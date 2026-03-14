Menor fue sorprendido con cargamento de marihuana en la Terminal del Sur de Bogotá: esto les dijo a los policías tras el hallazgo

El teniente coronel Norberto Caro, jefe seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía Metropolitana de Bogotá, reportó que un menor de aproximadamente 14 años fue sorprendido en la Terminal del Sur de Bogotá, con 11 kilos de marihuana que tenía camuflada en su equipaje.

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De acuerdo con el oficial Caro, el menor fue abordado por los uniformados de la Policía, luego de que les llamara la atención que este se encontraba solo en dicha terminal terrestre.

Al revisarle el equipaje, los uniformados se percataron de que el menor llevaba la marihuana distribuida en 23 bolsas herméticas.

En la @TerminalBogota del sur, aprehendimos a un menor de 14 años de nacionalidad extranjera llevando una maleta con más de 11 kilos de marihuana.



La investigación continúa centrada en capturar a los responsables de esta instrumentalización que afecta la integridad del menor. pic.twitter.com/MaYse3umGY — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) March 14, 2026

“Por lo cual se procede a poner a disposición de la autoridad competente a dicho menor, para que responda por los posibles delitos de tráfico de estupefacientes”, agregó el teniente coronel Caro.

Desde la Policía Metropolitana de Bogotá indicaron que, una vez el menor de nacionalidad extranjera fue aprehendido, este le manifestó a los uniformados que debía entregar la droga a una mujer que, al parecer, iba a viajar.

El menor aprehendido en la Terminal del Sur de Bogotá. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá.

“La Policía Nacional reitera su compromiso con la lucha contra el narcotráfico y el control en los principales puntos de ingreso y salida de la capital, e invita a la ciudadanía a denunciar o aportar cualquier tipo de información que permita contrarrestar los delitos que afectan la convivencia y seguridad ciudadana”, resaltaron desde la Metropolitana de Bogotá.

A propósito del caso anterior, el pasado 24 de febrero, la Policía propinó un duro golpe a una banda dedicada a la comercialización de droga en la capital del país.

Se trata de los Jokers, a quienes las autoridades les hallaron más de 4.000 dosis de estupefacientes, entre marihuana, bazuco y base de coca, así como un arma de fuego.

El teniente coronel Carlos Rodríguez, comandante de la estación de Policía de Antonio Nariño, indicó que la droga estaba en poder de dos personas que fueron capturadas.

Así mismo, se informó que parte de la droga incautada tenía un curioso logo alusivo al superhéroe ficticio de cómic Batman, presuntamente como distintivo para su comercialización.