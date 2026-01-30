Un asalto armado a una pareja en el norte de Bogotá volvió a poner en evidencia la modalidad de robo con seguimiento en sectores residenciales de la ciudad.

La “violencia silenciosa” que se convirtió en el talón de Aquiles de la seguridad en la capital: informe de Bogotá Cómo Vamos retrata la situación

El hecho ocurrió cuando las víctimas ingresaban en una camioneta a un conjunto habitacional en la localidad de Usaquén, donde fueron interceptadas por varios hombres armados que las obligaron a descender del vehículo y huyeron con él.

Las imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran cómo los delincuentes actuaron en cuestión de segundos. Mientras uno de ellos intimidaba a las víctimas con un arma de fuego, otros aseguraban la zona y facilitaban la huida. La operación sugiere coordinación previa y conocimiento del entorno.

Megaoperativo en Santa Fe: Policía desplegó 1.200 uniformados en inmediaciones del lugar donde explotó granada de fragmentación

Los ladrones huyeron en otra camioneta. Foto: Captura de pantalla del video

De acuerdo con información preliminar, el vehículo hurtado sería de alta gama y su valor superaría los 140 millones de pesos. Las autoridades no descartan que las víctimas hayan sido objeto de seguimiento previo, una práctica que se ha vuelto recurrente en casos de hurto de vehículos en Bogotá.

Fuentes de la Policía Metropolitana señalaron que se adelantan labores de análisis de las grabaciones y rastreo del automotor para identificar a los responsables y establecer si el caso está relacionado con bandas dedicadas al robo de automotores en el norte de la ciudad.

Nuevo caso de paseo millonario en Bogotá: “Ocho heridas con arma blanca, 30 puntos y su mano derecha comprometida”

Robo de camioneta en Usaquén Foto: Redes sociales

El hecho se suma a otros episodios de hurto violento registrados en las últimas semanas en zonas residenciales de Bogotá, donde los delincuentes aprovechan momentos de llegada o salida de conjuntos y edificios para ejecutar atracos rápidos y con bajo margen de reacción para las víctimas.

De acuerdo con la información de la Secretaría de Seguridad, durante 2025 se registraron 3.247 casos de hurto a vehículos en Bogotá. De esos, la mayor cantidad de se registró en las localidades de Kennedy, Puente Aranda y Engativá.

Bogotá vive una crisis de seguridad. Foto: Secretaría de Seguridad

Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar este tipo de hechos y a adoptar medidas de autoprotección, mientras avanzan las investigaciones para dar con los responsables.