Golpe en Bogotá a banda que utilizaba curioso logo para marcar la droga que comercializaba

La Policía Metropolitana de Bogotá propinó un duro golpe a una banda dedicada a la comercialización de droga en la capital del país.

Se trata de los Jokers, a quienes las autoridades les hallaron más de 4.000 dosis de estupefacientes entre marihuana, bazuco y base de coca, así como un arma de fuego.

El teniente coronel Carlos Rodríguez, comandante de la estación de Policía de Antonio Nariño, indicó que la droga estaba en poder de dos personas que fueron capturadas.

Se trata de una mujer de 30 años y un hombre de 27, quienes deberán responder ante la justicia por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego.

“La acción se desarrolló durante labores de registro y control en el sector de Comuneros. Al notar la presencia policial, estas personas intentaron evadir el procedimiento; sin embargo, fueron interceptadas de manera oportuna para practicar el respectivo registro”, informaron desde la Metropolitana de Bogotá.

Así mismo, se indicó que parte de la droga incautada tenía un curioso logo alusivo al superhéroe ficticio de cómic Batman, presuntamente como distintivo para su comercialización.

Parte de la droga incautada en Bogotá con el logo de Batman. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá.

Tanto los dos capturados como los elementos incautados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

La Policía también reportó que el hombre capturado registraba anotaciones judiciales por hurto.

“En lo corrido del año 2026, la Estación de Policía Antonio Nariño ha logrado la captura de más de 70 personas por diversos delitos, así como la incautación de más de 5.000 gramos de diferentes tipos de estupefacientes. La Policía Nacional reafirma su compromiso con la seguridad y la convivencia ciudadana, e invita a la comunidad a denunciar oportunamente cualquier hecho que afecte la tranquilidad, a través de la línea 123 o los canales institucionales”, concluyeron desde la Policía Metropolitana de Bogotá.