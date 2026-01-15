Estados Unidos

¿Puede viajar como turista a EE. UU.? Lo que debe saber tras la suspensión de procesos de visa de inmigrante para 75 países

Después del anuncio de la suspensión de procesos de visas de inmigrante para 75 países, crece la incertidumbre en cuanto a las afectaciones que esta medida tendrá. Regirá a partir del 21 de enero.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Luciano Andrey Sánchez Flórez

Luciano Andrey Sánchez Flórez

15 de enero de 2026, 12:26 p. m.
Hay quienes se preguntan si esto podrá ser un tropiezo para aquellos que pretendan obtener una visa de turismo.
Hay quienes se preguntan si esto podrá ser un tropiezo para aquellos que pretendan obtener una visa de turismo. Foto: Getty Images

El Departamento de Estado de los Estados Unidos el pasado 14 de enero ha informado de una nueva medida: la suspensión de procesos de visas de inmigrantes para 75 países.

La medida tomó por sorpresa a muchos; sin embargo, hay quienes se preguntan si esto podrá ser un tropiezo para aquellos que pretendan obtener una visa de turismo para visitar el territorio de los Estados Unidos.

Los solicitantes de la visa para los Estados Unidos deben tener en cuenta varias modificaciones en el trámite.
Hay muchas preguntas alrededor de la decisión del gobierno Trump. Foto: 123 RF

Hay que precisar que los únicos procesos que serán suspendidos son los de las visas de inmigrante, no las de turismo, por lo que, aquellas personas que estén aplicando para una visa de turismo no tendrán afectaciones por el momento.

Estados Unidos suspende procesos de visa de inmigrante para 75 países, incluido Colombia

Esta decisión tomada por el gobierno de los Estados Unidos se enmarca dentro de las fuertes políticas migratorias que se han promovido como parte importante de la agenda propuesta por el mandatario Donald Trump.

Noticias Estados Unidos

Primeras tropas europeas ya están en Groenlandia tras declaraciones de Trump: “No puedo confiar en que Dinamarca se defienda por sí sola”

Noticias Estados Unidos

Agente del ICE le dispara a venezolano en Minnesota: segunda polémica en menos de dos semanas

Noticias Estados Unidos

X toma medidas en contra de Grok tras críticas globales por crear imágenes sexuales con IA de mujeres y niños

Deportes

Los equipos de fútbol que tendrían escuadra en la NBA Europa: la liga más importante del baloncesto mundial llegará al Viejo Continente

Noticias Estados Unidos

Así es el portaaviones USS Abraham Lincoln que realiza entrenamientos militares en Asia tras las amenazas de Trump de intervenir en Irán

Noticias Estados Unidos

Nuevo video de Johan David Adarve Sánchez, el joven colombiano de 17 años que fue asesinado en Estados Unidos al salir de su colegio

Noticias Estados Unidos

El agente que disparó y mató a una mujer habría sufrido una grave hemorragia durante el controvertido incidente del ICE en Minnesota

Mundo

“No habrá ahorcamientos hoy ni mañana”: La polémica entrevista de un funcionario iraní tras amenaza de ataque por parte de EE. UU.

El comunicado del Departamento de Estado indica que “suspenderá el procesamiento de visas de inmigrante de 75 países cuyos migrantes se benefician de la asistencia social del pueblo estadounidense a tasas inaceptables. La congelación se mantendrá hasta que Estados Unidos pueda garantizar que los nuevos inmigrantes no se enriquezcan con la riqueza del pueblo estadounidense“.

De acuerdo con un reporte recientemente publicado por el centro de estudios de Brooking Institution, el número de inmigrantes que salió de los Estados Unidos en 2025 puede ser mayor al número que decidió ingresar al territorio.

“El primer año del segundo mandato de Trump estuvo marcado por cambios radicales en la política migratoria, lo que resultó en una desaceleración significativa de la migración neta hacia Estados Unidos” se precisa en el estudio.

Por primera vez en 50 años: salen más migrantes de los que entran, tras fuertes políticas migratorias

Las visas de inmigrante son esas que se otorgan a una persona que busca vivir permanentemente en un país.

La suspensión de estos procesos dejará muchos afectados que ya venían adelantando los tramites para ese tipo de visas; en este momento no se tiene información acerca de la fecha hasta la que podría estar suspendido el trámite.

Entre las visas que todavía se puede aplicar están las de negocios, estudios, trabajo temporal, turismo, tratamientos médicos, entre otras.

Donald Trump Presidente de Estados Unidos
Gobierno de los Estados Unidos se ha caracterizado por sus fuertes políticas migratorias. Foto: AP

El Gobierno de los Estados Unidos ha hecho ciertas modificaciones en materia migratoria últimamente, como la restricción de ingreso a ciudadanos procedentes de países como Siria, Sudán del Sur, Níger, Malí, Burkina Faso, entre los muchos otros que hacen parte de la extensa lista.

Todo esto se da a vísperas del Mundial 2026, en el que Estados Unidos será una de las sedes donde se llevará a cabo este importante evento deportivo.

A vísperas del Mundial: ciudadanos de África y Medio Oriente, entre los afectados por restricciones migratorias en EE. UU.

Más de Noticias Estados Unidos

Los colombianos que buscan obtener una visa para Estados Unidos ahora tienen una nueva oportunidad para reducir el tiempo de espera en la Embajada, según un reciente anuncio de la entidad consular.

¿Puede viajar como turista a EE. UU.? Lo que debe saber tras la suspensión de procesos de visa de inmigrante para 75 países

La llegada de tropas europeas coincide con las reiteradas declaraciones de Donald Trump sobre la anexión de Groenlandia.

Primeras tropas europeas ya están en Groenlandia tras declaraciones de Trump: “No puedo confiar en que Dinamarca se defienda por sí sola”

x

Agente del ICE le dispara a venezolano en Minnesota: segunda polémica en menos de dos semanas

x

X toma medidas en contra de Grok tras críticas globales por crear imágenes sexuales con IA de mujeres y niños

FC Barcelona Vs. Real Madrid baloncesto

Los equipos de fútbol que tendrían escuadra en la NBA Europa: la liga más importante del baloncesto mundial llegará al Viejo Continente

x

Así es el portaaviones USS Abraham Lincoln que realiza entrenamientos militares en Asia tras las amenazas de Trump de intervenir en Irán

Johan David Adarve Sánchez

Nuevo video de Johan David Adarve Sánchez, el joven colombiano de 17 años que fue asesinado en Estados Unidos al salir de su colegio

ONU INVESTIGA MUERTE DE MUJER POR ICE

El agente que disparó y mató a una mujer habría sufrido una grave hemorragia durante el controvertido incidente del ICE en Minnesota

x

Trump insiste en anexar Groenlandia y advierte sobre una intervención rusa y china: “Dinamarca no puede hacer nada al respecto”

Donald Trump y María Corina Machado

El camino de María Corina Machado para Venezuela: esta es su agenda en Estados Unidos este jueves y así será su cita con Trump

Noticias Destacadas