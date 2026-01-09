Carin León inició 2026 con movido temazo junto a Xavi; promete que será un himno en la pista de baile

La estrella global multiplatino ganadora del Latin Grammy y del Grammy, Carín León, inicia el 2026 junto a uno de los líderes de lanueva generación de intérpretes mexicanos, la estrella multiplatino Xavi, con La Morrita, una celebración de la mexicanidad y de la conquista amorosa contemporánea. El tema está disponible en todas las plataformas digitales.

Escrita por Carín y Xavi junto a Alex Hernández, Fabio Gutiérrez, Luis Mexia y Édgar Barrera, quien también produjo el tema, La Morrita destaca por su candente y enérgico huapango, un ritmo perfecto para musicalizar esta declaración amorosa.

Carin León estrenó canción con Xavi. Foto: Instagram: @carinleonoficial

Con una actitud irreverente, pero juguetona, Carín y Xavi modernizan el huapango tradicional con una narrativa lírica contemporánea, fusionando el cortejo tradicional con la cultura digital: Instagram, flores y bolsas de diseñador.

El coro contagioso posiciona el tema como un himno instantáneo en las pistas de baile, reafirmando la posición de Carín León como el embajador global de la Música Mexicana al llevar ritmos intrínsecamente mexicanos al escenario mundial sin perder autenticidad.

El sencillo llega a poco menos de un mes del doble lanzamiento de Carín León, Chapayeka y Chapayeka (Puro Chucky), dos álbumes que continúan la tradición del originario de Hermosillo de presentar un regalo navideño a sus seguidores.

La Morrita da inicio a un año que promete ser histórico para Carín. El cantante está actualmente nominado a los premios Grammy 2026, en los que buscará su segunda victoria consecutiva en la categoría de Mejor Álbum de Música Mexicana (Incluido Tejano) por su álbum Palabra de To’s (Seca).

En 2025, Carín obtuvo su primera victoria en los Grammy gracias a su aclamado álbum Boca Chueca, Vol. 1.

¿Por qué destaca Carin León en la industria musical?

Carín León se ha consolidado como una de las figuras más influyentes de la música latina contemporánea desde el inicio de su carrera solista en 2018.

Con un estilo que fusiona música regional mexicana con una amplia variedad de géneros (como pop, rock y otros sonidos globales), el originario de Hermosillo, Sonora, ha ganado cuatro Latin Grammy, un Grammy y múltiples certificaciones de diamante, oro y platino.

Su versatilidad se refleja en colaboraciones estelares con superestrellas como Bon Jovi, Carlos Santana, Kacey Musgraves, Kane Brown, Maluma, C. Tangana y Camilo, entre otros, y en presentaciones en escenarios internacionales incluyendo el Grand Ole Opry, Coachella y Viña del Mar, donde obtuvo las gaviotas de Oro y Plata.

En 2025, batió récords de asistencia en el RODEOHOUSTON y llevó su música a Europa con el “Boca Chueca Tour” y en 2026 se convertirá en el primer artista latino en presentarse en la Sphere de Las Vegas.

Reconocido como embajador global de la Música Mexicana, Carín sigue rompiendo barreras e inspirando a nuevas generaciones.