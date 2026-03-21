Podría quedar bajo el agua: científicos advierten que la ciudad más poblada del mundo podría desaparecer en el futuro

Una transformación silenciosa pero alarmante estaría atravesando una de las ciudades más pobladas del planeta: Yakarta. El avance del agua y el progresivo hundimiento del terreno estarían dejando huellas visibles en sus barrios más antiguos, donde las grietas y el deterioro de la infraestructura evidencian una realidad que podría redefinir su futuro antes de 2050.

En esta capital de Indonesia, donde habitan más de 40 millones de personas, el suelo estaría cediendo a un ritmo preocupante, especialmente en las zonas del norte. Estudios indican que algunas áreas se hunden entre 20 y 28 centímetros cada año, lo que agrava los riesgos para millones de residentes que conviven con esta amenaza.

A la problemática del hundimiento del suelo se añade el aumento del nivel del mar, un fenómeno que agrava la situación de las ciudades costeras. Foto: Getty Images

A la problemática del hundimiento del suelo se añade el aumento del nivel del mar, un fenómeno que agrava la situación de las ciudades costeras. Estudios recientes advierten que las aguas oceánicas han alcanzado alturas superiores a las previstas, con incrementos de hasta 30 centímetros en varias regiones, lo que intensifica la exposición de urbes densamente pobladas a inundaciones y otros riesgos climáticos.

Dentro de las posibles causas de este fenómeno, combinan factores humanos y ambientales. La ciudad está construida sobre terrenos blandos, antiguos pantanos y cauces de ríos, mientras que la extracción constante de agua subterránea —debido a la falta de un sistema público suficiente— debilita la base del suelo. Este proceso acelera el descenso del terreno, como si la superficie urbana se comprimiera gradualmente.

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Según el informe de perspectivas urbanas de la ONU, el acelerado crecimiento y la alta concentración poblacional sitúan a Yakarta en una posición especialmente frágil frente a los efectos del cambio climático. La expansión desbordada de la ciudad ha incrementado los riesgos, al tiempo que dificulta la capacidad de respuesta ante fenómenos ambientales cada vez más intensos.

La dimensión demográfica de la capital indonesia resulta extraordinaria. De acuerdo con la ONU, su población supera la suma de países como Países Bajos, Bélgica y Portugal, e incluso sobrepasa a naciones como Canadá y Australia, acercándose al total de Argentina. Este posicionamiento, que la ubica por encima de Tokio, se explica tanto por su crecimiento sostenido como por ajustes recientes, consolidándola como una de las urbes más densamente pobladas del mundo.

Ante este escenario, las autoridades han puesto en marcha medidas de gran escala. Foto: Anadolu via Getty Images

Sin embargo, este desarrollo no ha sido producto de una planificación ordenada. Tal como señaló Wired, la ciudad se ha construido a partir de distintas etapas históricas, desde el periodo colonial hasta la actualidad, recibiendo de forma constante a migrantes en busca de oportunidades.

Ante este escenario, las autoridades han puesto en marcha medidas de gran escala, como la construcción de un muro costero, mejoras en los sistemas de drenaje y la reubicación parcial de funciones administrativas, en un intento por mitigar los impactos y adaptarse a un entorno cada vez más desafiante.