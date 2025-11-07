Suscribirse

Bogotá

Ocultos bajo tierra: cae red que movía marihuana en camiones de reciclaje para abastecer discotecas en el sur de Bogotá

La droga estaba escondida huecos bajo tierra. El operativo dejó la captura de dos criminales.

Redacción Semana
7 de noviembre de 2025, 11:52 a. m.
La policía metropolitana logró incautar 60 kilos de marihuana escondidos bajo tierra
En un operativo que combinó tres meses de investigación, inteligencia policial y rastreo con caninos antinarcóticos, la Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía desmantelaron una estructura que movía droga oculta en camiones de reciclaje para surtir discotecas de la localidad de Antonio Nariño.

La policía metropolitana logró incautar 60 kilos de marihuana escondidos bajo tierra
El golpe permitió la incautación de cerca de 60 kilos de marihuana y la captura de dos personas vinculadas con el tráfico de estupefacientes.

La operación se desarrolló en las localidades de Antonio Nariño y Ciudad Bolívar, donde fueron ejecutadas dos diligencias de allanamiento en el marco de la estrategia “Seguridad, Dignidad y Democracia”.

La policía metropolitana logró incautar 60 kilos de marihuana escondidos bajo tierra
En una bodega de reciclaje ubicada en el barrio Restrepo, los caninos detectaron varios paquetes enterrados bajo el suelo. Al ser verificados, se confirmó que contenían marihuana con un peso cercano a los 60 kilos, un cargamento avaluado en unos 25 millones de pesos.

Las autoridades establecieron que los delincuentes utilizaban vehículos de reciclaje para mover la droga sin levantar sospechas. La marihuana, según la investigación, era distribuida en discotecas y puntos nocturnos de Antonio Nariño, donde la red mantenía una presencia activa.

La policía metropolitana logró incautar 60 kilos de marihuana escondidos bajo tierra
Entre los capturados se encuentra alias ‘El Negro’ o ‘Bola 8’, un delincuente con amplio prontuario: anotaciones por tráfico de estupefacientes, secuestro, acceso carnal violento, concierto para delinquir y extinción de dominio. Los dos detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía, y un juez de la República impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a uno de ellos.

El operativo se suma a los resultados del año: en lo corrido de 2025, la Policía Metropolitana reporta la incautación de más de 7,8 toneladas de marihuana que han sido retiradas de las calles y de entornos frecuentados por jóvenes en Bogotá.

La policía metropolitana logró incautar 60 kilos de marihuana escondidos bajo tierra
La institución reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar actividades de microtráfico a la línea 123 o ante el CAI más cercano. Según la Policía, la información de fuente humana continúa siendo decisiva para cerrar espacios a las redes que operan en zonas residenciales y comerciales de la capital.

