Bomberos de Bogotá evacuaron a 600 personas del Palacio de Justicia por emergencia en sala de computo

De acuerdo con el reporte, se detectaron fuertes olores en uno de los salones de la torre del Consejo de Estado del complejo judicial. Secretaría de Salud está en el punto.

Redacción Semana
29 de enero de 2026, 8:25 p. m.
Se detectó un fuerte olor a quemado en el Palacio de Justicia.
Se detectó un fuerte olor a quemado en el Palacio de Justicia.

Los Bomberos de la estación Centro Histórico adelantaron este jueves una evacuación preventiva de cerca de 600 personas en la Carrera 8 con Calle 11, en el centro de la ciudad, tras detectarse un fuerte olor cuya procedencia aún no ha sido identificada.

Bomberos de Bogotá lograron apagar voraz incendio en el barrio Las Cruces

La operación contó con el apoyo del Equipo Especializado de Materiales Peligrosos, que inició labores de medición de la atmósfera para determinar la naturaleza de la sustancia presente en el ambiente y evaluar posibles riesgos para la población. Mientras se realizan las pruebas técnicas, las autoridades mantienen acordonada la zona como medida de prevención.

En el lugar también hace presencia la Secretaría de Salud, que acompaña la emergencia y evalúa eventuales afectaciones a la salud de las personas evacuadas. Hasta el momento no se reportan heridos ni personas intoxicadas, según el reporte preliminar de los organismos de socorro.

Se necesitaron unidades de cuatro estaciones de Bomberos para atender la situación.
Se necesitaron unidades de cuatro estaciones de Bomberos para atender la situación.

Las autoridades recomendaron a los ciudadanos evitar transitar por el sector mientras avanzan las investigaciones y se descarta cualquier riesgo. Una vez se conozcan los resultados de las mediciones, se informará si es posible reanudar las actividades en la zona o si se adoptarán nuevas medidas de seguridad.

Por ahora se sabe. Se realizó ventilación natural en el 3er y 4to piso del edificio, se realiza monitoreo de la atmósfera para verificar la disminución del olor que se presentaba.

