Bizarrap y J Balvin anuncian su primera colaboración en la BZRP Music Session #62: fecha y horario del estreno

El productor argentino Bizarrap y el ícono colombiano del reguetón J Balvin sorprendieron a sus millones de seguidores con un post navideño en Instagram.

En la imagen, ambos sostienen un par de tenis como si fueran teléfonos, acompañados del texto “BZRP Music Session #62”, confirmando el estreno de su primera colaboración juntos. La publicación rápidamente alcanzó miles de likes y comentarios, convirtiéndose en tendencia global y avivando especulaciones sobre un sonido que fusionará los beats electrónicos de Bizarrap con la energía bailable de Balvin.​

Bizarrap ha tejido una sólida conexión con Colombia a lo largo de sus BZRP Music Sessions, consolidando su formato como un imán para talentos urbanos del país. Ya en 2022, colaboró con Shakira en la Sesión #53, un hit que acumuló cientos de millones de vistas y reforzó el dominio de la barranquillera en el género.

Otro hito fue la Sesión #49 con Residente, donde el puertorriqueño lanzó dardos directos contra J Balvin, criticando su enfoque comercial en el reguetón, lo que generó un debate eterno en la industria. Ahora, con Balvin en la #62, Bizarrap cierra un círculo simbólico, sumando a Colombia como pilar de su legado que ya incluye a figuras como Shakira, Quevedo y Villano Antillano.​

Los cantantes ya ilusionaron a sus fans con una nueva colaboración. Foto: Instagram @shakira. Foto: Foto: Instagram @shakira.

La colaboración con el productor argentino se da mientras J Balvin, regresa a los escenarios colombianos con más fuerza tras un 2025 marcado por su retiro temporal de las luces para enfocarse en salud mental y proyectos personales.

El paisa llenó recientemente estadios en Medellín y Bogotá con sus conciertos ‘Ciudad Primavera’, gira que continuará en 2026 por otras ciudades del país.

J Balvin es una estrella mundial. Foto: Getty Images

Esta BZRP Session llega en el momento perfecto, justo antes de su esperado regreso a los palcos locales, donde promete fusionar su reguetón global con toques experimentales que ha explorado en álbumes como “Jose”. Fans colombianos ven en esta colaboración un guiño a sus raíces, especialmente después de polémicas pasadas que lo alejaron de ciertos reflectores.​

Fecha y horario de estreno

La #62 se estrenará como la segunda sesión de Bizarrap en 2025, tras su exitosa unión con Daddy Yankee, y se perfila como el broche de oro para un año cargado de virales. El estreno será este 26 de diciembre a las 7:00 p.m. hora de Colombia, 9:00 p.m. Argentina.