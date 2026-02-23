Ciencia

Científicos de la Nasa hacen importante anuncio sobre un evento sin precedentes que se podría presenciar en abril

La decisión implica un aplazamiento del lanzamiento, inicialmente previsto para marzo, lo que podría mover la misión hacia una nueva ventana en abril.

Redacción Tecnología
23 de febrero de 2026, 7:34 a. m.
La Nasa retirará de la plataforma de lanzamiento el cohete SLS y la nave Orión de la misión Artemis II.
La Nasa retirará de la plataforma de lanzamiento, si las condiciones meteorológicas lo permiten, el cohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial) y la nave Orión de la misión Artemis II este martes 24 de febrero. La decisión implicaría un nuevo retraso en el lanzamiento, que estaba previsto para marzo y que marcaría el regreso del ser humano a la Luna.

Los ingenieros continúan preparando el traslado después de detectar un problema en el flujo de helio hacia la etapa superior del cohete, según informó la agencia espacial estadounidense.

El sábado, los directivos decidieron desmontar las plataformas recientemente instaladas ante la previsión de fuertes vientos en la Costa Espacial. Esta medida permitió dejar todo listo para la retirada mientras los equipos seguían evaluando la falla técnica. Para determinar el origen del problema y realizar las reparaciones necesarias, será imprescindible regresar al Edificio de Ensamblaje de Vehículos (VAB, por sus siglas en inglés), ubicado en el Centro Espacial Kennedy.

El trayecto de aproximadamente 6,4 kilómetros tomará varias horas y requiere una coordinación técnica cuidadosa.
Los equipos técnicos aún analizan la hora exacta en la que comenzará el recorrido de aproximadamente 6,4 kilómetros (4 millas), un trayecto que tomará varias horas.

El inicio anticipado de los preparativos para el traslado podría preservar la ventana de lanzamiento prevista para abril, aunque todo dependerá de los resultados de las evaluaciones técnicas, los trabajos de reparación y la evolución del cronograma en las próximas semanas.

Por su parte, los integrantes de la tripulación de Artemis II salieron de la cuarentena la noche del 21 de febrero y permanecen en Houston. La Nasa anunció que en los próximos días ofrecerá una rueda de prensa para explicar los detalles de la retirada y los planes actualizados del vuelo de prueba.

Los ingenieros identificaron una anomalía en el flujo de helio hacia la etapa superior del cohete.
El regreso del ser humano a la Luna se realizará en el marco del programa Artemis, más de 50 años después del histórico programa Apolo, que concluyó en 1972 tras haber llevado astronautas al satélite natural durante la década de 1960 y comienzos de 1970.

Para esta primera misión tripulada, con una duración estimada de diez días, fueron seleccionados cuatro astronautas: el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover y la especialista de misión Christina Koch, todos de la Nasa, junto con el especialista de misión Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense.

*Con información de Europa Press.

