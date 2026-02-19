Ciencia

Astrónomos de la NASA explican el origen de los objetos espaciales con forma de muñeco de nieve

Parecen tener evidencia del proceso sorprendentemente simple que podría ser responsable de su creación.

Redacción Tecnología
19 de febrero de 2026, 4:33 p. m.
¿Por qué algunos objetos en el espacio parecen muñecos de nieve? Astrónomos lo aclaran.
¿Por qué algunos objetos en el espacio parecen muñecos de nieve? Astrónomos lo aclaran. Foto: Composición SEMANA con fotos de Getty Images

Los astrónomos han debatido durante mucho tiempo por qué tantos objetos helados en el sistema solar exterior parecen muñecos de nieve y, ahora, investigadores de la Universidad Estatal de Michigan (MSU) de Estados Unidos parecen tener evidencia del proceso sorprendentemente simple que podría ser responsable de su creación. Su trabajo se publica en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Mucho más allá del violento y caótico cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter se encuentra el Cinturón de Kuiper. Allí, más allá de Neptuno, se encuentran bloques de construcción helados e intactos de los albores del sistema solar, conocidos como planetesimales. Aproximadamente uno de cada diez de estos objetos son sistemas binarios de contacto, planetesimales con forma de dos esferas conectadas, como Frosty, el muñeco de nieve. Pero cómo se formaron estos objetos era una incógnita.

En concreto, Jackson Barnes, estudiante de posgrado de la MSU, ha creado la primera simulación que reproduce la forma bilobulada de forma natural con colapso gravitacional. Los modelos computacionales anteriores trataban los objetos en colisión como masas fluidas que se fusionaban en esferas, lo que imposibilitaba la formación de estas formas únicas.

Gracias al Instituto de Investigación Cibernética (ICER) de la MSU y a su clúster de computación de alto rendimiento, las simulaciones de Barnes producen un entorno más realista que permite que los objetos conserven su resistencia y se apoyen entre sí.

Otras teorías de formación involucran eventos especiales o fenómenos exóticos que, si bien son posibles, no es probable que ocurran de manera regular.

“Si consideramos que el 10% de los planetesimales son sistemas binarios de contacto, el proceso que los forma no puede ser excepcional”, expone Seth Jacobson, profesor de Ciencias de la Tierra y Ambientales, autor principal del artículo. “El colapso gravitacional concuerda perfectamente con lo que hemos observado”, añadió.

Las binarias de contacto fueron fotografiadas de cerca por primera vez por la sonda New Horizons de la NASA en enero de 2019. Estas imágenes impulsaron a los científicos a observar de nuevo otros objetos en el cinturón de Kuiper, y se descubrió que las binarias de contacto representaban aproximadamente el 10% de todos los planetesimales. Estos objetos distantes flotan prácticamente sin perturbaciones y a salvo de colisiones en el escasamente poblado cinturón de Kuiper.

Archivo - Universo distante
Los astrónomos han debatido durante mucho tiempo por qué tantos objetos helados en el sistema solar exterior parecen muñecos de nieve. (Foto de referencia) Foto: Europa Press

En los inicios de la Vía Láctea, la galaxia era un disco de polvo y gas. Restos de su formación se encuentran en el Cinturón de Kuiper, incluyendo planetas enanos como Plutón, cometas y planetesimales. Los planetesimales son los primeros objetos planetarios de gran tamaño que se forman a partir de un disco de polvo y guijarros. Al igual que los copos de nieve individuales que se compactan formando una bola de nieve, estos primeros planetesimales son agregados de objetos del tamaño de guijarros, atraídos por la gravedad desde una nube de materiales diminutos.

Ocasionalmente, al girar la nube, se desploma sobre sí misma, desgarrando el objeto y formando dos planetesimales separados que orbitan entre sí. Los astrónomos observan numerosos planetesimales binarios en el cinturón de Kuiper. En la simulación de Barnes, las órbitas de estos objetos se mueven en espiral hacia adentro hasta que ambos entran en contacto suavemente y se fusionan, manteniendo aún sus formas redondas.

El deshielo podría liberar bacterias antiguas resistentes a antibióticos: una permaneció congelada durante 5.000 años

La pregunta, entonces, es cómo se mantienen unidos estos dos objetos a lo largo de la historia del sistema solar. Barnes explica que es simplemente improbable que colisionen con otro objeto. Sin una colisión, no hay nada que los separe. La mayoría de los sistemas binarios ni siquiera están salpicados de cráteres.

Los científicos sospecharon durante mucho tiempo que el colapso gravitacional era responsable de la formación de estos objetos, pero no pudieron comprobar la idea por completo. El modelo de Barnes es el primero en incluir la física necesaria para reproducir las binarias de contacto. “Podemos probar esta hipótesis por primera vez de forma legítima”, plantea Barnes. “Eso es lo emocionante de este artículo”.

Barnes espera que su modelo ayude a los científicos a comprender los sistemas binarios de tres o más objetos. El equipo también trabaja en la creación de una nueva simulación que modele mejor el proceso de colapso. A medida que más misiones de la NASA exploran reinos inexplorados del sistema solar, los autores sospechan que Frosty puede tener primos más lejanos que aún están por descubrir.

*Con información de Europa Press.

