Duro golpe a delincuentes que pretendían enviar cocaína a Australia

La Policía Metropolitana de Bogotá reportó el hallazgo de tres kilos de cocaína que delincuentes intentaban enviar a Australia a través de una empresa de mensajería.

El teniente coronel Juan Torres, oficial de la Policía Metropolitana de Bogotá, indicó que la interceptación de la droga se dio en una bodega de envíos, donde, durante actividades de registro y verificación, uniformados, con el apoyo de los caninos antinarcóticos Cielo y Lastra, alertaron sobre una caja sospechosa.

Golpe en Bogotá a banda que utilizaba curioso logo para marcar la droga que comercializaba

Los delincuentes, según el oficial de la Policía, intentaron camuflar la cocaína en repuestos para motos.

“Al inspeccionar el paquete, se hallaron 12 módulos electrónicos para motocicleta que ocultaban una sustancia con características similares a la cocaína. En total, fueron incautados 3.100 gramos de este estupefaciente, evitando así su salida del país", dijo el teniente coronel Torres.

Ocultaron clorhidrato de cocaína en repuestos de motocicleta, pero esto no logró engañar a “Cielo” y “Lastra”: su agudo olfato permitió detectar más de 3️⃣ kilos de este estupefaciente durante la inspección a bodegas de envíos; esta droga tenía como destino Australia. pic.twitter.com/tLaQLSo5Wn — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) April 13, 2026

Tras lo anterior, el caso fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para identificar a los criminales que pretendían hacer el envío de droga a Australia.

El pasado 4 de febrero la Policía también reportó haber hallado un cargamento de marihuana en las bodegas del aeropuerto El Dorado, en Bogotá, el cual estaba camuflado en dos transformadores de energía.

El mayor Jhonatan Quintero, comandante de la Estación de Policía Aeropuerto, informó en ese momento que al interior de los transformadores de energía había alrededor de 84 kilos de marihuana.

El oficial de la Policía también indicó que la droga estaba distribuida en 71 paquetes que estaban vinipelados.

Los dos transformadores de energía cargados con marihuana. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

“En una labor importante de registro y control en las bodegas de carga de envío y carga del Aeropuerto Internacional El Dorado y gracias al apoyo de nuestro canino Runy, que mediante el olor alerta a los uniformados”, explicó el mayor Quintero.

Este cargamento había llegado a El Dorado procedente de Barranquilla y tenía destino la isla de San Andrés.