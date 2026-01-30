BOGOTÁ

Atraco en Usaquén: delincuentes armados robaron camioneta de alta gama frente a conjunto residencial en el norte de Bogotá

Su valor superaría los 140 millones de pesos. Las autoridades no descartan que las víctimas hayan sido objeto de seguimiento previo

Redacción Semana
30 de enero de 2026, 12:38 p. m.
Imagenes del robo de la camioneta en Usaquén.
Imagenes del robo de la camioneta en Usaquén. Foto: Redes sociales

Un asalto armado a una pareja en el norte de Bogotá volvió a poner en evidencia la modalidad de robo con seguimiento en sectores residenciales de la ciudad.

El hecho ocurrió cuando las víctimas ingresaban en una camioneta a un conjunto habitacional en la localidad de Usaquén, donde fueron interceptadas por varios hombres armados que las obligaron a descender del vehículo y huyeron con él.

Las imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran cómo los delincuentes actuaron en cuestión de segundos. Mientras uno de ellos intimidaba a las víctimas con un arma de fuego, otros aseguraban la zona y facilitaban la huida. La operación sugiere coordinación previa y conocimiento del entorno.

Los ladrones huyeron en otra camioneta.
Los ladrones huyeron en otra camioneta. Foto: Captura de pantalla del video

De acuerdo con información preliminar, el vehículo hurtado sería de alta gama y su valor superaría los 140 millones de pesos. Las autoridades no descartan que las víctimas hayan sido objeto de seguimiento previo, una práctica que se ha vuelto recurrente en casos de hurto de vehículos en Bogotá.

Bogotá

Fuentes de la Policía Metropolitana señalaron que se adelantan labores de análisis de las grabaciones y rastreo del automotor para identificar a los responsables y establecer si el caso está relacionado con bandas dedicadas al robo de automotores en el norte de la ciudad.

Robo de camioneta en Usaquén
Robo de camioneta en Usaquén Foto: Redes sociales

El hecho se suma a otros episodios de hurto violento registrados en las últimas semanas en zonas residenciales de Bogotá, donde los delincuentes aprovechan momentos de llegada o salida de conjuntos y edificios para ejecutar atracos rápidos y con bajo margen de reacción para las víctimas.

De acuerdo con la información de la Secretaría de Seguridad, durante 2025 se registraron 3.247 casos de hurto a vehículos en Bogotá. De esos, la mayor cantidad de se registró en las localidades de Kennedy, Puente Aranda y Engativá.

Bogotá recibirá la Red Internacional de Seguridad Urbana
Bogotá vive una crisis de seguridad. Foto: Secretaría de Seguridad

Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar este tipo de hechos y a adoptar medidas de autoprotección, mientras avanzan las investigaciones para dar con los responsables.

