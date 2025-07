“ Latinoamérica estoy de regreso a mi casa. Cali no saben la felicidad que me da volver a verlos después de 20 años, en mi Cali bella, y en Bogotá podré ver a toda la gente de mi país ”, dijo la barranquillera en un video que subió a sus redes sociales.

Las fechas para los conciertos en las ciudades colombianas fueron publicadas por la página de Conciertos Colombia Oficial, quienes se encargan de publicar la información más relevante, y en este caso anunciar que la preventa exclusiva comenzaba el 8 de julio a las 9:00 a.m. hasta el 10 de julio a las 8:59 a.m.

View this post on Instagram

View this post on Instagram

“A mi me estafaron. Lo extraño es que yo inicie el proceso de compra en la página oficial y cuando estaba haciendo el pago se congeló y luego, me salió que estaban agotadas la localidad, y a mí correo registrado en Ticketmaster (porque me tocó crear cuenta para poder “comprar”) me llegó un mensaje de finaliza tu compra con la extensión de correo de un supuesto Ticketmaster. La verdad si me pareció raro que me llegara el correo pero como todo coincidía pues caí”, fue uno de los comentarios, afirmando que era muy similar a la página oficial.