Rüfüs Du Sol, el trío australiano de música electrónica en vivo, llega nuevamente a Colombia, esto es lo que se espera de su show

La agrupación estará por primera vez en Medellín y volverá a vibrar con el público en Bogotá.

Redacción Semana
24 de febrero de 2026, 10:49 a. m.
Tyrone Lindqvist, Jon George y James Hunt integran la banda Rüfüs Du Sol.
Tyrone Lindqvist, Jon George y James Hunt integran la banda Rüfüs Du Sol. Foto: Getty Images

Pareciera que Colombia ya se ha convertido en un destino obligado para la banda australiana de música electrónica Rüfüs Du Sol cuando anda de gira por Latinoamérica.

Este 4 de marzo estarán presentándose en Medellín por primera vez y el 6 de marzo aterrizarán nuevamente en Bogotá, para dar uno de sus característicos shows llenos de melodías, música melancólica y un recorrido armónico que despierta diversos sentimientos que siempre deja admirados a sus espectadores.

En la capital antioqueña la cita será en el Estadio Cincuentenario, mientras que en la capital del país el show será en el Coliseo MedPlus desde las 9:00 p. m. Las entradas para Medellín se encuentran en Ticketmaster y para Bogotá en Taquillalive.

RÜFÜS DU SOL
La banda australiana ha estado en el Festival Estéreo Picnic. Foto: cortesía Páramo Presenta / FEP

No se trata de un simple show musical. Rüfüs es una banda que genera en vivo sus melodías envolviendo al público en atmósferas que van más allá del sonido con una detallada composición audiovisual con especial énfasis en las luces del lugar que van en sincronía perfecta con sus canciones.

Se trata de una banda que ha dejado recuerdos memorables en el público que la ha visto en el país. Han participado en varias ediciones del Festival Estéreo Picnic y han tenido presentaciones en solitario que han marcado precedentes en la historia de la música electrónica de la capital. Generalmente vienen acompañados de artistas de relevancia que preparan al público para lo que será su show. En esta ocasión les abrirá la banda argentina Peces Raros, que se ha dado a conocer a nivel mundial gracias a sus shows en vivo.

Festival Estéreo Picnic: así evolucionó el evento que redefinió la música en vivo y las experiencias de gran formato

Rüfüs ha logrado conquistar corazones con canciones como You were right, On my knees, In the moment, Music is better, Sundream, Until the sun needs to rise, entre otros.

Rüfüs Du Sol en Colombia
Rüfüs Du Sol ganó un Grammy a Mejor Grabación Dance/Electrónica por 'Alive' en 2022. Foto: Captura de pantalla Instagram@rufusdusol

Sin embargo, su mayor éxito, y el que todo el público espera en sus shows es la ya icónica Innerbloom, una canción que se ha convertido en un himno para los amantes de la música electrónica y que genera la sensibilidad más profunda en quienes la escuchan. Se trata de una canción que poco a poco va llegando a una tensión máxima al punto de que los beats mezclados con la voz de Tyrone Lindqvist, el vocalista de la banda, generan una explosión de sentimientos.

Además de Lindqvist, la banda australiana está compuesta por Jon George y James Hunt, quienes se encargan de las percusiones, los teclados, sintetizadores y otros elementos que hacen que este trío musical marque a los asistentes en lo más profundo.

