Nuevo lanzamiento de SpaceX: Crew-12 despega con éxito en histórica misión para la exploración orbital

Los cuatro astronautas viajan a la Estación Espacial Internacional en una nave SpaceX Dragon, impulsada por un cohete Falcon 9, en un vuelo de más de un día.

Redacción Tecnología
13 de febrero de 2026, 10:44 a. m.
Un cohete SpaceX Falcon 9 con la nave espacial Dragon de la compañía en la parte superior se lanza desde el Complejo de Lanzamiento Espacial 40 para la misión Crew-12 en la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral en Florida el 13 de febrero de 2026.
Un cohete SpaceX Falcon 9 con la nave espacial Dragon de la compañía en la parte superior se lanza desde el Complejo de Lanzamiento Espacial 40 para la misión Crew-12 en la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral en Florida el 13 de febrero de 2026. Foto: Jim WATSON / AFP

El cohete Falcon 9 de SpaceX despegó este viernes desde la Estación Espacial de Cabo Cañaveral (Florida, Estados Unidos), con la tripulación Crew-12 a bordo, en la que se encuentra la astronauta de la Agencia Espacial Europea (ESA), Sophie Adenot.

Los miembros de Crew-12 son el cosmonauta de Roscosmos, Andrei Fedyaev, los astronautas de la NASA, Jack Hathaway y Jessica Meir, y la astronauta de la ESA, Sophie Adenot.

Los cuatro astronautas viajan a la Estación Espacial Internacional, en un vuelo que durará más de un día, a bordo de una nave espacial SpaceX Dragon, impulsada a órbita por un cohete Falcon 9. La Crew-12 se unirá a las expediciones 74 y 75 a bordo de la Estación durante su estancia, que se espera que dure unos nueve meses.

Elon Musk planea una red de satélites para procesar inteligencia artificial desde el espacio a través de SpaceX

Crew-12 será el primer vuelo espacial de la especialista de misión Sophie Adenot y el piloto Jack Hathaway, ambos con experiencia como pilotos de pruebas, y el segundo para la comandante Jessica Meir y el especialista de misión Andrei Fedyaev.

Jessica viajará por primera vez en la nave Dragon, mientras que Andrei se convertirá en el primer cosmonauta en volar dos veces en la nave espacial de SpaceX.

La astronauta francesa eligió el nombre Epsilon para su primera misión, en respuesta al poder de las contribuciones pequeñas pero impactantes, y a cómo muchas partes se unen para formar un todo.

Durante Epsilon, Adenot llevará a cabo una amplia serie de tareas en la Estación Espacial Internacional, entre las que se incluyen experimentos científicos dirigidos por Europa, investigación médica, apoyo a la observación de la Tierra y contribución a las operaciones y el mantenimiento de la Estación.

Los miembros de Crew-12 son el cosmonauta de Roscosmos, Andrei Fedyaev, los astronautas de la NASA, Jack Hathaway y Jessica Meir, y la astronauta de la ESA, Sophie Adenot.
Los miembros de Crew-12 son el cosmonauta de Roscosmos, Andrei Fedyaev, los astronautas de la NASA, Jack Hathaway y Jessica Meir, y la astronauta de la ESA, Sophie Adenot. Foto: Paul Hennessy / ANADOLU / Anadolu via AFP

Sophie Adenot será la primera astronauta en viajar al espacio de la promoción de 2022, de la que forma parte el español Pablo Álvarez, junto con el que se graduó como astronauta el 22 de abril de 2024 con sus compañeros Rosemary Coogan, Raphaël Liégeois y Marco Sieber, tras completar con éxito la formación básica en el Centro Europeo de Astronautas en Colonia (Alemania).

Los momentos previos al lanzamiento

Los miembros de la tripulación pueden elegir las canciones que van a escuchar en el camino a la plataforma de lanzamiento. Así, las canciones elegidas por la astronauta francesa han sido Happy de Pharrell Williams; I’m good (Blue) de David Guetta, Bebe Rexha; y Valhalla Calling de Miracle of Sound, Peyton Parrish.

La astronauta de la ESA ha declarado que eligió Happy porque “resume su filosofía de vida”; I’m Good (Blue) porque está “llena de buenas vibraciones y se adapta perfectamente a este momento tan especial: un viaje nocturno, alrededor de las 3 de la mañana”; y, por último, Valhalla Calling, porque para ella es una llamada “a la aventura” y un tema que ha escuchado al inicio de cada sesión de entrenamiento de actividad extravehicular.

Antes del lanzamiento, Sophie Adenot y sus compañeros de tripulación han saludado a familiares, amigos y simpatizantes al salir del Cuartel de la Tripulación de Astronautas en el Edificio de Operaciones y Control Neil A. Armstrong del Centro Espacial Kennedy en Florida. Se trata de una tradición que se remonta a la era de las misiones Apolo.

Cada astronauta de la Agencia Espacial Europa elige su propio nombre para la misión, en este caso Adenot eligió Epsilon, y el parche que llevará, uno con tonos azules y un colibrí.

Epsilon lleva el nombre de la quinta letra griega y la quinta estrella más brillante de la constelación de Leo, siguiendo la tradición francesa de nombrar las misiones espaciales tripuladas con nombres de cuerpos celestes. También rinde homenaje a los cinco astronautas de carrera de la promoción 2022 de la ESA. En matemáticas, ‘e’ representa algo pequeño. En el amplio esfuerzo colaborativo de la exploración espacial, que involucra a miles de participantes, todos los roles, incluido el de astronauta, son pequeños, pero todos tienen un significado.

SpaceX, la empresa de Elon Musk, lanzó una nueva tecnología que ayudaría a evitar choques de satélites en el espacio

Así como el nombre refleja el poder de las pequeñas pero impactantes contribuciones y cómo la unión de múltiples partes crea un todo, también lo hace la idea detrás del diseño del parche. El motivo del colibrí es central; aunque es una de las aves más pequeñas de la Tierra, desempeña un papel crucial en el ecosistema selvático, polinizando numerosas plantas.

Alrededor del borde hay un anillo de pequeños puntos que simboliza las numerosas pequeñas contribuciones que, juntas, hacen posibles grandes logros. Todas estas pequeñas acciones pueden coordinarse para formar un círculo y cerrar el círculo. En la parte superior, tres de estos puntos están coloreados (azul, blanco y rojo) y representan el país de origen de Sophie, Francia, y los destinos de exploración de la ESA: la Tierra, la Luna y Marte.

Lanzamiento Crew-12.
Lanzamiento Crew-12. Foto: Jim WATSON / AFP

Tres líneas emergen de la ‘i’ del epsilon, formando la cola de una estrella fugaz, un recordatorio poético de que los sueños nos mantienen vivos. También se presentan cinco estrellas, un homenaje a los cinco astronautas de carrera de la promoción 2022 de la ESA.

En la base del parche hay una forma redonda azul que representa la superficie terrestre y su belleza natural: montañas, bosques y paisajes que Sophie disfruta explorando. Sirve como recordatorio de nuestra motivación para los vuelos espaciales: explorar, aprender y regresar con este conocimiento para beneficiar la vida en la Tierra.

Desde una perspectiva emocional, se transmite el mismo mensaje. En el intrincado tapiz de la vida, pequeños hilos contribuyen a crear los patrones más hermosos. Una palabra amable, una sonrisa tierna, un momento de paciencia: estas acciones aparentemente insignificantes pueden transformar vidas y forjar destinos. Este parche invita a cada uno a abrazar el potencial de las pequeñas acciones, que se expanden, conmoviendo corazones e inspirando almas.

*Con información de Europa Press.

