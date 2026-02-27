Alkilados y Sebastián Yepes reinterpretan ‘Indeleble’, canción que marcó a toda una generación

Con este lanzamiento, Alkilados inaugura oficialmente una nueva etapa creativa. Indeleble no solo abre el camino hacia Los dueños de la playa 2, sino que marca el regreso del reggae como eje de su propuesta sonora, reafirmando una identidad que ha sido transversal en su trayectoria y que los conecta directamente con su raíz musical.

La colaboración con Sebastián Yepes funciona como un puente entre dos momentos del pop colombiano y le da a la canción una nueva vida en el presente.

La primera edición de Los dueños de la playa fue un álbum determinante para la banda, al consolidarlos como intérpretes capaces de abordar canciones clásicas y ofrecerles una nueva lectura desde el reggae.

De ese proyecto se desprenden versiones que hoy son parte esencial de su repertorio, como Cómo te hago entender y La playa, reinterpretaciones que fortalecieron su vínculo con el público y ampliaron su identidad sonora.

Indeleble fue escrita por Mauricio Ramírez y publicada originalmente por Sanalejo, en uno de los momentos más visibles de su carrera.

Aunque no fue lanzada como sencillo oficial, la canción se convirtió con el tiempo en una de las más recordadas del grupo. Sebastián Yepes ha señalado que fue un éxito “por derecho propio”: el público la eligió, la hizo crecer y la mantuvo vigente hasta convertirla en un referente generacional del pop colombiano de los años 2000.

Sanalejo alcanzó reconocimiento nacional e internacional en una etapa en la que pocas agrupaciones fuera de las grandes capitales lograban ese nivel de proyección. Su impacto marcó un punto relevante dentro del panorama musical colombiano de la época.

Para Juanito, vocalista de Alkilados, la conexión con esta canción es también personal:

“Recuerdo un concierto en el estadio Palogrande de Manizales donde Sanalejo compartía escenario con Juanes y Bacilos. Fui con mi familia, mucho antes de que existiera cualquier idea de Alkilados. Ver el estadio lleno, escuchar a la gente cantar sus canciones, ver a una banda del Eje Cafetero en ese escenario… eso me ayudó a creer. Ese día pensé: si ellos pueden llegar hasta ahí, yo también podría algún día atreverme a hacer música y soñar con un proyecto propio. Esa imagen se me quedó grabada.”

Por eso, cuando surgió la idea de versionar Indeleble, la decisión fue hacerlo junto a su intérprete original, no como un gesto simbólico, sino como un encuentro natural entre procesos que comparten territorio, memoria y evolución.

En esta nueva adaptación, la canción se mueve entre el reggae roots, el rocksteady y matices de dub, manteniendo la esencia que la convirtió en una pieza significativa para toda una generación.

El lanzamiento está acompañado por un video en formato de sesión íntima en vivo, con una puesta en escena que privilegia lo orgánico y lo cercano. La propuesta visual busca una sensación cinematográfica de calidez y proximidad, en coherencia con el carácter nostálgico de la canción y el espíritu del proyecto.

Con Indeleble, Alkilados establece el punto de partida de Los dueños de la playa 2, reafirmando el lugar del reggae en su historia y proyectando esa memoria hacia el presente.