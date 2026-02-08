El ambicioso plan que devolverá a la humanidad a la Luna tras más de 50 años: así será el histórico viaje de cuatro astronautas

El ser humano volverá a la Luna con la misión Artemis, más de 50 años después de que la NASA desarrollara el programa espacial tripulado Apolo en la década de 1960, que concluyó oficialmente en 1972.

La misión Artemis II, cuyo lanzamiento está previsto para marzo de 2026, será la primera misión tripulada del programa Artemis. En ella, cuatro astronautas viajarán alrededor de la Luna, marcando un nuevo hito en la exploración espacial.

Tras más de cinco décadas, la NASA ha decidido regresar al satélite natural, pero con un enfoque distinto: no se trata solo de ir y volver, sino de establecer una presencia sostenida. Para ello, se desarrollará una infraestructura permanente conocida como Gateway, diseñada para operar durante al menos 15 años.

A diferencia del programa Apolo —en el que los astronautas pasaron en total apenas unos días sobre la superficie lunar—, el programa Artemis tiene como objetivo que el ser humano aprenda a vivir y trabajar durante largos periodos en otro mundo. Además, busca avanzar en la exploración y el aprovechamiento de los recursos de la Luna.

El programa Artemis marca el retorno del ser humano a la Luna luego de más de 50 años, desde la finalización del programa Apolo en 1972. Foto: NurPhoto via Getty Images

Luego del vuelo de prueba sin tripulación de Artemis I, la misión Artemis II contará con cuatro astronautas: los estadounidenses Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, y el canadiense Jeremy Hansen. Esta misión marcará un hecho histórico, ya que por primera vez viajarán a la Luna una mujer, una persona negra y un astronauta no estadounidense.

“El regreso a la Luna se hará mediante un gran esfuerzo internacional, liderado por Estados Unidos, pero con la participación de numerosos países y la colaboración de los sectores público y privado, sentando las bases de una futura economía lunar”, explicó Guillermo González, jefe de producción de los módulos de servicio europeos de la nave Orion, en un encuentro con medios de comunicación.

Científicos advierten y llaman a estos países a prepararse para un eclipse solar inédito que iluminará el cielo dentro de poco

El experto de la Agencia Espacial Europea (ESA) destacó que el programa Artemis combina misiones tripuladas con el uso de robots y vehículos exploradores, y que su principal valor es inspirar a las futuras generaciones de ingenieros y científicos. “Todo esto es para aprender y, algún día, poder llegar a Marte”, afirmó.

Artemis II marcará el regreso del ser humano a la Luna en 2026

La nave espacial Orion será lanzada por el cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) de la NASA desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida. Primero, orbitará la Tierra en varias ocasiones y luego emprenderá un viaje de cuatro días hacia la Luna, la sobrevolará y regresará posteriormente a la Tierra.

Una vez en órbita terrestre, la etapa superior del cohete impulsará a Orion hacia una órbita altamente elíptica. Durante esta fase, la tripulación verificará el correcto funcionamiento de todos los sistemas de la nave.

Los astronautas también asumirán el control manual de Orion para realizar maniobras de proximidad utilizando los motores del Módulo de Servicio Europeo. Estas capacidades serán clave para futuras misiones Artemis, especialmente para el transporte y posicionamiento de componentes de la estación orbital lunar Gateway, como el módulo I-Hab de la ESA.

Prevista para marzo de 2026, Artemis II será la primera misión con astronautas del programa. Foto: NurPhoto via Getty Images

Tras completar las comprobaciones, el segundo Módulo de Servicio Europeo proporcionará el impulso final que permitirá a Orion entrar en la órbita lunar. La nave volará a casi 7.500 kilómetros más allá de la Luna, la rodeará y regresará a la Tierra mediante una trayectoria segura de retorno libre. La misión tendrá una duración aproximada de diez días.

Según González, el programa Artemis busca crear infraestructura en la superficie lunar, algo “completamente distinto a lo que se hacía durante el programa Apolo”. “Es un proyecto mucho más complejo y ambicioso”, subrayó.

Además, las futuras misiones se dirigirán al Polo Sur de la Luna, una zona diferente a las regiones ecuatoriales exploradas durante el programa Apolo. La elección responde a un descubrimiento posterior a los años 60: la presencia de grandes cantidades de agua en forma de hielo, lo que convierte a esta región en una de las más interesantes del satélite.

*Con información de Europa Press.