El Departamento de Estado de los Estados Unidos el pasado 14 de enero ha informado de una nueva medida: la suspensión de procesos de visas de inmigrantes para 75 países.

La medida tomó por sorpresa a muchos; sin embargo, hay quienes se preguntan si esto podrá ser un tropiezo para aquellos que pretendan obtener una visa de turismo para visitar el territorio de los Estados Unidos.

Hay muchas preguntas alrededor de la decisión del gobierno Trump. Foto: 123 RF

Hay que precisar que los únicos procesos que serán suspendidos son los de las visas de inmigrante, no las de turismo, por lo que, aquellas personas que estén aplicando para una visa de turismo no tendrán afectaciones por el momento.

Estados Unidos suspende procesos de visa de inmigrante para 75 países, incluido Colombia

Esta decisión tomada por el gobierno de los Estados Unidos se enmarca dentro de las fuertes políticas migratorias que se han promovido como parte importante de la agenda propuesta por el mandatario Donald Trump.

El comunicado del Departamento de Estado indica que “suspenderá el procesamiento de visas de inmigrante de 75 países cuyos migrantes se benefician de la asistencia social del pueblo estadounidense a tasas inaceptables. La congelación se mantendrá hasta que Estados Unidos pueda garantizar que los nuevos inmigrantes no se enriquezcan con la riqueza del pueblo estadounidense“.

De acuerdo con un reporte recientemente publicado por el centro de estudios de Brooking Institution, el número de inmigrantes que salió de los Estados Unidos en 2025 puede ser mayor al número que decidió ingresar al territorio.

“El primer año del segundo mandato de Trump estuvo marcado por cambios radicales en la política migratoria, lo que resultó en una desaceleración significativa de la migración neta hacia Estados Unidos” se precisa en el estudio.

Por primera vez en 50 años: salen más migrantes de los que entran, tras fuertes políticas migratorias

Las visas de inmigrante son esas que se otorgan a una persona que busca vivir permanentemente en un país.

La suspensión de estos procesos dejará muchos afectados que ya venían adelantando los tramites para ese tipo de visas; en este momento no se tiene información acerca de la fecha hasta la que podría estar suspendido el trámite.

Entre las visas que todavía se puede aplicar están las de negocios, estudios, trabajo temporal, turismo, tratamientos médicos, entre otras.

Gobierno de los Estados Unidos se ha caracterizado por sus fuertes políticas migratorias. Foto: AP

El Gobierno de los Estados Unidos ha hecho ciertas modificaciones en materia migratoria últimamente, como la restricción de ingreso a ciudadanos procedentes de países como Siria, Sudán del Sur, Níger, Malí, Burkina Faso, entre los muchos otros que hacen parte de la extensa lista.

Todo esto se da a vísperas del Mundial 2026, en el que Estados Unidos será una de las sedes donde se llevará a cabo este importante evento deportivo.