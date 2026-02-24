BOGOTÁ

Golpe en Bogotá a banda que utilizaba curioso logo para marcar la droga que comercializaba

A los presuntos delincuentes les hallaron 4.000 dosis de estupefacientes, entre marihuana, bazuco y base de coca.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
24 de febrero de 2026, 10:00 a. m.
Un hombre y una mujer fueron capturados.
Un hombre y una mujer fueron capturados. Foto: Metropolitana de Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá propinó un duro golpe a una banda dedicada a la comercialización de droga en la capital del país.

Se trata de los Jokers, a quienes las autoridades les hallaron más de 4.000 dosis de estupefacientes entre marihuana, bazuco y base de coca, así como un arma de fuego.

El teniente coronel Carlos Rodríguez, comandante de la estación de Policía de Antonio Nariño, indicó que la droga estaba en poder de dos personas que fueron capturadas.

Así cayó el mayor cargamento de marihuana de 2026: incautaron más de cinco toneladas

Se trata de una mujer de 30 años y un hombre de 27, quienes deberán responder ante la justicia por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego.

Empresas

Atención, empresarios y emprendedores: Cámara de Comercio de Bogotá anuncia taller gratuito para exponer nuevo público objetivo

Bogotá

Habrá siete meses de trancón en el norte de Bogotá por este cierre vial

Bogotá

Revelan detalle clave del taxi en el que se subió Diana Ospina tras salir de Theatron: empresa lo confirmó

Bogotá

Feminicidio en Bogotá: joven habría asesinado a su exnovia al interior de un apartamento y luego intentó quitarse la vida

Bogotá

Bogotá bajo pronóstico de lluvias durante todo el día: Ideam advierte lloviznas y aguaceros

Bogotá

El contundente mensaje del alcalde Galán tras la desaparición de Diana Ospina al salir de Theatron y abordar un taxi: “Por favor”

Bogotá

¿Le alcanza con el salario mínimo? Cuánto dinero necesita una persona para vivir en Bogotá en 2026

Feria del libro de Bogotá 2016

Ocultos bajo tierra: cae red que movía marihuana en camiones de reciclaje para abastecer discotecas en el sur de Bogotá

Política

Comandante de las Fuerzas Armadas presentó tres nuevos resultados operativos contra la droga y el tráfico de armas

Nación

En granos de frijoles, así estaba camuflado un kilogramo de cocaína incautado en Soacha: la droga venía del Cauca

La acción se desarrolló durante labores de registro y control en el sector de Comuneros. Al notar la presencia policial, estas personas intentaron evadir el procedimiento; sin embargo, fueron interceptadas de manera oportuna para practicar el respectivo registro”, informaron desde la Metropolitana de Bogotá.

Así mismo, se indicó que parte de la droga incautada tenía un curioso logo alusivo al superhéroe ficticio de cómic Batman, presuntamente como distintivo para su comercialización.

Droga incautada en Bogotá.
Parte de la droga incautada en Bogotá con el logo de Batman. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá.

Tanto los dos capturados como los elementos incautados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

La Policía también reportó que el hombre capturado registraba anotaciones judiciales por hurto.

En lo corrido del año 2026, la Estación de Policía Antonio Nariño ha logrado la captura de más de 70 personas por diversos delitos, así como la incautación de más de 5.000 gramos de diferentes tipos de estupefacientes. La Policía Nacional reafirma su compromiso con la seguridad y la convivencia ciudadana, e invita a la comunidad a denunciar oportunamente cualquier hecho que afecte la tranquilidad, a través de la línea 123 o los canales institucionales”, concluyeron desde la Policía Metropolitana de Bogotá.

Más de Bogotá

x

Atención, empresarios y emprendedores: Cámara de Comercio de Bogotá anuncia taller gratuito para exponer nuevo público objetivo

Esta importante vía sufrirá un cierre que afectará la movilidad.

Habrá siete meses de trancón en el norte de Bogotá por este cierre vial

Diana Ospina y el taxi en el que se subió antes de desaparecer.

Revelan detalle clave del taxi en el que se subió Diana Ospina tras salir de Theatron: empresa lo confirmó

Laura Valentina Lozano Torres, joven asesinada en su apartamento en Bogotá.

Feminicidio en Bogotá: joven habría asesinado a su exnovia al interior de un apartamento y luego intentó quitarse la vida

El pronóstico oficial indica lluvias ligeras y moderadas en varias localidades de Bogotá durante la tarde y la noche, con temperatura máxima de 19 °C.

Bogotá bajo pronóstico de lluvias durante todo el día: Ideam advierte lloviznas y aguaceros

El alcalde Carlos Fernando Galán se pronunció por el caso de Diana Ospina.

El contundente mensaje del alcalde Galán tras la desaparición de Diana Ospina al salir de Theatron y abordar un taxi: “Por favor”

Todos los expertos aclaran que la suspensión del alza del salario mínimo solo producirá efectos a partir de la publicación del nuevo decreto que emita el Gobierno.

¿Le alcanza con el salario mínimo? Cuánto dinero necesita una persona para vivir en Bogotá en 2026

Este video es pieza clave en la investigación.

Se revela video del momento exacto en que Diana Ospina se subió a un taxi al salir de Theatron

x

Cortes de agua en Bogotá este martes 24 de febrero: barrios en alerta por suspensión del servicio hasta por 24 horas

Noticias Destacadas