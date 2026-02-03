El Festival Nacional de la Música Colombiana, una institución reconocida por todo el país, regresa para festejar por lo alto sus cuatro décadas exaltando lo mejor de la música colombiana. Y si bien se desarrolla en Ibagué del 16 al 23 de marzo, es en una gala en Bogotá donde todo empieza.

Esta tendrá lugar 6 de marzo en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, a partir de las 7:00 p. m. Allá se cumplirá una vez más la cita de la colonia tolimense residente en Bogotá y los amantes de la música tradicional colombiana con la celebración del lanzamiento de la versión 40 del Festival Nacional de la Música Colombiana. Será una noche fantástica donde el bambuco, la guabina, el pasillo, el sanjuanero, entre otros sonidos de las diferentes regiones del país, serán protagonistas, de la mano de intérpretes de primer nivel (esos capaces de hacer vibrar corazones con orgullo).

La bella noche

La gala sumará más de 60 voces e instrumentos que entonarán “Hurí”, el himno oficial de la Fundación Musical de Colombia. La gala da inicio a la celebración de la versión 40 del Festival Nacional de la Música Colombiana, un evento declarado “Patrimonio Cultural y Artístico de la Nación” por el congreso. Será una gala inolvidable, plena de sorpresas musicales inolvidables.

Concierto de gala del 40 Festival Nacional de la Música Colombiana. Foto: Festival Nacional de la Música Colombiana.

Organizada por la Fundación Musical de Colombia, la gala reunirá a destacados exponentes del género, exaltando la presentación de los duetos ganadores del título Príncipes de la Canción: Dueto LUAR (2025); Dueto Duetorres (2023); Armonizando Duo (2018); Dueto Renaceres (2017); y Dueto Nocturnal (2003). También se destaca la presentación del reconocido grupo Bogotá Piano Trio, de los compositores Leonardo Laverde y Fernando Salazar y la Gran Rondalla Colombiana, máximos exponentes de la música de la región andina en el país, quienes preparan una sorpresa de bienvenida para los asistentes.

Algunos protagonistas

Consideradas “las más recientes Princesas de la Canción”, el Dueto LUAR del Tolima es integrado por Martha Elena Díaz Peña, Ana María Rodríguez Monroy y Daniel Cortés Parra. Estas intérpretes de música andina colombiana han promovido y difundido el género fusionando sus habilidades y experiencias creando un sonido único y auténtico.

Desde Neiva, Huila, llega Armonizando Duo conformado por Víctor Hugo Rivera, Carlos Alberto Ordoñez y Nicolás Gutiérrez, con su canto, torbellinos, bambucos y pasillos.

Por su parte, Marco Fidel Castro Castañeda y Carlos Andrés Yepes Valencia del Dueto Renaceres suman a una trayectoria de 24 años llevando bambucos, pasillos y otros aires a diferentes espacios, además de interpretaciones de música latinoamericana.

El Dueto Duetorres, conformado por Julián e Iván Torres, de Bogotá, se especializan en el género andino, y fueron los Príncipes de la Canción en 2023. Exponentes de música tradicional, ofrecen un espectáculo vibrante y nostálgico a la vez, que combina en su repertorio el respeto por la tradición con una propuesta renovada que rescata las composiciones más emblemáticas del género.

Y con más de 25 años de trayectoria tocando música andina, el Dueto Nocturnal engalanará la noche con armonías de diferentes ritmos en su repertorio colombiano.

El cierre de esta velada musical estará a cargo una importante figura, Maía, quien sumará sus canciones y su potente voz. La cantante contará un poco de su historia al ritmo de cumbias, boleros y baladas, en un viaje sonoro para los asistentes.

Maía en el 40 Festival Nacional de la Música Colombiana Foto: cortesía Festival Nacional de la Música Colombiana / A.P.I.

Vale anotar que a la colonia tolimense y a los amantes de la música colombiana se les invita a aprovechar un descuento del 10 por ciento de preventa y el 10 por ciento para adulto mayor, por compra de boletería en los puntos de venta hasta el 16 de febrero de 2016.

Al respecto, Doris Morera de Castro, presidenta del Festival, aseguró: “Este concierto de gala es la ocasión perfecta para que toda la familia disfrute de nuestra música, se antoje de ir a nuestra celebración en Ibagué que será del 16 al 23 de marzo, y goce con los ritmos tradicionales de nuestra Colombia”.

*Entradas en TuBoleta.