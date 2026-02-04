Teatro

‘Alas a las Salas: Ruta por la Memoria’: Teusaquillo será circulación artística, comunidad y mucho teatro

Del 12 al 15 de febrero, este imperdible circuito reconocerá el trabajo de compañías teatrales pioneras, cuyas creaciones han dialogado durante décadas con las realidades de la capital y el país, y mucho más. Les contamos.

Redacción Arcadia
4 de febrero de 2026, 4:46 p. m.
'Ni mierda pa'l Perro' de Ditirambo Teatro.
'Ni mierda pa'l Perro' de Ditirambo Teatro. Foto: cortesía Alas a las Salas: Ruta por la Memoria / A.P.I.

Hablar de la historia del teatro en Bogotá implica reconocer la trayectoria de Acto Latino, Ditirambo Teatro, La Libélula Dorada, Producciones El Mimo y El Teatro Laboratorio La Huella, compañías pioneras cuyas creaciones han dialogado durante décadas con las realidades de la ciudad y el país.

'Gilaldo Sampos' de Ditirambo Teatro.
'Gilaldo Sampos' de Ditirambo Teatro. Foto: cortesía Alas a las Salas: Ruta por la Memoria / A.P.I.
Estas agrupaciones se articulan en Alas a las Salas: Ruta por la Memoria, una nueva fiesta del teatro que se realizará del 12 al 15 de febrero en Teusaquillo, una de las localidades con mayor tradición cultural de Bogotá. Esta ruta propone una programación que integra funciones en sala, eventos en espacio público, intervenciones callejeras y actividades de formación.

Alas a las Salas: Ruta por la Memoria ofrece una programación que reúne más de 60 actividades, entre ellas 24 funciones escénicas —20 en salas y 4 en espacio público—, 20 intervenciones escénicas itinerantes, 4 ferias de emprendimientos locales en las salas anfitrionas y una franja formativa y académica compuesta por talleres, conversatorios y encuentros con públicos.

Alas a las Salas: Ruta por la Memoria 2026
La programación tendrá lugar en Ditirambo Teatro (sede Galerías), La Sala, Fabrica de hechos Culturales, Acto Latino y La Libélula Dorada en su sede temporal, La Barca. En el espacio público los escenarios son: el Parque San Luis, el Parkway, el Parque Santa Marta y el Parque Público de Galerías. Foto: cortesía Alas a las Salas: Ruta por la Memoria / A.P.I.

Las actividades se desarrollarán en salas teatrales, parques, calles y corredores culturales estratégicos de Teusaquillo, seleccionados por su relevancia histórica, su relación con las comunidades y su capacidad de activar el diálogo entre arte, territorio y ciudadanía. El teatro se presenta aquí como una experiencia amplia, diversa y colectiva, que se vive a través del recorrido, el encuentro y la participación activa del público.

En las funciones en sala, el público podrá disfrutar de obras de gran trayectoria y propuestas contemporáneas. Ditirambo Teatro presentará Electra, Gilaldo Sampos y la emblemática Ni Mierda Pa’l Perro, que celebrará su función número 800 en el marco de la Ruta. Producciones El Mimo en La Sala, Fabrica de Hechos Culturales, ofrecerá Cuentos para soñar, El sol me da vueltas y Chisguero, piezas de teatro gestual y pantomima clásica dirigidas a públicos familiares y diversos. Acto Latino hará parte del circuito con El círculo de la mancha, Descarga y Amor de mango, obras que exploran el cuerpo, la música y la teatralidad desde lenguajes experimentales. La Libélula Dorada en el Espacio La Barca presentará Ácidas Ficciones, un montaje de títeres y humor negro dirigido a jóvenes y adultos, mientras que Teatro La Huella llevará al espacio público La Profecía del Frailejón, una obra de temática ecológica pensada para público infantil y familiar.

'Profecía del Frailejón' de Teatro La Huella. Foto: Juli
'Profecía del Frailejón' de Teatro La Huella. Foto: cortesía Alas a las Salas: Ruta por la Memoria / A.P.I.

La Ruta también contará con la participación de otras agrupaciones invitadas representativas del teatro bogotano, cuyas propuestas amplían el horizonte estético y simbólico del circuito.

Teatro Quimera presentará Cenizas a las cenizas; Teatro Tierra participará con Hécuba o la razón de la locura; y Casa del Silencio con Efímero. A estas obras se suman Ozo’no de Teatro El Contrabajo, El traje nuevo del Emperador de Cantapalabra, Historia del Soldado que Ayer Llegó de la Guerra de Ensamblaje Teatro, La Historia del Conejo Embustero del Teatro Experimental de Fontibón, Improppet de A-Garrapata y Chirinventos, Cantos y cuentos de Teatro Comunidad. En conjunto, estas propuestas dialogan en torno a la memoria, el cuerpo, el territorio, el conflicto, la infancia y la sociedad.

Teatro Experimental de Fontibón.
'La Historia del Conejo Embustero' del Teatro Experimental de Fontibón Foto: cortesía Alas a las Salas: Ruta por la Memoria / A.P.I.
Este enfoque, también se amplía a través de la franja formativa y académica, concebida como un espacio complementario de reflexión, intercambio y transmisión de saberes. El Conversatorio Arte, Memoria y Sociedad propone un diálogo entre artistas y agentes culturales, mientras que el Taller de Teatro Popular, Mestizo y Analógico de Ditirambo y el Taller Cuerpo y Sociedad de Acto Latino abren procesos de formación no formal basados en sus metodologías y trayectorias. A su vez, el Encuentro con la Escuela de Espectadores invita al público a profundizar en la experiencia teatral desde una mirada crítica y participativa, fortaleciendo la relación entre escena, pensamiento y comunidad.

Las intervenciones escénicas itinerantes también articulan estos contenidos con el espacio público, extendiendo la experiencia teatral más allá de las salas y activando el territorio como escenario vivo. A través de acciones como las Caravanas de la Alegría de Ditirambo Teatro, las propuestas Cuerpo y Urbe de Acto Latino, La Propiedad de Producciones El Mimo, Las Muestras y concierto Titiritero de La Libélula Dorada, y Al Borde del Milenio de Teatro La Huella, borrando así las fronteras entre escenario y ciudad, fortaleciendo la apropiación cultural en el territorio y reafirmando el teatro como una experiencia cercana, accesible y colectiva.

Es así como Alas a las Salas: Ruta por la Memoria ofrece una experiencia integral que invita a recorrer Teusaquillo desde el presente, reconociendo su legado teatral y proyectándolo hacia el futuro. El circuito se realiza gracias a la Beca LEP RUTA TEATRO 2026 con apoyo de la Secretaría de Cultura Recreación y Deporte, y la Alcaldía Mayor de Bogotá.

'Cuentos para soñar', de Producciones el Mimo.
'Cuentos para soñar', de Producciones el Mimo. Foto: cortesía Alas a las Salas: Ruta por la Memoria / A.P.I.

Más que un evento, este circuito es un ejercicio de memoria activa, circulación artística y construcción comunitaria, que reafirma el papel del teatro como motor cultural, social y simbólico de la ciudad.

*La programación tendrá lugar en: Ditirambo Teatro (sede Galerías), La Sala, Fabrica de hechos Culturales, Acto Latino y La Libélula Dorada en su sede temporal, La Barca. En el espacio público los escenarios son: el Parque San Luis, el Parkway, el Parque Santa Marta y el Parque Público de Galerías.

