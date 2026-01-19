Bogotá

Hallan muerto a profesor de la Universidad Externado que había desaparecido en Bogotá

Las autoridades hallaron el cuerpo sin vida del docente en la tarde de este lunes, 19 de enero.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

19 de enero de 2026, 9:01 p. m.
Neill Felipe Cubides Ariza era profesor de Comunicación Social de la Universidad Externado de Colombia.
Neill Felipe Cubides Ariza era profesor de Comunicación Social de la Universidad Externado de Colombia. Foto: Tomada de redes sociales

Desde el pasado 15 de enero de 2026 se reportó la desaparición de Neill Felipe Cubides Ariza, profesor de la Universidad Externado de Colombia, por lo que se activó un operativo de búsqueda.

El docente de Comunicación Social había sido visto por última vez en el Antiguo Clínica Country ubicado en la localidad de Chapinero en Bogotá. Sin embargo, este lunes, 19 de enero, su cuerpo fue hallado sin vida.

La Universidad Externado lamentó el fallecimiento del profesor y expresó su solidaridad y acompañamiento a su familia, amigos y allegados en este difícil momento.

“Las autoridades competentes adelantan las actuaciones correspondientes y serán las únicas encargadas de suministrar información oficial”, indicó el plantel educativo en su cuenta de X.

Bogotá

Atentado a bala deja una persona herida en el sur de Bogotá; esto se sabe

Bogotá

Estas son las nuevas opciones, diferentes a la tarjeta Tu Llave, para pagar los pasajes del TransMilenio

Bogotá

Inicia la construcción de un megapuente en el sur de Bogotá

Bogotá

Se conocen detalles de la agresión de “Liliana” a un domiciliario de Rappi: “Quería que le dijera doctora”

Bogotá

Bogotá enfrenta un déficit policial y refuerza el debate sobre seguridad y tecnología: “Las cifras hablan de la magnitud del problema”

Bogotá

Así era la megacancha de fútbol que se estaba construyendo dentro de la reserva Thomas Van der Hammen

Bogotá

Solo el 10% de los andenes de Bogotá está en buen estado: estas son las localidades más afectadas

Empresas

Los ‘amos de casa’ están colgando el delantal para volver a emplearse: así está cambiando el mercado laboral

Nación

Fracasó, por cuarta vez, la acusación contra el exviceministro de la Creatividad Clímaco Esteban Zabala Ramírez

Libros

Conversatorio en la Feria del Libro de Bogotá sobre políticas públicas, organizado por la Universidad Externado de Colombia

Por su parte, la Facultad de Comunicación Social - Periodismo decretó tres días de luto por la muerte del docente y expresó sus condolencias a sus seres queridos.

“Su paso por nuestra Facultad dejó huellas significativas en quienes tuvieron la oportunidad de aprender y trabajar con él”, mencionó la Facultad en X.

El profesor Neill Cubides tenía 54 años y había nacido en la ciudad de Bucaramanga, pero desde hace varios años laboraba para esta prestigiosa universidad, junto a su esposa Denis Alfaro Flórez, quien también trabaja en la Facultad.

Precisamente, su esposa informó que Cubides había asistido a una cita médica y, posterior a ello, se logra ver en cámaras de seguridad que el docente abordó un taxi al salir de la clínica.

En desarrollo...

Más de Bogotá

Neill Felipe Cubides Ariza es profesor de Comunicación Social de la Universidad Externado de Colombia.

Hallan muerto a profesor de la Universidad Externado que había desaparecido en Bogotá

Sospechoso recibió un disparo en la cabeza (imagen de referencia - pistola apuntando).

Atentado a bala deja una persona herida en el sur de Bogotá; esto se sabe

El incremento que entra en vigencia es de $350 pesos.

Estas son las nuevas opciones, diferentes a la tarjeta Tu Llave, para pagar los pasajes del TransMilenio

Inició la construcción de nuevo puente en el sur de Bogotá.

Inicia la construcción de un megapuente en el sur de Bogotá

Las imágenes de "Liliana" que publicó en TikTok el joven agredido

Se conocen detalles de la agresión de “Liliana” a un domiciliario de Rappi: “Quería que le dijera doctora”

Nelson Cubides, exconcejal de Bogotá y experto en innovación tecnológica y educativa

Bogotá enfrenta un déficit policial y refuerza el debate sobre seguridad y tecnología: “Las cifras hablan de la magnitud del problema”

Intervención ilegal en la Reserva Thomas Van der Hammen.

Así era la megacancha de fútbol que se estaba construyendo dentro de la reserva Thomas Van der Hammen

Dangerously uneven gray concrete paving tiles on a city sidewalk

Solo el 10% de los andenes de Bogotá está en buen estado: estas son las localidades más afectadas

Esta es la misma mujer que protagonizó el hecho con el domiciliario de la pizza.

Aparece nuevo video de mujer que agredió a domiciliario; también increpó a trabajadoras de un Carulla: “¿Usted sí estudió?"

La candidata denunció que, mientras realizaba actividades de campaña, fue increpada por un ciudadano que la tildó de “ratera”.

Candidata a la Cámara por Bogotá denuncia que fue increpada por un ciudadano mientras hacía campaña: “Eso es lo que ofrece la izquierda”

Noticias Destacadas