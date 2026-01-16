Mundo

El último mensaje a uno de sus familiares del profesor colombiano que se encuentra desaparecido en México

Se conoce cuál fue el último mensaje del profesor colombiano desaparecido en México a uno de sus familiares.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
16 de enero de 2026, 4:42 p. m.
Leonardo Ariel Escobar
Leonardo Ariel Escobar Foto: Facebook

El profesor colombiano Leonardo Ariel Escobar se encuentra desaparecido tras haber estado detenido en México; la situación ha causado gran conmoción.

Según información de El Heraldo de México, el colombiano se encontraba detenido por presuntamente “alterar el orden público”.

x
Ficha de búsqueda. Foto: Gobierno de México

Había llegado el 31 de diciembre a México después de haber pasado la Navidad en Colombia. Escobar residía en el territorio mexicano desde hace más de diez años y laboraba como profesor de la Universidad Iberoamericana en Puebla.

Desafían la medida: el gobierno de Estados Unidos intercepta otro buque petrolero venezolano

De acuerdo con lo que se ha podido conocer del caso, Escobar en uno de sus últimos mensajes a una prima suya, menciona: “Elvira, por favor, contéstame el celular. Ush, ya confirmé, esta gente aquí es de lo peor”.

Mundo

María Corina Machado arremete contra Delcy Rodríguez, la llama comunista y dice que cumple “órdenes” de EE. UU.

Noticias Estados Unidos

Trump organiza la “gran e histórica mesa redonda de inversión en salud rural”; estos son los puntos más importantes

Noticias Estados Unidos

Huelga histórica de enfermeras en Nueva York cumple 5 días: 15.000 luchan por salarios y seguridad

Mundo

Revelan el video nunca antes visto del rescate de María Corina Machado: “Estoy viva y a salvo”

Mundo

“Seré la primera mujer electa presidenta de Venezuela”: María Corina Machado tras encuentro con Trump

Noticias Estados Unidos

No se puede salir: aire contaminado en Estados Unidos podría ocasionar serios problemas de salud

Noticias Estados Unidos

Nueva norma sobre licencias de conducir en EE. UU. entra en vigor el 30 de enero; estos son los cambios que debe tener en cuenta

Mundo

Reconocida cantante australiana es encontrada sin vida, después de que se reportara como desaparecida: “Estoy totalmente destrozada”

Mundo

Venezuela anuncia liberación de un gran número de presos políticos nacionales y extranjeros

Noticias Estados Unidos

Luto en una familia presidencial de Estados Unidos: muere Tatiana Schlossberg tras luchar contra el cáncer; funeral reúne celebridades

El abogado de la Universidad Iberoamericana de Puebla, Simón Hernández, ha decidido ponerse al frente del caso, e indica en una conversación que sostuvo con El País, que en la detención que se le hizo preliminarmente antes de desaparecer se le acusa de alterar el orden público; sin embargo, las autoridades “no han presentado el soporte documental”.

Además, cuestiona por qué estas no han brindado el material fílmico del aeropuerto: “El aeropuerto es un lugar con muchos registros de video, pero ni la Marina, que lo administra; ni la Guardia Nacional, que brinda la seguridad; ni el Instituto Nacional de Migración, que hace los registros, han presentado los videos de la detención”.

Indica también que pueden haber irregularidades, ya que en el Registro Nacional de Detenciones no hay reporte de Leonardo Ariel.

¿Ciudadanos colombianos afectados? Este es el impacto de la congelación de visas de Estados Unidos

En este momento, la incertidumbre crece respecto al paradero de Leonardo; la universidad en la que el colombiano trabajaba ha publicado en su cuenta de X:

“Este viernes 16 de enero, a partir de las 10:00 horas, habrá bloqueos intermitentes en ambos sentidos del bulevar del Niño Poblano. Invitamos a tomar precauciones viales y a sumarse a exigir justicia para Leonardo Escobar y las más de 130,000 personas desaparecidas en el país”.

Aeropuerto de la Ciudad de México
Abusos en aeropuertos de México. Foto: Getty Images/iStockphoto

En la marcha harán presencia estudiantes y profesores para exigir saber el paradero de Leonardo Ariel Escobar.

A esto se suman las constantes denuncias de personas que han sufrido abusos en aeropuertos del territorio mexicano.

¿Puede viajar como turista a EE. UU.? Lo que debe saber tras la suspensión de procesos de visa de inmigrante para 75 países

A principios del 2025, Cristian Iván García, un médico colombiano, tuvo que vivir una situación desagradable con su familia en un aeropuerto de Cancún, donde pretendían tomar sus vacaciones.

Lo que abre el debate en torno a las regulaciones que se deben hacer en los aeropuertos para que visitantes extranjeros no tengan que exponerse a abusos por parte de las autoridades migratorias.

Más de Mundo

María Corina Machado y Delcy Rodríguez

María Corina Machado arremete contra Delcy Rodríguez, la llama comunista y dice que cumple “órdenes” de EE. UU.

El presidente Donald Trump participa hoy en la Gran Mesa Redonda de Inversión en Salud Rural, destacando los esfuerzos para mejorar la atención médica en comunidades alejadas.

Trump organiza la “gran e histórica mesa redonda de inversión en salud rural”; estos son los puntos más importantes

Enfermeras sindicalizadas se mantienen en huelga frente a un hospital de Nueva York, exigiendo mejores salarios y más seguridad laboral.

Huelga histórica de enfermeras en Nueva York cumple 5 días: 15.000 luchan por salarios y seguridad

x

El último mensaje a uno de sus familiares del profesor colombiano que se encuentra desaparecido en México

María Corina Machado tras ser rescatada en Venezuela

Revelan el video nunca antes visto del rescate de María Corina Machado: “Estoy viva y a salvo”

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, saluda a sus partidarios al salir de la Casa Blanca tras reunirse con el presidente estadounidense Donald Trump en Washington, D.C., el 15 de enero de 2026.

“Seré la primera mujer electa presidenta de Venezuela”: María Corina Machado tras encuentro con Trump

La temporada de confinamiento durante la pandemia del covid-19 obligó a empresarios y trabajadores a volcarse hacia el mundo digital para mantener el desarrollo del aparato productivo.

No se puede salir: aire contaminado en Estados Unidos podría ocasionar serios problemas de salud

A partir del 7 de mayo de 2025, las licencias de conducir tradicionales en Estados Unidos dejarán de ser válidas para abordar vuelos nacionales

Nueva norma sobre licencias de conducir en EE. UU. entra en vigor el 30 de enero; estos son los cambios que debe tener en cuenta

Vista general de la Cárcel Helicoide en Caracas. El Gobierno de Venezuela otorga medidas cautelares a presos políticos que se encontraban detenidos en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN). 39 presos políticos y colectivos fueron liberados con medidas cautelares por parte del gobierno de Nicolás Maduro.

Régimen de Venezuela libera a varios ciudadanos europeos, incluido un checo acusado de complot contra Maduro

Agentes enmascarados del ICE y manifestantes se enfrentan durante las protestas.

Las críticas del alcalde de Minneapolis a Washington: “La conducta de ICE es intolerable”

Noticias Destacadas