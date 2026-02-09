La NASA y SpaceX posponen el lanzamiento de la misión Crew-12 por mal clima: esta es la nueva fecha de despegue

La NASA y SpaceX han decidido posponer el lanzamiento de la misión Crew-12, que incluye a la astronauta francesa Sophie Adenot, debido a las condiciones meteorológicas adversas. Inicialmente programado para el miércoles 11 de febrero, el despegue se ha reprogramado para no antes de las 11:38 horas (horario español) del jueves 12 de febrero.

La misión Crew-12 tiene como destino la Estación Espacial Internacional (EEI) y despegará desde el Centro Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral, Florida, a bordo de la nave espacial Dragon de SpaceX, impulsada por un cohete Falcon 9 desde el Complejo de Lanzamiento Espacial 40.

La misión Crew-12 tiene como destino la Estación Espacial Internacional (EEI). Foto: AGENCIA ESPACIAL EUROPEA

Condiciones meteorológicas obligan a reprogramar el despegue

Los equipos encargados de la misión realizaron este lunes una evaluación meteorológica y determinaron que las condiciones pronosticadas para la trayectoria de vuelo del Dragon no eran óptimas para el lanzamiento. Se espera que el tiempo mejore el viernes 13 de febrero, lo que brindará una nueva ventana de oportunidad si fuera necesario un retraso adicional.

La tripulación está compuesta por los astronautas de la NASA Jessica Meir y Jack Hathaway, la astronauta de la ESA Sophie Adenot y el cosmonauta de Roscosmos Andrey Fedyaev. Todos permanecen en cuarentena en el Centro Espacial Kennedy mientras esperan la próxima ventana de lanzamiento, cumpliendo con los protocolos de seguridad y salud que se mantienen vigentes para misiones espaciales tripuladas.

Imagen de referencia - Space X. Foto: Getty Images

Si el lanzamiento finalmente se realiza el jueves 12, la nave Dragon llegará a la Estación Espacial Internacional el viernes 13 de febrero a las 16:30 horas (horario español), marcando el inicio de varias semanas de actividades científicas y operativas en órbita. La coordinación entre NASA, SpaceX y sus socios internacionales asegura que la misión Crew-12 se lleve a cabo de manera segura y eficiente, a pesar de los ajustes de calendario provocados por el clima.

*Con información de Europa Press.