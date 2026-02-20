Tecnología

NASA pide prepararse para el 6 de marzo: fecha en que podría cambiar la historia de la humanidad tras décadas

La agencia espacial fijó una fecha concreta tras superar una prueba clave.

Siga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
20 de febrero de 2026, 8:46 p. m.
Más de 50 años después, astronautas volverían a orbitar la Luna
Más de 50 años después, astronautas volverían a orbitar la Luna Foto: NurPhoto via Getty Images

La NASA anunció este viernes que prevé lanzar el próximo 6 de marzo su misión Artemis II, un vuelo que llevará astronautas alrededor de la Luna por primera vez en más de medio siglo. La fecha, de concretarse, marcaría un hito tras décadas sin misiones tripuladas más allá de la órbita baja terrestre.

La agencia espacial estadounidense confirmó que, tras superar una prueba decisiva, el calendario comienza a definirse con mayor precisión.

Una ventana específica tras una prueba clave

“Tras el éxito de la simulación de lanzamiento de ayer (jueves), ahora apuntamos al 6 de marzo como la fecha de lanzamiento más temprana posible”, dijo en rueda de prensa Lori Glaze, alta funcionaria de la agencia espacial estadounidense.

Si bien la NASA había mencionado anteriormente posibles periodos para el despegue, esta es la primera vez que señala una ventana concreta en el calendario. La confirmación llega después de que el jueves se completara con éxito un ensayo general de lanzamiento del gigantesco cohete Space Launch System (SLS), pieza central de la misión.

El ejercicio permitió simular las condiciones del despegue y verificar sistemas críticos, un paso indispensable antes de autorizar el vuelo tripulado.

Más de 50 años después, regreso alrededor de la Luna

La misión enviará a tres astronautas estadounidenses y a uno canadiense a orbitar la Luna, una maniobra que no se realiza desde la era del programa Apolo. El vuelo no incluirá un alunizaje, pero representa un avance estratégico en la hoja de ruta que busca establecer una presencia humana sostenible en el entorno lunar.

El regreso a esta trayectoria marca un giro en la exploración espacial tripulada. Durante décadas, los vuelos con astronautas se concentraron en la órbita terrestre, especialmente en la Estación Espacial Internacional. Ahora, el objetivo vuelve a situarse más allá.

Oficial: Nasa confirma que hasta 15.000 asteroides gigantes podrían impactar en la Tierra y destruir ciudades enteras

Trabajo pendiente antes del despegue

Pese al optimismo tras la prueba superada, la agencia dejó claro que aún quedan tareas técnicas por completar.

Glaze advirtió que todavía hay trabajo por hacer antes de que el lanzamiento pueda considerarse totalmente confirmado. La misión ya había enfrentado contratiempos: a comienzos de febrero, un primer intento de ensayo general debió ser interrumpido por problemas técnicos.

Uno de los objetivos centrales de Artemis es que los astronautas desarrollen capacidades para permanecer largos periodos fuera de la Tierra.
Aunque la prueba fue exitosa, la agencia reconoce que aún faltan ajustes técnicos. Foto: Getty Images

El segundo intento, realizado esta semana, logró completarse con éxito, lo que permitió a la agencia avanzar hacia una fecha concreta.

Si el 6 de marzo se mantiene como la jornada de despegue, Artemis 2 no solo representará un avance tecnológico, sino también simbólico: el inicio de una nueva etapa en la exploración humana del espacio profundo, más de 50 años después del último vuelo tripulado alrededor de la Luna.

*Con información de AFP.

