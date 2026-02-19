Ciencia

¿El nuevo 3I/ATLAS llegó? La aparición de cometa del tamaño de una ciudad que se acercó a la Tierra desconcierta a científicos

El cometa alcanzó su punto más cercano a la Tierra el 17 de febrero, a una distancia de aproximadamente 151 millones de kilómetros.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
19 de febrero de 2026, 11:27 a. m.
La atención reciente se ha centrado en el cometa C/2024 E1 (Wierzchoś), descubierto en 2024.
La atención reciente se ha centrado en el cometa C/2024 E1 (Wierzchoś), descubierto en 2024. Foto: Getty Images

Durante mucho tiempo, el objeto 3I/ATLAS generó todo tipo de hipótesis y teorías en torno a su aparición. Desde su descubrimiento en julio de 2025, causó un gran revuelo no solo en la comunidad científica, sino también entre el público general, debido a ciertas características que ponían en duda su verdadero origen.

¿Se trataba de un cometa o de una nave alienígena? Esta fue una de las principales preguntas que impulsó múltiples investigaciones para comprender a fondo este objeto interestelar que se acercó de manera inesperada. Aunque su trayectoria no representaba un peligro para la Tierra ni existía riesgo de colisión, sí despertó interrogantes sobre la posibilidad de haber encontrado indicios de vida inteligente de otras civilizaciones.

Desde entonces, el objeto ha permanecido en el radar de los expertos, quienes continúan estudiándolo en busca de más pistas sobre su origen. Sin embargo, la aparición de un nuevo cometa ha reavivado estas dudas.

Avi Loeb plantea que el cuerpo interestelar podría haber explotado al acercarse al Sol.
Los científicos coinciden en que este cometa no pertenece de forma permanente al sistema solar. Foto: Getty Images

El cometa que científicos comparan con 3I/ATLAS

Se trata del cometa C/2024 E1 (Wierzchoś), cuyo tamaño es comparable al de una pequeña ciudad. Fue captado en imágenes en enero de este año, donde destaca por su característico brillo verde y una extensa cola. No obstante, su descubrimiento se remonta a 2024, cuando fue identificado en el Observatorio Mount Lemmon, en Arizona, mediante un telescopio de 1,5 metros.

Tecnología

Pilas porque responder a estos inofensivos correos electrónicos podría comprometer su cuenta bancaria

Tecnología

Sam Altman lanzó advertencia sobre la necesidad de regular “urgentemente” la IA: “Podría conducir a la ruina”

Tecnología

Revise este detalle clave del cable HDMI de su televisor para evitar una mala experiencia al momento de conectarlo

Tecnología

Bill Gates revela el secreto detrás del éxito de sus megaproyectos tecnológicos: la clave de sus mayores logros

Tecnología

WhatsApp incorpora una inteligencia artificial más segura y privada: esta es la nueva apuesta de Meta

Vehículos

Play Station lanzó recomendación para quienes elijan el poderoso eléctrico Xiaomi SU7 en Gran Turismo 7

Tecnología

Starlink llegó a los celulares: verifique si el suyo es compatible con el internet satelital para disfrutar de una conexión fluida

Tecnología

Nasa comparte impresionante hallazgo del 3I/ATLAS “Podría haber sembrado vida en la Tierra”

Tecnología

Descubrieron un cometa ‘kamikaze’ proveniente del “rasantes del sol Kreutz”: astrónomos dicen qué pasará si logra su cometido

Tecnología

A pocos días de llegar a la Tierra, este es el cometa que podría brillar intensamente y verse incluso de día

Desde entonces, ha sido objeto de gran interés. Los especialistas prevén que, tras su paso cercano, será expulsado hacia el espacio interestelar, de forma similar a lo ocurrido con 3I/ATLAS, lo que refuerza la idea de que solo está de tránsito por esta región del cosmos.

¿Dónde se encuentran exactamente las Cataratas de Sangre y por qué se llaman así?

Uno de los aspectos más llamativos es que estudios realizados con el Telescopio Espacial James Webb han permitido detectar altas concentraciones de dióxido de carbono en su coma, es decir, la nube de gas que rodea su núcleo. Este hallazgo es clave para comprender la composición original del objeto y aportar pistas sobre su procedencia.

De acuerdo con National Geographic, el pasado 17 de febrero el cometa alcanzó su mayor acercamiento a la Tierra, a unos 151 millones de kilómetros, una distancia comparable a la que separa nuestro planeta del Sol. Aunque no es visible a simple vista, puede observarse durante varias semanas con prismáticos o telescopios básicos, especialmente desde el hemisferio sur.

Confirman la rotación de un cometa interestelar mediante un jet.
Uno de los hallazgos más relevantes proviene de observaciones realizadas con el Telescopio Espacial James Webb. Foto: Getty Images

El característico color verde del cometa se debe a la presencia de compuestos de carbono que, al interactuar con la radiación solar, generan ese brillo inusual y llamativo. Al igual que 3I/ATLAS, el cometa C/2024 E1 probablemente seguirá una trayectoria sin retorno, vagando durante millones o incluso miles de millones de años por la galaxia.

En cuanto a su tamaño, se estima que podría tener un diámetro cercano a los 13,7 kilómetros, aunque esta cifra no es exacta. Asimismo, alcanzó su mayor brillo tras su aproximación al Sol el 20 de enero, cuando el calor liberó gases de su núcleo, formando una coma que reflejó la luz solar y aumentó su visibilidad desde la Tierra.

Más de Tecnología

Identificaron 9.394 correos fraudulentos tipo phishing dirigidos a aproximadamente 3.200 organizaciones a nivel global.

Pilas porque responder a estos inofensivos correos electrónicos podría comprometer su cuenta bancaria

El director de OpenAI, Sam Altman, reafirmó que las afirmaciones sobre una nueva inteligencia artificial son infundadas, instando a los medios a actuar con más responsabilidad en su cobertura.

Sam Altman lanzó advertencia sobre la necesidad de regular “urgentemente” la IA: “Podría conducir a la ruina”

Los cables HDMI se pueden desgastar con el tiempo y ya no funcionar igual.

Revise este detalle clave del cable HDMI de su televisor para evitar una mala experiencia al momento de conectarlo

Para el cofundador de Microsoft, algunas profesiones seguirán requiriendo de los humanos pese a los avances en IA.

Bill Gates revela el secreto detrás del éxito de sus megaproyectos tecnológicos: la clave de sus mayores logros

Esta tecnología permite proteger la información incluso mientras está siendo utilizada.

WhatsApp incorpora una inteligencia artificial más segura y privada: esta es la nueva apuesta de Meta

El auto eléctrico Xiaomi SU7 fue presentado en el MWC 2024

Play Station lanzó recomendación para quienes elijan el poderoso eléctrico Xiaomi SU7 en Gran Turismo 7

El objetivo de Starlink es ofrecer internet de alta velocidad en cualquier lugar del mundo.

Starlink llegó a los celulares: verifique si el suyo es compatible con el internet satelital para disfrutar de una conexión fluida

Una petición difundida en plataformas digitales desató polémica inmediata.

¿Lo acogería? Hombre de 42 años dejó a su familia y ahora pide que lo adopten como therian, video detonó las redes

Documentos internos revelaron millones de usuarios menores de 13 años en 2015.

Zuckerberg se lamentó por una función de Instagram que lo llevó a los jurados: “podríamos haberlo hecho antes”

Noticias Destacadas