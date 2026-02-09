Nasa enviará una de las últimas misiones a la EEI la astronauta que se despide de su hija por ocho meses

Cuando la próxima misión a la Estación Espacial Internacional (EEI) despegue la semana que viene desde Cabo Cañaveral, en el sur de Estados Unidos, no solo marcará un nuevo relevo de tripulación, pues también formará parte del tramo final de operaciones del laboratorio orbital, cuyo retiro definitivo está previsto para 2030. A bordo viajará la astronauta estadounidense Jessica Meir, quien afrontará ocho meses lejos de su hija pequeña.

Una misión en la recta final de la EEI

La agencia espacial estadounidense NASA prevé que la Crew-12 de SpaceX parta no antes del jueves 12 de febrero rumbo a la EEI en un cohete Falcon 9 de SpaceX. La expedición reemplazará a la Crew-11, que regresó a la Tierra en enero, un mes antes de lo previsto, durante la primera evacuación médica en la historia de la estación espacial.

La EEI, que orbita a unos 400 kilómetros sobre la Tierra, ha estado habitada de forma continua durante el último cuarto de siglo, sin embargo, su etapa operativa se acerca a su fin.

La Estación Espacial Internacional, operativa desde el año 2000, se acerca al cierre definitivo programado para 2030. Foto: @Astro_Jessica - Nasa

Está programada para ser impulsada hacia la órbita terrestre antes de estrellarse en un punto aislado del océano Pacífico en 2030, lo que convierte a las misiones actuales en parte de las últimas generaciones que vivirán en este laboratorio científico del tamaño de un campo de fútbol.

Un recuerdo personal en el espacio

Entre los cuatro integrantes de la tripulación se encuentra Jessica Meir, de 48 años, quien reveló que llevará consigo un objeto muy especial: un conejito de peluche que pertenece a su hija de tres años.

Los astronautas que viajan a la EEI suelen portar pequeños objetos personales durante sus estancias prolongadas. En este caso, el juguete simboliza el vínculo familiar que Meir mantendrá durante su permanencia en órbita.

“Tengo un pequeño conejo de peluche que pertenece a mi hija de tres años, y en realidad ella tiene dos de estos porque uno fue un regalo”, dijo Meir, de 48 años, en una rueda de prensa en línea.

“Así que uno se quedará aquí abajo con ella, y el otro estará allí con nosotros, viviendo aventuras todo el tiempo”, añadió.

Trayectoria y desafíos personales

Meir, bióloga marina y fisióloga, ya cuenta con experiencia en la estación. Se desempeñó como ingeniera de vuelo en una expedición de 2019-2020 EEI y participó en las primeras caminatas espaciales realizadas exclusivamente por mujeres, un hito en la historia de la exploración espacial.

Jessica Meir vuelve al espacio con experiencia previa como ingeniera de vuelo y un nuevo desafío personal lejos de su hija. Foto: Houston Chronicle via Getty Imag

En esta ocasión, además de los retos técnicos de la misión, la astronauta reconoció el desafío emocional que implica la separación familiar. El domingo reflexionó sobre lo difícil que será permanecer ocho meses lejos de su hija.

“Pero espero que algún día se dé cuenta de que esta ausencia fue significativa”, y “ojalá la inspire a ella y a otras personas en el mundo”, añadió.

*Con información de AFP.