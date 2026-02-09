Elon Musk sorprendió al mundo al anunciar que la prioridad de SpaceX ya no será Marte, sino la Luna, con la meta de construir en menos de una década una ciudad autosuficiente.

Elon Musk reveló detalles sobre los extraterrestres y dijo que la humanidad vive “el momento más interesante de su historia”

De Marte a la Luna: el cambio estratégico de SpaceX

Por años, Elon Musk ha cultivado una narrativa casi épica sobre la expansión humana más allá de la Tierra. Su obsesión con Marte, su retórica sobre “salvar la civilización” y su visión de colonias espaciales han alimentado tanto admiración como escepticismo.

Pero esta semana, el empresario sudafricano-estadounidense sorprendió al anunciar un giro estratégico: la prioridad ya no sería Marte, sino la Luna. El objetivo, según dijo, es construir una “ciudad autosostenible en nuestro satélite natural en menos de una década”.

La declaración, hecha en su cuenta de X, combina la retórica mesiánica habitual del magnate con argumentos técnicos.

Musk sostiene que la Luna ofrece ventajas logísticas decisivas frente a Marte: ventanas de lanzamiento mucho más frecuentes, viajes de apenas dos días y la posibilidad de iterar rápidamente los desarrollos tecnológicos.

En contraste, explicó, los viajes a Marte solo pueden realizarse cada 26 meses y tomarían alrededor de seis meses, lo que ralentiza el aprendizaje y la construcción de infraestructura.

Según lo indica un artículo de Newsweek, la promesa de una ciudad lunar no es solo un proyecto futurista, sino que es también una declaración política y geopolítica.

Estados Unidos, China y otras potencias han intensificado su carrera por la Luna, y el propio programa Artemis de la NASA busca regresar astronautas a la superficie lunar en los próximos años.

En ese contexto, SpaceX ya ha sido seleccionada para desarrollar el módulo de alunizaje tripulado del programa, aunque su cohete Starship todavía está en fase temprana de desarrollo y no ha alcanzado una misión operacional completa.

🔴 | Elon Musk dice que SpaceX planea construir una ciudad autocreciente en la Luna dentro de 10 años. pic.twitter.com/BS5BI6VVwY — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) February 9, 2026

Desafíos y polémicas: gobernanza y viabilidad de la ciudad lunar

El discurso de Musk no se limita a la exploración científica. Cuando habla de “asegurar el futuro de la civilización”, está invocando una idea de que la humanidad debe convertirse en una especie multiplanetaria, para sobrevivir a catástrofes existenciales.

Este argumento ha sido defendido por científicos y filósofos, pero también criticado por su simplificación de problemas terrestres urgentes, como el cambio climático o la desigualdad, que no se resuelven huyendo al espacio.

Las actuales normas del derecho espacial internacional, basadas en el Tratado del Espacio Exterior de 1967, prohíben la apropiación territorial, pero fueron redactadas en una era previa al capitalismo espacial privado.

Una colonia lunar liderada por una empresa podría poner a prueba esos límites legales y políticos.

Por primera vez, astronautas de la NASA podrán llevar teléfonos móviles al espacio durante el histórico regreso del hombre a la Luna

Para Musk, sin embargo, el anuncio también tiene una dimensión empresarial. La promesa de una ciudad lunar refuerza la narrativa de innovación disruptiva que sostiene el valor simbólico y financiero de SpaceX.

En un ecosistema donde los grandes proyectos espaciales dependen tanto de contratos públicos como de capital privado, el relato de una colonización inminente funciona como un motor de inversión y prestigio.

En últimas, la propuesta de una ciudad en la Luna es un proyecto científico que representa el choque entre la ambición humana, el poder corporativo y los límites de la ingeniería.