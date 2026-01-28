Bogotá

Megaoperativo en Santa Fe: Policía desplegó 1.200 uniformados en inmediaciones del lugar donde explotó granada de fragmentación

Se incautó un arma de fuego, 30 cartuchos de munición, 250 gramos de estupefacientes y se pusieron a disposición de Migración a 200 ciudadanos extranjeros irregulares.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
28 de enero de 2026, 6:09 p. m.
La Policía Metropolitana de Bogotá realizó operativo en Santa Fe
La Policía Metropolitana de Bogotá realizó operativo en Santa Fe Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Más de 1.200 uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá participaron en un megaoperativo realizada en el barrio Santa Fe, en la localidad de Los Mártires, como parte de la estrategia ‘Seguridad, Dignidad y Democracia’, orientada a reforzar el control territorial y mejorar las condiciones de seguridad en el centro de Bogotá.

César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá, habló del paseo millonario, delito que tiene en alerta a la ciudad
La policía Metropolitana de Bogotá realizó operativo en Santa Fe.
La policía Metropolitana de Bogotá realizó operativo en Santa Fe. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

El operativo, que se adelantó desde horas de la madrugada, contó con la participación de policías de distintas especialidades, entidades del Distrito y funcionarios de Migración Colombia.

Durante la jornada, se desarrollaron actividades de registro y control a personas, solicitud de antecedentes, inspecciones a pagadiarios y verificación del estatus migratorio de ciudadanos extranjeros que se encontraban en la zona.

Mauricio Toro denuncia ante la Procuraduría al secretario de Seguridad y al comandante de la Policía de Bogotá por “crecimiento de la criminalidad” en la ciudad
La policía Metropolitana de Bogotá realizó operativo en Santa Fe.
La policía Metropolitana de Bogotá realizó operativo en Santa Fe. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Como resultado de estas acciones, las autoridades lograron la captura de cuatro personas señaladas de los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego.

Bogotá

Torrencial aguacero en la tarde de este miércoles 28 de enero en Bogotá; reportan varias vías colapsadas

Bogotá

Nuevo caso de paseo millonario en Bogotá: “Ocho heridas con arma blanca, 30 puntos y su mano derecha comprometida”

Vehículos

Los carros que tienen pico y placa en Bogotá, el jueves 29 de enero

Política

Andrés Barrios denuncia ola de contratos en el gobierno Petro, días antes del inicio de la Ley de Garantías: “Para aceitar la maquinaria electoral”

Bogotá

Atentos: estos serán los nuevos cambios en la movilidad de Bogotá que se vienen con la obra del corredor de la Séptima

Bogotá

Murió un bebé de 11 meses en un jardín infantil y ahora capturan a su padre: esta sería la razón que daría un giro al caso

Bogotá

¿Lloverá este miércoles 28 de enero? Entregan pronóstico del clima en Bogotá

Bogotá

Con poderoso fármaco de uso veterinario, habría drogado y robado a joven de 18 años en inmediaciones de la zona T: esta es la historia

Bogotá

César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá, habló del paseo millonario, delito que tiene en alerta a la ciudad

Bogotá

Amenazas y atentados con granadas de fragmentación: así funciona el ‘modus operandi’ del multicrimen que opera en Bogotá

Además, se incautaron un arma de fuego, un arma traumática, 30 cartuchos de munición, 21 teléfonos celulares, 10 armas cortopunzantes y cerca de 250 gramos de sustancias estupefacientes.

Así operaba una peligrosa red de robo de carros en Bogotá denominada ‘Los Pumas’: quedaron tras las rejas
La policía Metropolitana de Bogotá realizó operativo en Santa Fe.
La policía Metropolitana de Bogotá realizó operativo en Santa Fe. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

En el operativo también fueron hallados aproximadamente dos millones de pesos en efectivo, presuntamente producto de actividades ilícitas. Adicionalmente, más de 200 ciudadanos extranjeros fueron puestos a disposición de Migración Colombia al no contar con un estatus migratorio regular en el país, situación que será evaluada por la autoridad competente.

La Policía Metropolitana de Bogotá destacó que estas intervenciones hacen parte de una estrategia sostenida para combatir estructuras criminales y delitos que afectan la convivencia ciudadana en zonas de alta complejidad.

La policía Metropolitana de Bogotá realizó operativo en Santa Fe.
La policía Metropolitana de Bogotá realizó operativo en Santa Fe. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Según cifras oficiales, en lo corrido de 2026 se han realizado más de 1.412 capturas por diferentes delitos, se han incautado 46 armas de fuego y se han decomisado 192.806 gramos de estupefacientes en distintos puntos de la capital.

Finalmente, la Policía Nacional reiteró que continuará desarrollando acciones preventivas y operativas para fortalecer la seguridad ciudadana e hizo un llamado a la comunidad para que denuncie cualquier hecho que afecte la tranquilidad y convivencia, a través de la línea de emergencia 123 o en el CAI más cercano.

Más de Bogotá

Fuertes lluvias se presentan a esta hora en Bogotá.

Torrencial aguacero en la tarde de este miércoles 28 de enero en Bogotá; reportan varias vías colapsadas

La policía Metropolitana de Bogotá realizó operativo en Santa Fe.

Megaoperativo en Santa Fe: Policía desplegó 1.200 uniformados en inmediaciones del lugar donde explotó granada de fragmentación

Nuevo caso de paseo millonario en Bogotá.

Nuevo caso de paseo millonario en Bogotá: “Ocho heridas con arma blanca, 30 puntos y su mano derecha comprometida”

Pico y placa solidario en Bogotá: estas son las tarifas para estar exento de la medida

Los carros que tienen pico y placa en Bogotá, el jueves 29 de enero

Andrés Barrios, concejal de Bogotá.

Andrés Barrios denuncia ola de contratos en el gobierno Petro, días antes del inicio de la Ley de Garantías: “Para aceitar la maquinaria electoral”

Así de verá el nuevo Corredor de la Séptima.

Atentos: estos serán los nuevos cambios en la movilidad de Bogotá que se vienen con la obra del corredor de la Séptima

El bebé tenía solo 11 meses.

Murió un bebé de 11 meses en un jardín infantil y ahora capturan a su padre: esta sería la razón que daría un giro al caso

Las autoridades piden a los capitalinos cuidarse y estar preparados para lluvias.

¿Lloverá este miércoles 28 de enero? Entregan pronóstico del clima en Bogotá

La secretaria de Educación de Bogotá le pidió a el ministro Daniel Rojas que revisara la tesis sobre el sueldo de los maestros de la ciudad.

Educación Bogotá advierte que nómina de docentes del distrito no podrá ser pagada a tiempo porque “el Ministerio de Educación no ha girado” los recursos

Marcha gremios de trabajadores

Movilizaciones este miércoles 28 de enero en Bogotá por el salario mínimo vital: horarios y puntos de concentración

Noticias Destacadas