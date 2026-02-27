Música

Alkilados y Sebastián Yepes reinterpretan ‘Indeleble’, canción que marcó a toda una generación

Hoy, con sonido reggae, la canción revive como el primer lanzamiento del nuevo álbum de los pereiranos: ‘Los dueños de la playa 2’.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

27 de febrero de 2026, 1:45 p. m.
Alkilados lanza nueva versión de 'Indeleble', esta vez junto a Sebastián Yepes
Alkilados lanza nueva versión de 'Indeleble', esta vez junto a Sebastián Yepes Foto: Cortesía

Con este lanzamiento, Alkilados inaugura oficialmente una nueva etapa creativa. Indeleble no solo abre el camino hacia Los dueños de la playa 2, sino que marca el regreso del reggae como eje de su propuesta sonora, reafirmando una identidad que ha sido transversal en su trayectoria y que los conecta directamente con su raíz musical.

La colaboración con Sebastián Yepes funciona como un puente entre dos momentos del pop colombiano y le da a la canción una nueva vida en el presente.

Rüfüs Du Sol, el trío australiano de música electrónica en vivo, llega nuevamente a Colombia, esto es lo que se espera de su show

La primera edición de Los dueños de la playa fue un álbum determinante para la banda, al consolidarlos como intérpretes capaces de abordar canciones clásicas y ofrecerles una nueva lectura desde el reggae.

De ese proyecto se desprenden versiones que hoy son parte esencial de su repertorio, como Cómo te hago entender y La playa, reinterpretaciones que fortalecieron su vínculo con el público y ampliaron su identidad sonora.

Arcadia

Postales ilustres de la presentación del 40 Festival Nacional de la Música Colombiana en Bogotá

Arcadia

¿Reggaetón y música urbana rola? Estefanía Triviño de Loyalteam dice sí, y tiene cómo convencerlo

Arcadia

Poder de mujer, huracán innegable: Lzzy Hale y su banda Halestorm desatarán su hard rock en Bogotá

Arcadia

Tom Morello habla con Arcadia antes de su visita a Colombia: “Vamos a darlo todo allá, han sido muy pacientes”

Música

Amanda Miguel regresa a Colombia con su esperado ‘Él Me Mintió World Tour’: estas son las ciudades en las que se presentará

Mundo

“La música es el respiro para el alma”: Germán Espejo Forero, el mecánico que volvió a tocar trompeta tras 50 años

Música

Morat rompió importante récord en Latinoamérica y España; estos son los conciertos vendidos para 2026

Música

Carin León inició 2026 con movido temazo junto a Xavi; promete que será un himno en la pista de baile

Gente

Bizarrap y J Balvin anuncian su primera colaboración en la BZRP Music Session #62: fecha y horario del estreno

Gente

Ex de Beéle estrenó su primera canción y tendría indirectas para el cantante: “No se dio”

Indeleble fue escrita por Mauricio Ramírez y publicada originalmente por Sanalejo, en uno de los momentos más visibles de su carrera.

Aunque no fue lanzada como sencillo oficial, la canción se convirtió con el tiempo en una de las más recordadas del grupo. Sebastián Yepes ha señalado que fue un éxito “por derecho propio”: el público la eligió, la hizo crecer y la mantuvo vigente hasta convertirla en un referente generacional del pop colombiano de los años 2000.

Sanalejo alcanzó reconocimiento nacional e internacional en una etapa en la que pocas agrupaciones fuera de las grandes capitales lograban ese nivel de proyección. Su impacto marcó un punto relevante dentro del panorama musical colombiano de la época.

Para Juanito, vocalista de Alkilados, la conexión con esta canción es también personal:

“Recuerdo un concierto en el estadio Palogrande de Manizales donde Sanalejo compartía escenario con Juanes y Bacilos. Fui con mi familia, mucho antes de que existiera cualquier idea de Alkilados. Ver el estadio lleno, escuchar a la gente cantar sus canciones, ver a una banda del Eje Cafetero en ese escenario… eso me ayudó a creer. Ese día pensé: si ellos pueden llegar hasta ahí, yo también podría algún día atreverme a hacer música y soñar con un proyecto propio. Esa imagen se me quedó grabada.”

Por eso, cuando surgió la idea de versionar Indeleble, la decisión fue hacerlo junto a su intérprete original, no como un gesto simbólico, sino como un encuentro natural entre procesos que comparten territorio, memoria y evolución.

En esta nueva adaptación, la canción se mueve entre el reggae roots, el rocksteady y matices de dub, manteniendo la esencia que la convirtió en una pieza significativa para toda una generación.

El lanzamiento está acompañado por un video en formato de sesión íntima en vivo, con una puesta en escena que privilegia lo orgánico y lo cercano. La propuesta visual busca una sensación cinematográfica de calidez y proximidad, en coherencia con el carácter nostálgico de la canción y el espíritu del proyecto.

Con Indeleble, Alkilados establece el punto de partida de Los dueños de la playa 2, reafirmando el lugar del reggae en su historia y proyectando esa memoria hacia el presente.

Más de Música

Alexander Castro, Secretario Cultura y Turismo Tolima; Doris Morera de Castro, fundadora y directora del Festival Nacional de la Música Colombia; Alfonso Gómez Méndez, presidente emérito de la Fundación Musical de Colombia.

Postales ilustres de la presentación del 40 Festival Nacional de la Música Colombiana en Bogotá

Estefanía Triviño y los 9 artistas que en 2026 representa @loyalteam_________

¿Reggaetón y música urbana rola? Estefanía Triviño de Loyalteam dice sí, y tiene cómo convencerlo

Lzzy Hale de Halestorm en la Utilita Arena de Cardiff. Foto: Mike Lewis Photography/Redferns.

Poder de mujer, huracán innegable: Lzzy Hale y su banda Halestorm desatarán su hard rock en Bogotá

Tom Morello presenta 'The Atlas Underground Fire'

Tom Morello habla con Arcadia antes de su visita a Colombia: “Vamos a darlo todo allá, han sido muy pacientes”

Amanda Miguel denunció robo en Colombia.

Amanda Miguel regresa a Colombia con su esperado ‘Él Me Mintió World Tour’: estas son las ciudades en las que se presentará

Germán Espejo, miembro de la Banda Sinfónica de Anapoima.

“La música es el respiro para el alma”: Germán Espejo Forero, el mecánico que volvió a tocar trompeta tras 50 años

Morat confirmó nueva gira en Bogotá; estas son las fechas de los conciertos

Morat rompió importante récord en Latinoamérica y España; estos son los conciertos vendidos para 2026

Shakira, imparable: la millonaria cifra que la convierte en la reina absoluta de los escenarios y su histórico regreso a Egipto

Shakira, imparable: la reina de los escenarios regresa a las pirámides de Egipto tras batir récords mundiales

RDS

Rüfüs Du Sol, el trío australiano de música electrónica en vivo, llega nuevamente a Colombia, esto es lo que se espera de su show

Noticias Destacadas