Escondía marihuana dentro de huevos: así habrían intentado camuflar droga en una estación de Policía en Usme

En la localidad de Usme, en el sur de Bogotá, una mujer de 61 años fue capturada luego de que uniformados detectaran que los alimentos que llevaba para una persona privada de la libertad habrían tenido, en su interior, una sustancia muy similar a la marihuana.

Los hechos se registraron durante los controles habituales que se realizan para el ingreso de alimentos a las celdas de la Estación de Policía de Usme.

De acuerdo con la información confirmada con la Policía Metropolitana de Bogotá, la mujer llegó con una cubeta de huevos que, al momento de la verificación, presentó irregularidades.

Al revisar los huevos, los uniformados encontraron que las cáscaras tenían alteraciones internas y, tras abrirlas, hallaron marihuana. Según indicaron las autoridades, el estupefaciente pretendía ser ingresado a la estación para una de las personas que allí se encuentra detenida.

El teniente coronel Norberto Caro, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, explicó lo sucedido en declaraciones. “En las últimas horas, en la estación de Policía de Usme, se logra la captura de una mujer, quien pretendía visitar a un ciudadano privado de la libertad llevándole un alimento. En este caso eran unos huevos que al interior contenían una sustancia con características similares a la marihuana”, señaló.

Tras el hallazgo, los uniformados procedieron a la captura de la mujer por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Posteriormente, fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que asumió el caso y deberá definir su situación jurídica conforme avance el proceso judicial.

Desde la Policía Metropolitana de Bogotá se indicó que el descubrimiento fue posible gracias a los controles que se mantienen para el ingreso de alimentos a las estaciones donde hay personas privadas de la libertad, los cuales permitieron detectar la sustancia durante la verificación del paquete.

“Gracias a los controles que se tienen en este lugar, se logra detectar dicho elemento, por lo cual es dejada a disposición de la autoridad judicial competente para que responda por estos hechos”, añadió el teniente coronel Caro.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado información sobre la cantidad exacta de marihuana incautada ni detalles adicionales sobre la persona privada de la libertad a la que estaba dirigido el paquete ni de quien lo entregó. Tampoco se ha informado si la investigación involucra a otras personas o si se relaciona con hechos similares dentro de esa estación.