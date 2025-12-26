Gente

Bizarrap y J Balvin anuncian su primera colaboración en la BZRP Music Session #62: fecha y horario del estreno

El dueto musical anunció su colaboración en plena época decembrina, sorprendiendo a sus seguidores a nivel mundial.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Redacción Gente
26 de diciembre de 2025, 10:58 p. m.
Bizarrap y J Balvin anuncian su primera colaboración.
Bizarrap y J Balvin anuncian su primera colaboración. Foto: Instagram @jbalvin

El productor argentino Bizarrap y el ícono colombiano del reguetón J Balvin sorprendieron a sus millones de seguidores con un post navideño en Instagram.

En la imagen, ambos sostienen un par de tenis como si fueran teléfonos, acompañados del texto “BZRP Music Session #62”, confirmando el estreno de su primera colaboración juntos. La publicación rápidamente alcanzó miles de likes y comentarios, convirtiéndose en tendencia global y avivando especulaciones sobre un sonido que fusionará los beats electrónicos de Bizarrap con la energía bailable de Balvin.​

J Balvin y Bad Bunny se reconcilian ante miles de fans en México: “Te respeto mucho”

Bizarrap ha tejido una sólida conexión con Colombia a lo largo de sus BZRP Music Sessions, consolidando su formato como un imán para talentos urbanos del país. Ya en 2022, colaboró con Shakira en la Sesión #53, un hit que acumuló cientos de millones de vistas y reforzó el dominio de la barranquillera en el género.

Otro hito fue la Sesión #49 con Residente, donde el puertorriqueño lanzó dardos directos contra J Balvin, criticando su enfoque comercial en el reguetón, lo que generó un debate eterno en la industria. Ahora, con Balvin en la #62, Bizarrap cierra un círculo simbólico, sumando a Colombia como pilar de su legado que ya incluye a figuras como Shakira, Quevedo y Villano Antillano.​

Gente

Gabriela Tafur sufrió dura pérdida y compartió doloroso mensaje en redes sociales: “Vuela alto”

Gente

“Te debería odiar, pero no me dan ganas”: J Balvin sacude el mundo con la Session #62. Hasta Omar Geles es mencionado

Gente

“No está bien”: Tylor Chase, actor de Nickelodeon, sufrió crisis y destrozó hotel que le prestó ayuda

Gente

Como un caleño más: Jugador de la selección chilena se bañó en las aguas del río Pance

Gente

Murió Perry Bamonte, integrante de ‘The Cure’: se reveló la causa del fallecimiento

Gente

Mamá de Epa Colombia apareció en redes y dio importante mensaje: “Estaremos reunidos en familia”

Gente

Noche de suerte: los números de Walter Mercado con los que ganaría la lotería el 26 de diciembre

Gente

J Balvin y Bad Bunny se reconcilian ante miles de fans en México: “Te respeto mucho”

Gente

Famoso cantante de reguetón, que ahora es domiciliario en Medellín, cambió de look; J Balvin se encargó de renovar su imagen

Gente

J Balvin casi sufre infarto durante su concierto en Medellín: “Me estoy mareando”

Shakira rompe el silencio sobre su presentación en vivo con Bizarrap y revela sorpresas
Los cantantes ya ilusionaron a sus fans con una nueva colaboración. Foto: Instagram @shakira.
Los cantantes ya ilusionaron a sus fans con una nueva colaboración. Foto: Instagram @shakira. Foto: Foto: Instagram @shakira.

La colaboración con el productor argentino se da mientras J Balvin, regresa a los escenarios colombianos con más fuerza tras un 2025 marcado por su retiro temporal de las luces para enfocarse en salud mental y proyectos personales.

El paisa llenó recientemente estadios en Medellín y Bogotá con sus conciertos ‘Ciudad Primavera’, gira que continuará en 2026 por otras ciudades del país.

J balvin
J Balvin es una estrella mundial. Foto: Getty Images

Esta BZRP Session llega en el momento perfecto, justo antes de su esperado regreso a los palcos locales, donde promete fusionar su reguetón global con toques experimentales que ha explorado en álbumes como “Jose”. Fans colombianos ven en esta colaboración un guiño a sus raíces, especialmente después de polémicas pasadas que lo alejaron de ciertos reflectores.​

Fecha y horario de estreno

La #62 se estrenará como la segunda sesión de Bizarrap en 2025, tras su exitosa unión con Daddy Yankee, y se perfila como el broche de oro para un año cargado de virales. El estreno será este 26 de diciembre a las 7:00 p.m. hora de Colombia, 9:00 p.m. Argentina.

Mas de Gente

Gabriela Tafur lamentó pérdida familiar y recibió apoyo por parte de sus seguidores.

Gabriela Tafur sufrió dura pérdida y compartió doloroso mensaje en redes sociales: “Vuela alto”

J Balvin y Bizarrap: el junte más esperado de navidad

“Te debería odiar, pero no me dan ganas”: J Balvin sacude el mundo con la Session #62. Hasta Omar Geles es mencionado

Famoso actor de Nickelodeon enfrenta fuerte crisis y destruye hotel que lo ayudaba en medio de la fuerte situación.

“No está bien”: Tylor Chase, actor de Nickelodeon, sufrió crisis y destrozó hotel que le prestó ayuda

Arturo Vidal y Sonia Izasa disfrutando de las ferias de Cali

Como un caleño más: Jugador de la selección chilena se bañó en las aguas del río Pance

Bamonte, conocido como "Teddy", que se convirtió en miembro de pleno derecho de The Cure en 1990.

Murió Perry Bamonte, integrante de ‘The Cure’: se reveló la causa del fallecimiento

Bizarrap y J Balvin anuncian su primera colaboración en la BZRP Music Session #62, fecha y horario del estreno

Bizarrap y J Balvin anuncian su primera colaboración en la BZRP Music Session #62: fecha y horario del estreno

Mamá de Epa Colombia envía importante mensaje.

Mamá de Epa Colombia apareció en redes y dio importante mensaje: “Estaremos reunidos en familia”

Estos se convierten en una guía simbólica que inspira a quienes creen en el poder de los astros.

Noche de suerte: los números de Walter Mercado con los que ganaría la lotería el 26 de diciembre

Cartagena no duerme cuando el mundo baila: &ME y la última gran noche del año

Cartagena no duerme cuando el mundo baila: &ME y la última gran noche del año

Padre de Tylor Chase, actor de Nickelodeon, rompió el silencio y reveló por qué su hijo está viviendo en la calle, “no lo hemos abandonado”

Padre de Tylor Chase, actor de Nickelodeon, rompió el silencio y reveló por qué su hijo está viviendo en la calle: “No lo hemos abandonado”

Noticias Destacadas