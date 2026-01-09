Música

Carin León inició 2026 con movido temazo junto a Xavi; promete que será un himno en la pista de baile

El famoso cantante ya lanzó el video oficial de esta grande canción.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

9 de enero de 2026, 8:27 p. m.
Carin León estrenó canción en 2026 junto a Xavi.
Carin León estrenó canción en 2026 junto a Xavi. Foto: Oficina Gus Rincón

La estrella global multiplatino ganadora del Latin Grammy y del Grammy, Carín León, inicia el 2026 junto a uno de los líderes de lanueva generación de intérpretes mexicanos, la estrella multiplatino Xavi, con La Morrita, una celebración de la mexicanidad y de la conquista amorosa contemporánea. El tema está disponible en todas las plataformas digitales.

Escrita por Carín y Xavi junto a Alex Hernández, Fabio Gutiérrez, Luis Mexia y Édgar Barrera, quien también produjo el tema, La Morrita destaca por su candente y enérgico huapango, un ritmo perfecto para musicalizar esta declaración amorosa.

Carin León estrenó canción con Xavi.
Carin León estrenó canción con Xavi. Foto: Instagram: @carinleonoficial

Con una actitud irreverente, pero juguetona, Carín y Xavi modernizan el huapango tradicional con una narrativa lírica contemporánea, fusionando el cortejo tradicional con la cultura digital: Instagram, flores y bolsas de diseñador.

El coro contagioso posiciona el tema como un himno instantáneo en las pistas de baile, reafirmando la posición de Carín León como el embajador global de la Música Mexicana al llevar ritmos intrínsecamente mexicanos al escenario mundial sin perder autenticidad.

Arcadia

Se pospone el romance: My Chemical Romance y The Hives no tocarán el 22 de enero: esta es la nueva fecha

Gente

Café Tacvba tomó radical decisión con Spotify e hizo petición sobre su música; dejó clara su posición

Arcadia

David Bowie: a 10 años de la partida del Duque Blanco Delgado, repasamos su legado social y humano

Arcadia

‘Tony Iommi: The Godfather of Heavy Metal’: la primera parte del camino del creador del heavy llega a YouTube

Arcadia

El regreso de BTS es inminente: en marzo habrá nuevo álbum de los fenómenos surcoreanos

Arcadia

Rawayana convoca a compatriotas y a músicos de la región para dar vida a su vasto LP ‘¿Dónde es el after?’

Cultura

Balance de 2025, un año en que el rock y el metal volvieron a marcar a Bogotá

Gente

Bizarrap y J Balvin anuncian su primera colaboración en la BZRP Music Session #62: fecha y horario del estreno

Gente

Ex de Beéle estrenó su primera canción y tendría indirectas para el cantante: “No se dio”

Música

Beéle se unió a Ozuna y lanzaron adelanto de su nuevo álbum ‘Stendhal’; Ovy on the drums, incluido

El sencillo llega a poco menos de un mes del doble lanzamiento de Carín León, Chapayeka y Chapayeka (Puro Chucky), dos álbumes que continúan la tradición del originario de Hermosillo de presentar un regalo navideño a sus seguidores.

La Morrita da inicio a un año que promete ser histórico para Carín. El cantante está actualmente nominado a los premios Grammy 2026, en los que buscará su segunda victoria consecutiva en la categoría de Mejor Álbum de Música Mexicana (Incluido Tejano) por su álbum Palabra de To’s (Seca).

En 2025, Carín obtuvo su primera victoria en los Grammy gracias a su aclamado álbum Boca Chueca, Vol. 1.

YouTube video 3i5LdqBngDU thumbnail

¿Por qué destaca Carin León en la industria musical?

Carín León se ha consolidado como una de las figuras más influyentes de la música latina contemporánea desde el inicio de su carrera solista en 2018.

Con un estilo que fusiona música regional mexicana con una amplia variedad de géneros (como pop, rock y otros sonidos globales), el originario de Hermosillo, Sonora, ha ganado cuatro Latin Grammy, un Grammy y múltiples certificaciones de diamante, oro y platino.

Su versatilidad se refleja en colaboraciones estelares con superestrellas como Bon Jovi, Carlos Santana, Kacey Musgraves, Kane Brown, Maluma, C. Tangana y Camilo, entre otros, y en presentaciones en escenarios internacionales incluyendo el Grand Ole Opry, Coachella y Viña del Mar, donde obtuvo las gaviotas de Oro y Plata.

En 2025, batió récords de asistencia en el RODEOHOUSTON y llevó su música a Europa con el “Boca Chueca Tour” y en 2026 se convertirá en el primer artista latino en presentarse en la Sphere de Las Vegas.

Reconocido como embajador global de la Música Mexicana, Carín sigue rompiendo barreras e inspirando a nuevas generaciones.

Más de Música

Carin León será el primer artista latino es presentarse en La Esfera de Las Vegas

Carin León inició 2026 con movido temazo junto a Xavi; promete que será un himno en la pista de baile

En marzo vencieron una tormenta eléctrica en su presentación en el Festival Estéreo Picnic dejando una postal imborrable. En enero regresan con My Chemical Romance.

Se pospone el romance: My Chemical Romance y The Hives no tocarán el 22 de enero: esta es la nueva fecha

Café Tacvba tomó decisiones sobre su futuro.

Café Tacvba tomó radical decisión con Spotify e hizo petición sobre su música; dejó clara su posición

El cantante inglés David Bowie (1947-2016) se presenta en el set de su video musical "Jump They Say" en Los Ángeles, California, en marzo de 1993. Foto de Lester Cohen/Getty Images.

David Bowie: a 10 años de la partida del Duque Blanco Delgado, repasamos su legado social y humano

'Iommi: The Godfather of Heavy Metal streaming en Gibson TV

‘Tony Iommi: The Godfather of Heavy Metal’: la primera parte del camino del creador del heavy llega a YouTube

De izquierda a derecha: Jin, Jimin, RM, Suga, V, Jungkook y J-Hope son BTS.

El regreso de BTS es inminente: en marzo habrá nuevo álbum de los fenómenos surcoreanos

Rawayana, inicia el 2026 con su sexto álbum de estudio, ¿Dónde es el After?. La producción está disponible en todas las plataformas digitales a través de Brocoli Records.

Rawayana convoca a compatriotas y a músicos de la región para dar vida a su vasto LP ‘¿Dónde es el after?’

Green Day en Foro Vive Claro, agosto 24, 2025, Bogotá

Balance de 2025, un año en que el rock y el metal volvieron a marcar a Bogotá

Gerard Way de My Chemical Romance canta en la AccorHotels Arena de París, en 2022. Foto: David Wolff-Patrick/Redferns.

Enero en conciertos: Avenged Sevenfold lidera una agenda que propulsa el resto del año

El fundador y pistón principal de Iron Maiden, Steve Harris, comandando con su bajo de cuatro cuerdas.

Iron Maiden en Colombia: reflexiones sobre los precios y las reacciones al que será un quinto e inolvidable show

Noticias Destacadas