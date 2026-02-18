Nación

Así cayó el mayor cargamento de marihuana de 2026: incautaron más de cinco toneladas

La Policía de Tránsito entregó detalles del operativo que permitió la incautación del cargamento ilegal.

Redacción Semana
18 de febrero de 2026, 9:53 a. m.
Policía reportó el decomiso de 5,2 toneladas de marihuana en Antioquia.
En las últimas horas, la Policía de Tránsito propinó un duro golpe a las redes del tráfico de marihuana en el país al decomisar más de cinco toneladas de marihuana en Antioquia.

Sobre la acción que condujo al resultado operacional, explicó la Policía que “en desarrollo de actividades de registro y control adelantadas por uniformados de la Policía Nacional, en jurisdicción del municipio de La Pintada, fueron incautadas 5,2 toneladas de marihuana que eran transportadas en un vehículo tipo furgón”.

A su turno, el coronel Jair Parra, director de la Policía de Tránsito, indicó que “el estupefaciente era movilizado en un vehículo de carga que fue abandonado en una zona de restaurantes, presuntamente con el propósito de evadir los controles policiales instalados en este importante corredor vial del departamento de Antioquia”.

Marihuana decomisada por la Policía de Tránsito en Antioquia.
Para el coronel Parra, con este resultado se golpea fuertemente las finanzas de los grupos narcotraficantes. “Con esta contundente acción operativa, la Policía Nacional logra afectar las rentas criminales en aproximadamente 2.000 millones de pesos y evitar la distribución de más de 5 millones de dosis de marihuana en las calles del país”, dijo el oficial.

Este golpe, dijo la Policía de Tránsito, se suma al reciente dado contra redes del tráfico de cocaína en el Magdalena Medio, donde fueron incautados cerca de 200 kilos del alcaloide.

“En el marco de los planes operativos de control y seguridad vial, la Seccional de Tránsito y Transporte del Magdalena Medio logró un importante resultado contra el narcotráfico en la vía Honda – Río Ermitaño, jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá“, informó la autoridad vial.

Añadió la Policía que “durante el procedimiento, los uniformados realizaron la captura en flagrancia de una persona por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, reafirmando el compromiso institucional de afectar las economías ilícitas que utilizan los corredores viales del país”.

La marihuana era transportada en un furgón, reportó la Policía.
En el operativo del Magdalena Medio, la Policía señaló que “en el desarrollo de la acción policial se incautaron 83 paquetes que contenían 167,20 kilogramos de clorhidrato de cocaína, con un avalúo aproximado de $ 788.500.000, además de la inmovilización de una buseta que cubría la ruta Palmira – Doradal (Antioquia)“.

