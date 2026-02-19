Ciencia

Oficial: Nasa confirma que hasta 15.000 asteroides gigantes podrían impactar en la Tierra y destruir ciudades enteras

La vigilancia espacial enfrenta un desafío ante objetos de tamaño intermedio capaces de causar daños severos.

Redacción Tecnología
19 de febrero de 2026, 8:28 p. m.
Solo una parte de los cuerpos rocosos potencialmente peligrosos ha sido plenamente identificada.
La posibilidad de que un objeto espacial golpee el planeta no pertenece solo al terreno de las películas. De acuerdo con recientes declaraciones de la Nasa, miles de asteroides de gran tamaño aún no han sido identificados y podrían representar un riesgo real para la Tierra. Algunos tendrían la capacidad de arrasar áreas completas si llegaran a impactar.

La advertencia fue expuesta por Kelly Fast, responsable de defensa planetaria de la agencia estadounidense, durante un encuentro de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia en Phoenix.

Allí explicó que el mayor desafío no son los cuerpos espaciales gigantes registrados ni los fragmentos pequeños que se desintegran al entrar en la atmósfera, sino aquellos de tamaño intermedio que podrían causar daños regionales severos.

El enemigo que aún no vemos

Según los cálculos actuales, existirían cerca de 25.000 asteroides próximos a la órbita terrestre con dimensiones suficientes para provocar destrucción significativa. Sin embargo, apenas se ha logrado ubicar con precisión alrededor del 40 %. Eso significa que hasta 15.000 permanecen fuera del radar.

Estos objetos, que pueden medir alrededor de 150 metros de diámetro, no son fáciles de observar. Muchos son oscuros, reflejan poca luz y siguen trayectorias complejas alrededor del Sol. Incluso con tecnología avanzada, detectarlos con anticipación continúa siendo un reto.

El reporte mensual resume los avances en monitoreo de asteroides y cometas potencialmente riesgosos.
Cada mes, la oficina encargada de defensa planetaria publica un informe con datos actualizados sobre objetos cercanos a la Tierra. (Asteroides cercanos a la Tierra a diciembre de 2025) Foto: NASA

Para cerrar esa brecha, la Nasa prepara el lanzamiento del telescopio espacial Near-Earth Object Surveyor, un instrumento diseñado para identificar asteroides a través del calor que emiten, lo que permitirá localizar aquellos que hoy pasan inadvertidos.

El objetivo del telescopio es poder ampliar el registro de estos cuerpos potencialmente peligrosos antes de que sea demasiado tarde.

Astrónomos de la NASA explican el origen de los objetos espaciales con forma de muñeco de nieve

Alertas recientes y estrategias ante una posible amenaza

La inquietud de los científicos no es hipotética. Un caso que reactivó el debate fue el del asteroide YR4, observado de manera constante desde 2024 debido a una leve posibilidad de que impacte la Luna en 2032.

Si bien ese escenario no implica un peligro directo para la Tierra, el monitoreo permanente confirma la importancia de mantener sistemas de seguimiento activos y precisos.

La Luna podría ser escenario de un espectáculo visible desde la Tierra si se concreta un impacto cósmico.
Aunque la Tierra está fuera de riesgo, el posible impacto de una roca espacial mantiene en alerta a astrónomos. Foto: Getty Images / NASA - A.P.I.

Ante situaciones más delicadas, los expertos han analizado opciones como alterar la trayectoria de un cuerpo espacial o dividirlo utilizando tecnología especializada. Sin embargo, cualquier plan de acción parte de un principio básico: identificar la amenaza con suficiente anticipación para poder reaccionar.

