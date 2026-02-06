Ciencia

Por primera vez, astronautas de la NASA podrán llevar teléfonos móviles al espacio durante el histórico regreso del hombre a la Luna

La agencia considera que esta urgencia operativa ayudará en futuras misiones de alto valor científico, tanto en órbita terrestre como en la superficie lunar.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
6 de febrero de 2026, 12:41 p. m.
La decisión implicó revisar procesos de certificación muy antiguos y validar hardware moderno en un tiempo récord.
La decisión implicó revisar procesos de certificación muy antiguos y validar hardware moderno en un tiempo récord. Foto: Getty Images

La NASA permitirá, a partir de las próximas misiones espaciales —Crew-12 y Artemis II—, que los astronautas lleven consigo sus dispositivos móviles personales.

De este modo, las tripulaciones volarán con smartphones “de última generación”, comenzando con Crew-12 y Artemis II. “Estamos dotando a nuestras tripulaciones de herramientas que les permitan capturar momentos especiales para sus familias y compartir imágenes y videos inspiradores con el mundo”, explicó el administrador de la NASA, Jared Isaacman.

El jefe de la agencia espacial estadounidense destacó que esta decisión implicó replantear procesos establecidos “desde hace mucho tiempo” y validar hardware moderno para vuelos espaciales en un plazo acelerado. Según Isaacman, esa urgencia operativa será clave para la NASA mientras desarrolla ciencia e investigación de alto valor tanto en órbita como en la superficie lunar. “Este es un pequeño paso en la dirección correcta”, subrayó.

Se planea que la misión puede llevar a cabo en 2027.
Según el administrador de la NASA, Jared Isaacman, los teléfonos permitirán a los astronautas capturar momentos personales. Foto: Getty Images

El anuncio generó reacciones entre antiguos astronautas. Clayton Anderson, exmiembro de la NASA, recordó que en su momento no se le permitió llevar su iPod a la Estación Espacial Internacional. “¡Cuánto hemos avanzado! No me dejaron subir mi iPod al transbordador porque ‘no estaba certificado’ para volar. Es ridículo. Tampoco pude llevar mi traje de vuelo azul; no estaba certificado, así que tuve que usar la versión rusa”, escribió en la red social X. Isaacman respondió de forma breve: “Progreso”.

Tecnología

Si quiere evitar la proliferación de bacterias en su microondas, esta es la mejor forma de limpiarlo y conservarlo en buen estado

Tecnología

¿La carga inalámbrica arruina por completo la batería del celular? Esta es la verdad sobre este método cada vez más popular

Tecnología

Si al retirar dinero el cajero automático presenta estas señales, no inserte la tarjeta porque podría sufrir una millonaria estafa

Tecnología

“El dinero no puede comprar la felicidad”: publicó Elon Musk, el hombre más rico del mundo

Tecnología

La forma de optimizar el internet wifi de su hogar para que funcione mejor: la clave no está en las paredes ni en los dispositivos

Tecnología

Nasa confirmó el extraño fenómeno “bola de fuego” que se vio en el cielo: “No fue parte de ninguna lluvia de meteoritos”

Tecnología

Starlink llega oficialmente a Venezuela: cómo obtener el 50% de descuento y dónde comprar el kit

Tecnología

La NASA anuncia nuevas fechas para el lanzamiento de Artemis II, misión que marcará el regreso del ser humano a la Luna

Tecnología

La Nasa ya fijó fecha en que despega el vuelo que rotará a los astronautas de la EEI

Tecnología

Artemis II: los detalles de la histórica misión que llevará astronautas de regreso a la Luna, tras más de 50 años de espera

Hypatia III: la misión a Marte que científicas españolas buscan recrear en uno de los entornos más extremos del planeta

Las oportunidades de lanzamiento de Artemis II, la primera misión tripulada a la Luna en más de 50 años, están previstas entre el 7 y el 11 de marzo de 2026. La NASA decidió aplazar el despegue hasta ese mes tras suspender el ensayo general de la cuenta regresiva a falta de cinco minutos, debido a fugas recurrentes de combustible durante el llenado de los tanques del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS).

Por su parte, la misión Crew-12 tiene previsto despegar no antes del miércoles 11 de febrero, a las 12:00 horas (hora española), desde el Complejo de Lanzamiento Espacial 40 en la Estación Espacial de Cabo Cañaveral, en Florida.

A partir de las misiones Crew-12 y Artemis II, los astronautas podrán llevar dispositivos móviles personales de última generación.
A partir de las misiones Crew-12 y Artemis II, los astronautas podrán llevar dispositivos móviles personales de última generación. Foto: Getty Images

La tripulación de Crew-12 está integrada por el cosmonauta de Roscosmos Andrei Fedyaev, los astronautas de la NASA Jack Hathaway y Jessica Meir, y la astronauta de la Agencia Espacial Europea (ESA) Sophie Adenot.

Los cuatro viajarán a la Estación Espacial Internacional a bordo de una nave SpaceX Dragon, impulsada por un cohete Falcon 9. Una vez en órbita, se unirán a las expediciones 74 y 75, y se espera que su estancia en la estación se prolongue durante aproximadamente nueve meses.

*Con información de Europa Press.

Más de Tecnología

Microondas

Si quiere evitar la proliferación de bacterias en su microondas, esta es la mejor forma de limpiarlo y conservarlo en buen estado

El uso intensivo del celular puede hacer que la batería se agote más rápido de lo esperado, especialmente cuando no hay una toma de corriente disponible.

¿La carga inalámbrica arruina por completo la batería del celular? Esta es la verdad sobre este método cada vez más popular

La decisión implicó revisar procesos de certificación muy antiguos y validar hardware moderno en un tiempo récord.

Por primera vez, astronautas de la NASA podrán llevar teléfonos móviles al espacio durante el histórico regreso del hombre a la Luna

Los usuarios no deben recibir ayuda de extraños si tienen problemas al retirar en el cajero automático.

Si al retirar dinero el cajero automático presenta estas señales, no inserte la tarjeta porque podría sufrir una millonaria estafa

Desde la red social que compró en 2022, Musk compartió una reflexión personal.

“El dinero no puede comprar la felicidad”: publicó Elon Musk, el hombre más rico del mundo

La convivencia entre dispositivos antiguos y equipos modernos puede afectar el desempeño del internet en el hogar.

La forma de optimizar el internet wifi de su hogar para que funcione mejor: la clave no está en las paredes ni en los dispositivos

La noche se iluminó por segundos con una estela intensa que llamó la atención en varios puntos del estado.

Nasa confirmó el extraño fenómeno “bola de fuego” que se vio en el cielo: “No fue parte de ninguna lluvia de meteoritos”

Desde febrero, los usuarios en Venezuela pueden contratar Starlink con una reducción del 50 % en su plan residencial.

Starlink llega oficialmente a Venezuela: cómo obtener el 50% de descuento y dónde comprar el kit

Las estafas telefónicas se detectan cuando quienes llaman solicitan datos confidenciales.

Si recibe esta llamada, haga dos preguntas para evitar ser despojado de sus cuentas bancarias

La Luna podría ser escenario de un espectáculo visible desde la Tierra si se concreta un impacto cósmico.

Científicos envían nueva alerta y dan aviso que el choque del 2024 YR4 contra la Luna crearía una lluvia de escombros sin precedentes

Noticias Destacadas