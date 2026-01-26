Bogotá

César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá, habló del paseo millonario, delito que tiene en alerta a la ciudad

El jefe de la cartera de seguridad explicó cómo se están realizando las investigaciones sobre el fenómeno y advirtió sobre la importancia de la cooperación de la ciudadanía.

Redacción Semana
26 de enero de 2026, 10:00 p. m.
César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá.
César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá. Foto: Alcaldía de Bogotá

Sigue la conmoción en la ciudad por el caso del profesor Neill Felipe Cubides, quien fue secuestrado y asesinado la semana pasada en el norte de Bogotá.

Como el caso del docente, se han identificado otros a través de las redes sociales que tienen en alerta máxima a las autoridades y a la ciudadanía.

César Restrepo, secretario de Seguridad de la ciudad, y el general Giovanni Cristancho, comandante de la Mebog, le han pedido a la nación planes de mitigación para el tráfico de armas ilegales y la expansión del narcotráfico.
César Restrepo, secretario de Seguridad de la ciudad, y el general Giovanni Cristancho, comandante de la Mebog, le han pedido a la nación planes de mitigación para el tráfico de armas ilegales y la expansión del narcotráfico. Foto: esteban vega la-rotta-semana/ Alcaldía de Bogotá

Pese a que en lo que va de 2026 el conteo de casos por paseo millonario no tiene cifras alarmantes, la ciudadanía le ha reclamado a la administración distrital por la inseguridad en las calles y por la imposibilidad que tienen quienes salen en la noche y no están seguros de llegar a sus hogares debido a la criminalidad que circula en la capital del país.

El secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, respondió frente a las alertas generadas por un posible incremento de los secuestros extorsivos (paseos millonarios) en la ciudad.

El líder de la cartelera de seguridad reconoció que el crimen no cesa y que tampoco es un escenario nuevo en la ciudad. Foto: Getty Images

En entrevista con el noticiero de mediodía de Caracol Radio, Restrepo aseguró que durante los dos últimos años, la investigación de ese delito ha significado la captura de 30 criminales y el desmantelamiento de cinco bandas.

Los hemos presentado ante la justicia, no con el rótulo de hurto agravado, sino con el de secuestro, en un cambio de cómo le damos tratamiento en Bogotá a este delito”, dijo.

Ahora bien, el líder de la cartelera de seguridad reconoció que el crimen no cesa y que tampoco es un escenario nuevo en la ciudad, sino que, por el contrario, este es un fenómeno que está presente en Bogotá hace más de 30 años.

César Restrepo, secretario de Seguridad.
César Restrepo, secretario de Seguridad. Foto: Secretaría de Seguridad

“Nosotros seguimos luchando contra ese flagelo, pero yo también tengo que decir, y es que, a veces, los ciudadanos nos comportamos sin cuidado en el espacio público y el espacio público tiene riesgos (…); estos individuos que tenemos que enfrentar se aprovechan de las personas que tienen intoxicación por alcohol y su falta de atención para cometer un acto tan terrible como este”, señaló Restrepo.

Por otro lado, el secretario explicó cómo las autoridades vienen trabajando en el tema. Según Restrepo, las capturas que se han efectuado a lo largo de estos dos años están vinculadas a trabajos de investigación estructurados a cargo del Gaula en los que, una vez se recibe la información, el Gaula se dedica a identificar a toda la cadena de delincuentes que está participando.

La muerte del profesor Neill Felipe Cubides encendió las alarmas por los casos de paseo millonario en Bogotá.
La muerte del profesor Neill Felipe Cubides encendió las alarmas por los casos de paseo millonario en Bogotá. Foto: TOMADa De REDES SOCIALES

“Es así como en estos dos últimos años no solo hemos capturado a estas personas, sino que les hemos quitado los automotores en los que cometen sus delitos e, incluso, hemos llegado a los lugares donde viven para recolectar más material probatorio”, explicó.

