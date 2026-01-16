El último mensaje a uno de sus familiares del profesor colombiano que se encuentra desaparecido en México

El profesor colombiano Leonardo Ariel Escobar se encuentra desaparecido tras haber estado detenido en México; la situación ha causado gran conmoción.

Según información de El Heraldo de México, el colombiano se encontraba detenido por presuntamente “alterar el orden público”.

Ficha de búsqueda. Foto: Gobierno de México

Había llegado el 31 de diciembre a México después de haber pasado la Navidad en Colombia. Escobar residía en el territorio mexicano desde hace más de diez años y laboraba como profesor de la Universidad Iberoamericana en Puebla.

De acuerdo con lo que se ha podido conocer del caso, Escobar en uno de sus últimos mensajes a una prima suya, menciona: “Elvira, por favor, contéstame el celular. Ush, ya confirmé, esta gente aquí es de lo peor”.

El abogado de la Universidad Iberoamericana de Puebla, Simón Hernández, ha decidido ponerse al frente del caso, e indica en una conversación que sostuvo con El País, que en la detención que se le hizo preliminarmente antes de desaparecer se le acusa de alterar el orden público; sin embargo, las autoridades “no han presentado el soporte documental”.

Además, cuestiona por qué estas no han brindado el material fílmico del aeropuerto: “El aeropuerto es un lugar con muchos registros de video, pero ni la Marina, que lo administra; ni la Guardia Nacional, que brinda la seguridad; ni el Instituto Nacional de Migración, que hace los registros, han presentado los videos de la detención”.

Indica también que pueden haber irregularidades, ya que en el Registro Nacional de Detenciones no hay reporte de Leonardo Ariel.

En este momento, la incertidumbre crece respecto al paradero de Leonardo; la universidad en la que el colombiano trabajaba ha publicado en su cuenta de X:

“Este viernes 16 de enero, a partir de las 10:00 horas, habrá bloqueos intermitentes en ambos sentidos del bulevar del Niño Poblano. Invitamos a tomar precauciones viales y a sumarse a exigir justicia para Leonardo Escobar y las más de 130,000 personas desaparecidas en el país”.

Abusos en aeropuertos de México. Foto: Getty Images/iStockphoto

En la marcha harán presencia estudiantes y profesores para exigir saber el paradero de Leonardo Ariel Escobar.

A esto se suman las constantes denuncias de personas que han sufrido abusos en aeropuertos del territorio mexicano.

A principios del 2025, Cristian Iván García, un médico colombiano, tuvo que vivir una situación desagradable con su familia en un aeropuerto de Cancún, donde pretendían tomar sus vacaciones.

Lo que abre el debate en torno a las regulaciones que se deben hacer en los aeropuertos para que visitantes extranjeros no tengan que exponerse a abusos por parte de las autoridades migratorias.