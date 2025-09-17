Yandel presenta su sinfónico en Colombia y le apuesta a nueva experiencia: fecha, lugar y precios de boletería

El pionero de la música urbana y una de las voces más icónicas del reggaetón, Yandel, se prepara para marcar un hito en su carrera con el espectáculo Yandel Sinfónico, un formato innovador que fusiona su inconfundible estilo con la majestuosidad de una orquesta sinfónica en vivo.

Esta experiencia única llegará a Colombia el próximo 28 de noviembre para ofrecer al público una noche donde la fuerza del reguetón se eleva a nuevas dimensiones gracias a la sonoridad de las cuerdas frotadas, los vientos y la percusión sinfónica.

Este concierto especial representa una nueva etapa en la trayectoria del artista puertorriqueño, en la que reinventa sus éxitos y los presenta bajo una luz distinta, poderosa y emotiva.

Canciones que han marcado generaciones se transformarán en versiones sin precedentes, creando un diálogo entre la energía urbana y la elegancia sinfónica.

El resultado será un espectáculo capaz de cautivar tanto a los seguidores más fieles como a nuevas audiencias que vivirán la música de Yandel desde otra perspectiva.

Concierto de Yandel en Bogotá: horario, lugar y boletería

Fecha: 28 de noviembre de 2025

Lugar: Movistar Arena

Edad mínima: 18 años en adelante con zona de menores +16 años

Etapas de preventa

Preventa exclusiva Movistar: desde el viernes 19 de septiembre a las 11:00 A.M. hasta el lunes 22 de septiembre a las 10:59 A.M

desde el viernes 19 de septiembre a las 11:00 A.M. hasta el lunes 22 de septiembre a las 10:59 A.M Venta general: lunes 22 de septiembre a partir de las 11:00 A.M.

Concierto de Yandel en Bogotá: localidades y precios | Foto: Cortesía - TuBoleta

Trayectoria musical de Yandel

Yandel se ha consagrado como una de las figuras fundamentales del reggaetón, tanto en su papel dentro del dúo Wisin & Yandel como en su carrera en solitario. Ha acumulado múltiples éxitos, colaboraciones y #1 en listas como Billboard Latin Airplay.

Ha acumulado múltiples éxitos, colaboraciones y #1 en listas como Billboard Latin Airplay. Recientemente, fue homenajeado con el Latin AMAs Pioneer Award 2024, reconocimiento a su legado en la música urbana.

reconocimiento a su legado en la música urbana. Fue nominado en la entrega número 24 de los Latin GRAMMYs en dos categorías por Yandel 150

Su álbum Resistencia (o R3SISTENCIA) incluye temas exitosos como Yandel 150 con Feid, que alcanzó el número uno en listas como Latin Airplay y Latin Rhythm Airplay.

El formato Sinfónico ha sido recibido con entusiasmo en otros países, demostrando que el público aprecia reinterpretaciones que unen lo urbano con la música sinfónica.

Con esta propuesta inédita, Yandel no solo reafirma su lugar en la historia del reggaetón, sino que también abre caminos para que la música urbana explore escenarios inesperados y de alto nivel artístico.

Colombia será testigo de una noche irrepetible, en la que la innovación, el arte y la pasión se unirán para crear un concierto que promete quedar grabado en la memoria colectiva.

No te pierdas esta noche histórica en Bogotá, donde Yandel no solo presentará sus grandes éxitos, sino que los elevará con arreglos sinfónicos, producción de primer nivel, músicos en vivo y bailarines.