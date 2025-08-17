Suscribirse

Bogotá

Cayó en el Aeropuerto El Dorado cargamento de marihuana camuflado en gomitas: la Policía entregó detalles

La droga, proveniente de Miami, también estaba camuflada en cigarrillos artesanales.

Redacción Nación
17 de agosto de 2025, 3:11 p. m.
La marihuana camuflada en las gomitas.
La marihuana camuflada en las gomitas. | Foto: Pantallazos de video de la Policía Metropolitana de Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá informó este domingo, 17 de agosto, que fueron incautados 35 kilos de marihuana que estaban camuflados en gomitas y cigarrillos que pretendían ingresar al país por el Aeropuerto El Dorado.

El teniente coronel Wilson Torres, comandante de la estación de Policía del Aeropuerto El Dorado, anunció que la incautación fue gracias a las labores de registro y control, el Grupo de Carga y Chárter de la Estación de Policía Aeropuerto, en coordinación con la Unidad Interagencial de Seguridad Nacional, HSI.

Contexto: Cayó cargamento de droga que estaba camuflado en apartamento de Teusaquillo, en Bogotá: la Policía entregó detalles

De acuerdo con el oficial de la Policía, el cargamento de droga era procedente de Miami, Estados Unidos.

Asimismo, se informó que la marihuana fue hallada en medio de la inspección a las bodegas de carga del Aeropuerto El Dorado y que, con el apoyo del canino Cielo, se detectó inicialmente que ese envío era sospechoso.

Uno de los paquetes de gomitas con marihuana.
Uno de los paquetes de gomitas con marihuana. | Foto: Policía Metropolitana de Bogotá.

“Al pasar la encomienda por el sistema de inspección, se identificaron cigarrillos artesanales y empaques con gomas, que contenían una sustancia vegetal seca con características similares a la marihuana. En total, fueron hallados más de 2.800 cigarrillos y varias decenas de empaques con comestibles derivados de cannabis”, informaron desde la Policía Metropolitana de Bogotá.

Asimismo, indicaron que, gracias a los planes preventivos y de control que se llevan a cabo en el Aeropuerto El Dorado, la Policía Nacional continúa afectando de manera contundente el tráfico de estupefacientes, evitando que estas sustancias lleguen a su destino final.

“La Policía Nacional reitera su compromiso con la seguridad y convivencia ciudadana e invita a la comunidad a denunciar cualquier hecho delictivo a través de la línea de emergencia 123″, destacaron.

A propósito del caso anterior, el pasado 6 de agosto la Policía Metropolitana de Bogotá también reportó que había sido hallado un gigantesco cargamento de marihuana que era transportado de manera oculta en un tractocamión tipo cisterna.

De acuerdo con la Policía, fueron alrededor de dos toneladas de marihuana las que fueron incautadas, tras labores investigativas que permitieron identificar el ingreso de dicho cargamento a la capital del país.

Cargamento de marihuana.
Los paquetes con la marihuana. | Foto: Policía Metropolitana de Bogotá.

“Según las indagaciones, los responsables pretendían ocultar el vehículo en un parqueadero del barrio Nueva Castilla, en la localidad de Kennedy, para posteriormente distribuir la sustancia a diferentes estructuras criminales que operan en Bogotá”, destacaron desde la Policía Metropolitana de Bogotá.

