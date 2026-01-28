Megaoperativo en Santa Fe: Policía desplegó 1.200 uniformados en inmediaciones del lugar donde explotó granada de fragmentación

Más de 1.200 uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá participaron en un megaoperativo realizada en el barrio Santa Fe, en la localidad de Los Mártires, como parte de la estrategia ‘Seguridad, Dignidad y Democracia’, orientada a reforzar el control territorial y mejorar las condiciones de seguridad en el centro de Bogotá.

La policía Metropolitana de Bogotá realizó operativo en Santa Fe. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

El operativo, que se adelantó desde horas de la madrugada, contó con la participación de policías de distintas especialidades, entidades del Distrito y funcionarios de Migración Colombia.

Durante la jornada, se desarrollaron actividades de registro y control a personas, solicitud de antecedentes, inspecciones a pagadiarios y verificación del estatus migratorio de ciudadanos extranjeros que se encontraban en la zona.

Como resultado de estas acciones, las autoridades lograron la captura de cuatro personas señaladas de los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego.

Además, se incautaron un arma de fuego, un arma traumática, 30 cartuchos de munición, 21 teléfonos celulares, 10 armas cortopunzantes y cerca de 250 gramos de sustancias estupefacientes.

En el operativo también fueron hallados aproximadamente dos millones de pesos en efectivo, presuntamente producto de actividades ilícitas. Adicionalmente, más de 200 ciudadanos extranjeros fueron puestos a disposición de Migración Colombia al no contar con un estatus migratorio regular en el país, situación que será evaluada por la autoridad competente.

La Policía Metropolitana de Bogotá destacó que estas intervenciones hacen parte de una estrategia sostenida para combatir estructuras criminales y delitos que afectan la convivencia ciudadana en zonas de alta complejidad.

Según cifras oficiales, en lo corrido de 2026 se han realizado más de 1.412 capturas por diferentes delitos, se han incautado 46 armas de fuego y se han decomisado 192.806 gramos de estupefacientes en distintos puntos de la capital.

Finalmente, la Policía Nacional reiteró que continuará desarrollando acciones preventivas y operativas para fortalecer la seguridad ciudadana e hizo un llamado a la comunidad para que denuncie cualquier hecho que afecte la tranquilidad y convivencia, a través de la línea de emergencia 123 o en el CAI más cercano.