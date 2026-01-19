Profesor de la Universidad Externado fue hallado envuelto en fuego; se revelan nuevos detalles de su muerte

Neill Felipe Cubides Ariza, profesor de la Universidad Externado de Colombia, fue reportado muerto este lunes, 19 de enero, luego de que expertos forenses de Medicina Legal lograran su identificación.

Tras confirmarse su fallecimiento, se revelaron nuevos detalles de cómo fue encontrado el docente en zona rural de la localidad de Usme, en la ciudad de Bogotá el pasado 16 de enero, luego de que fuera reportado como desaparecido desde la noche del 15 de enero.

Hallan muerto a profesor de la Universidad Externado que había desaparecido en Bogotá

Las autoridades forenses que inspeccionaron el cadáver revelaron que el cuerpo del docente estaba irreconocible, por lo que se demoró su identificación, según detalló una fuente judicial al medio El Tiempo.

Denis Alfaro Flórez, quien también trabaja en la Facultad de Comunicación Social-Periodismo en la que laboraba su esposo, había ido junto a su hija de 17 años a las instalaciones de Medicina Legal como parte del procedimiento de una persona en condición de desaparecido.

Neill Felipe Cubides Ariza. Foto: Tomada de redes sociales

Aquel 16 de enero, los familiares estaban a centímetros del profesor, pero, pese a que revisaron algunas fotos de los cadáveres que estaban en el lugar, no identificaron a Neill Cubides.

Sin embargo, fue hasta este lunes que, por medio de unas placas dentales que proporcionaron sus familiares, se logró identificar plenamente la identidad del profesor.

Estaba envuelto en llamas

De acuerdo con la fuente consultada por el mencionado medio, un ciudadano informó a las autoridades pasadas las 2:00 a. m. del 16 de enero sobre un aparente incendio en zona rural de Usme.

Al llegar al lugar de los hechos, las autoridades se encontraron con un cuerpo humano que estaba envuelto en llamas, donde el fuego había afectado varias partes de su cuerpo. Por lo tanto, en ese momento no pudo ser identificado mediante sus huellas dactilares.

Ese hallazgo se dio horas después de que se registraran movimientos inusuales en las cuentas bancarias del profesor. Entre la 1:00 y las 2:00 de la madrugada del 16 de enero se realizaron al menos tres operaciones: dos transferencias por valores de dos y cuatro millones de pesos, y una compra por 250.000 pesos.

El último registro de Cubides se produjo la noche del 15 de enero, cuando salió de la Clínica del Country, ubicada en la localidad de Chapinero, en Bogotá, y abordó un taxi.