas sinfónicas a nivel internacional. La agrupación boyacense competirá en la sección tercera, categoría en la que ya ha obtenido importantes logros, como el primer lugar en el concurso mundial realizado en Valencia, España. Según su director, Julián Ropero, esta selección es un reconocimiento al trabajo sostenido, la calidad musical y la trayectoria artística de la banda, que la ubican entre las 15 mejores del mundo en su categoría.

La delegación estará conformada por cerca de 80 personas, lo que supone un importante reto económico cercano a los mil millones de pesos. Actualmente, la Banda Sinfónica de Samacá adelanta gestiones para reunir los recursos necesarios y representar a Boyacá y a Colombia, reafirmando a la música como motor de formación, identidad y proyección internacional del talento local y de su juventud.

El Joe como nunca antes lo ha escuchado.
El Joe como nunca antes lo ha escuchado. Foto: cortesía / A.P.I.

*El concierto tiene lugar el sábado 18 de abril de 2026, a las 8:00 p.m., en el Teatro Cafam de Bogotá. *Entradas disponibles en Tuboleta.com.

