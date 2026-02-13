La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) y SpaceX lograron un despegue histórico este viernes 13 de febrero. Representados por cuatro astronautas, se llevó a cabo la misión que busca su llegada a la Estación Espacial Internacional (EEI).

Un cohete SpaceX Falcon 9 con la nave espacial Dragon de la compañía en la parte superior se lanza desde el Complejo de Lanzamiento Espacial 40 para la misión Crew-12 en la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral en Florida el 13 de febrero de 2026. Foto: Jim WATSON / AFP

Los estadounidenses Jessica Meir y Jack Hathaway, la francesa Sophie Adenot y el ruso Andrei Fedyaev son los miembros del Crew-12 que están viajando al espacio exterior en un vuelo desde la nave espacial SpaceX Dragon. Despegó desde Cabo Cañaveral, en Florida.

Meir declaró antes de iniciar la aventura: “Dejamos la Tierra, pero la Tierra no nos ha dejado a nosotros” y añadió: “Cuando observamos nuestro planeta desde fuera, comprendemos enseguida que estamos todos interconectados”. Finalizó asegurando contundentemente: “Somos una sola humanidad”.

Se espera que lleguen en la tarde del sábado

Luego de que despegaran el viernes a las 5:15 a.m. hora Colombia, la organización prevé que la llegada a la EEI se dé a las 3:15 p.m. este sábado 14 de febrero.

La transmisión oficial de este evento histórico se podrá sintonizar en el portal web de la NASA y sus plataformas digitales. Revelaciones inéditas se podrán evidenciar por los internautas en el “en vivo” de la organización a través de YouTube.

Estos cuatro astronautas se embarcan en esta aventura para reemplazar a una tripulación que regresó a la Tierra en enero, un mes antes de lo previsto, en lo que fue la primera evacuación médica en la historia de la estación espacial.

La NASA no ha ofrecido detalles de la emergencia médica que motivó el retorno de ese equipo. La EEI ha estado desde entonces a cargo de una tripulación mínima de tres personas.

Llegan a la estación espacial con el objetivo de investigar en este laboratorio que orbita a 400 kilómetros de la Tierra. Durante sus ocho meses, los cuatro astronautas realizarán numerosos experimentos, incluida la investigación sobre los efectos de la microgravedad en sus cuerpos.

La EEI ha sido símbolo del deshielo después de la Guerra Fría y se mantiene como una de las pocas áreas de cooperación entre los países occidentales y Rusia desde que Moscú invadió Ucrania en 2022.

Sin embargo, la estación espacial también ha sufrido por las tensiones geopolíticas. En noviembre, el cosmonauta ruso Oleg Artemyev, quien debía integrar la Crew-12, fue retirado repentinamente de la misión.

El astronauta Oleg Artemyev. Foto: NASA via Getty Images

Según medios independientes rusos, Artemyev había tomado fotos y enviado información clasificada con su teléfono. La agencia espacial rusa Roscosmos se limitó a indicar que había sido trasladada a otro puesto. Su sustituto, Fedyaev, ya pasó un tiempo en la EEI en 2023.