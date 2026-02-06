Por primera vez, astronautas de la NASA podrán llevar teléfonos móviles al espacio durante el histórico regreso del hombre a la Luna

La NASA permitirá, a partir de las próximas misiones espaciales —Crew-12 y Artemis II—, que los astronautas lleven consigo sus dispositivos móviles personales.

De este modo, las tripulaciones volarán con smartphones “de última generación”, comenzando con Crew-12 y Artemis II. “Estamos dotando a nuestras tripulaciones de herramientas que les permitan capturar momentos especiales para sus familias y compartir imágenes y videos inspiradores con el mundo”, explicó el administrador de la NASA, Jared Isaacman.

El jefe de la agencia espacial estadounidense destacó que esta decisión implicó replantear procesos establecidos “desde hace mucho tiempo” y validar hardware moderno para vuelos espaciales en un plazo acelerado. Según Isaacman, esa urgencia operativa será clave para la NASA mientras desarrolla ciencia e investigación de alto valor tanto en órbita como en la superficie lunar. “Este es un pequeño paso en la dirección correcta”, subrayó.

Según el administrador de la NASA, Jared Isaacman, los teléfonos permitirán a los astronautas capturar momentos personales. Foto: Getty Images

El anuncio generó reacciones entre antiguos astronautas. Clayton Anderson, exmiembro de la NASA, recordó que en su momento no se le permitió llevar su iPod a la Estación Espacial Internacional. “¡Cuánto hemos avanzado! No me dejaron subir mi iPod al transbordador porque ‘no estaba certificado’ para volar. Es ridículo. Tampoco pude llevar mi traje de vuelo azul; no estaba certificado, así que tuve que usar la versión rusa”, escribió en la red social X. Isaacman respondió de forma breve: “Progreso”.

Las oportunidades de lanzamiento de Artemis II, la primera misión tripulada a la Luna en más de 50 años, están previstas entre el 7 y el 11 de marzo de 2026. La NASA decidió aplazar el despegue hasta ese mes tras suspender el ensayo general de la cuenta regresiva a falta de cinco minutos, debido a fugas recurrentes de combustible durante el llenado de los tanques del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS).

Por su parte, la misión Crew-12 tiene previsto despegar no antes del miércoles 11 de febrero, a las 12:00 horas (hora española), desde el Complejo de Lanzamiento Espacial 40 en la Estación Espacial de Cabo Cañaveral, en Florida.

A partir de las misiones Crew-12 y Artemis II, los astronautas podrán llevar dispositivos móviles personales de última generación. Foto: Getty Images

La tripulación de Crew-12 está integrada por el cosmonauta de Roscosmos Andrei Fedyaev, los astronautas de la NASA Jack Hathaway y Jessica Meir, y la astronauta de la Agencia Espacial Europea (ESA) Sophie Adenot.

Los cuatro viajarán a la Estación Espacial Internacional a bordo de una nave SpaceX Dragon, impulsada por un cohete Falcon 9. Una vez en órbita, se unirán a las expediciones 74 y 75, y se espera que su estancia en la estación se prolongue durante aproximadamente nueve meses.

*Con información de Europa Press.