Alejandro Sanz se une a Rels B para su nuevo lanzamiento en el que le cantan al amor; fans reaccionaron: “El crush de mi mamá y el mío”

Tras una primera mitad de año llena de nuevas canciones, éxitos e hitos, Alejandro Sanz estrena No Me Tires Flores junto a Rels B mientras suma sold outs en México.

Un tema que sin duda será uno de los más importantes de este año y que en su inédito estreno en directo ya mostró su energía y química.

Este tema nace de la más pura admiración mutua, esta canción es el resultado de una conexión artística, natural y espontánea entre los dos artistas.

Estrenada por primera vez en directo dentro del primero de los seis sold outs de Alejandro Sanz en el Auditorio Nacional de Ciudad de México, el tema estará disponible en plataformas digitales este 19 de septiembre.

Su Videoclip, grabado en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México el pasado 12 de septiembre, ha sido dirigido por el realizador argentino Diego Álvarez de Plataforma, productora transmedia especializada en contenido audiovisual innovador para televisión, streaming y música, pionera en el uso de tecnología de streaming y que ha producido conciertos, documentales y vídeos para artistas como Metallica, Shakira o Molotov.

Los seguidores de ambos españoles no ocultaron la alegría por este lanzamiento y dejaron comentarios en el post de Sanz: “El crush de mi mamá y el mío juntos”; “Ay, Dani, jamás deja de sorprender”; “Mis dos favoritos juntos”; “La dupla que necesitábamos”; “Siempre pensé que sus voces eran algo parecidas”; “Momento tan divino vivimos, tremenda sorpresa”, se lee.

Alejandro Sanz suma este tema a esta emocionante etapa que sigue cosechando éxitos como su reciente trabajo de hace apenas tres meses o sus nominaciones a Latin Grammys 2025 con: Grabación del Año por Palmeras en el jardín, Álbum del Año por ¿Y Ahora Qué?, Canción del Año por Palmeras en el jardín y Mejor Álbum Contemporáneo por ¿Y Ahora Qué?

Estos hitos, acompañados del increíble arranque de gira en México (que sigue batiendo récords), han impulsado la siguiente fase del tour, que verá a Alejandro Sanz llevar su espectáculo a algunos de los estadios y arenas más importantes de Latinoamérica.

Fechas de la gira de Alejandro Sanz en Latinoamérica

Las fechas confirmadas para la gira latinoamericana 2026 son: