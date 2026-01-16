mundo

Encuentran con vida al profesor colombiano desaparecido en México tras dos semanas de búsqueda

La fiscalía de Nuevo León y el cónsul de Colombia en México confirmaron el hallazgo.

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

17 de enero de 2026, 2:45 a. m.
Leonardo Ariel Escobar Barrios es encontrado vivo en Juárez, México
Leonardo Ariel Escobar Barrios es encontrado vivo en Juárez, México Foto: Instagram @leoescobar111

Leonardo Ariel Escobar Barrios fue visto por última vez el 2 de enero de 2026 en el municipio de Apodaca, tras haber viajado desde Bogotá y hacer una escala en el Aeropuerto Internacional de Monterrey con destino a la Ciudad de México.

El académico colombiano de 42 años que trabaja en la Universidad Iberoamericana Puebla, fue localizado con vida en el estado de Nuevo León, México, luego de permanecer varios días reportado como desaparecido, confirmaron autoridades mexicanas y la representación consular de Colombia.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que, gracias a los esfuerzos coordinados entre autoridades estatales y federales, Escobar Barrios fue hallado con vida este 16 de enero de 2026 en el municipio de Juárez, sin que hasta el momento se hayan divulgado mayores detalles sobre su estado de salud o las circunstancias precisas de su hallazgo.

Leonardo Ariel Escobar Foto: Facebook

Escobar Barrios fue detenido el 31 de diciembre por la Guardia Nacional por una falta administrativa en el aeropuerto y estuvo bajo custodia cerca de 36 horas antes de ser liberado, según reportes oficiales.

Según las autoridades, al momento de la detención se le veía desorientado y su maleta quedó registrada como objeto perdido en la terminal. Tras su liberación no se volvió a tener contacto claro con él, lo que encendió las alarmas entre su familia, colegas y organizaciones académicas.

La falta de información detallada por parte de las autoridades sobre lo ocurrido después de su liberación generó cuestionamientos y preocupación pública, tanto entre sus allegados como en la comunidad universitaria.

Familiares, colegas y estudiantes habían solicitado la activación de búsquedas y la colaboración de las autoridades para localizar al profesor, generando incluso manifestaciones y cierre de vías en Puebla en demanda de respuestas sobre su paradero.

Ficha de búsqueda Leonardo Escobar. Foto: Gobierno de México

El cónsul de Colombia en México, Alfredo Molano, confirmó la localización de Escobar Barrios y celebró que haya sido encontrado con vida, aunque aún se mantienen las investigaciones para esclarecer los hechos alrededor de los días en que se perdió su rastro.

Antes de perder todo contacto con su familia, Leonardo Ariel Escobar Barrios envió un mensaje a una de sus primas, identificado como uno de los últimos rastros de comunicación antes de desaparecer. Según información publicada por medios mexicanos, en ese texto el profesor escribió: “Elvira, por favor, contéstame el celular. Ush, ya confirmé, esta gente aquí es de lo peor”, tras intentar brevemente hacer una llamada sin lograrla.

