Hallan muerto a profesor de la Universidad Externado que había desaparecido en Bogotá

Desde el pasado 15 de enero de 2026 se reportó la desaparición de Neill Felipe Cubides Ariza, profesor de la Universidad Externado de Colombia, por lo que se activó un operativo de búsqueda.

El docente de Comunicación Social había sido visto por última vez en el Antiguo Clínica Country ubicado en la localidad de Chapinero en Bogotá. Sin embargo, este lunes, 19 de enero, su cuerpo fue hallado sin vida.

La Universidad Externado lamentó el fallecimiento del profesor y expresó su solidaridad y acompañamiento a su familia, amigos y allegados en este difícil momento.

“Las autoridades competentes adelantan las actuaciones correspondientes y serán las únicas encargadas de suministrar información oficial”, indicó el plantel educativo en su cuenta de X.

Por su parte, la Facultad de Comunicación Social - Periodismo decretó tres días de luto por la muerte del docente y expresó sus condolencias a sus seres queridos.

“Su paso por nuestra Facultad dejó huellas significativas en quienes tuvieron la oportunidad de aprender y trabajar con él”, mencionó la Facultad en X.

El profesor Neill Cubides tenía 54 años y había nacido en la ciudad de Bucaramanga, pero desde hace varios años laboraba para esta prestigiosa universidad, junto a su esposa Denis Alfaro Flórez, quien también trabaja en la Facultad.

Precisamente, su esposa informó que Cubides había asistido a una cita médica y, posterior a ello, se logra ver en cámaras de seguridad que el docente abordó un taxi al salir de la clínica.

En desarrollo...