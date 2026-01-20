Habló por primera vez la esposa del profesor Neill Felipe Cubides, que fue asesinado en Bogotá: “Fue víctima inocente de la inseguridad que azota”

Con un doloroso mensaje y un llamado urgente a la justicia, Denisse Alfaro Flores, esposa del profesor Neill Felipe Uribe Ariza, rompió el silencio tras el asesinato del docente en Bogotá, un crimen que vuelve a poner en evidencia la inseguridad que golpea a la capital y al país.

En sus primeras declaraciones, Alfaro expresó el profundo impacto que la muerte de su esposo ha dejado en su familia, especialmente en sus dos hijos.

El cuerpo del profesor Neill Felipe Cubides fue dejado en la vía a Villavicencio. Foto: Tomada de redes sociales- Universidad Externado

Describió a Neill Felipe como un padre amoroso, un esposo dedicado y un profesional íntegro, cuya vocación por la enseñanza dejó huella en decenas de estudiantes y colegas. “Fue un ser humano admirable, un docente comprometido que entregó su conocimiento con generosidad”, señaló.

La esposa del profesor fue enfática en exigir una respuesta rápida y efectiva de las autoridades. Reclamó investigaciones serias que permitan esclarecer las causas del homicidio y llevar ante la justicia a los responsables.

Neill Felipe Cubides Ariza es profesor de Comunicación Social de la Universidad Externado de Colombia. Foto: Tomada de redes sociales

“No queremos impunidad. Neill Felipe no puede convertirse en una cifra más”, afirmó, al tiempo que pidió que hechos como este no sigan dejando niños sin padre ni familias rotas por la violencia.

Alfaro también agradeció las múltiples muestras de solidaridad recibidas desde distintos sectores. Mencionó de manera especial a la Universidad Externado de Colombia, donde su esposo ejercía como docente en la Facultad de Comunicación Social y Periodismo, así como a la Procuraduría General de la Nación, entidad en la que también laboraba. “Las oraciones y el acompañamiento han sido un gran apoyo en este momento tan difícil”, dijo.

Finalmente, la familia elevó un llamado colectivo para que haya menos violencia, más seguridad y justicia. “Queremos convivir en paz”, concluyó Alfaro, asegurando que el legado humano y profesional de Neill Felipe permanecerá vivo como motor para seguir adelante, pese a la ausencia irreparable que deja su asesinato.