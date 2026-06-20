No más llamadas en las que no hablan, ventas agresivas o estafas: activé esta función anti-spam de Google

Esa sensación de interrupción constante cuando suena el celular y al contestar nadie responde o intentan vender algo forzadamente, es un problema compartido por millones. Afortunadamente, para quienes usan dispositivos con el sistema operativo de Google, existe una herramienta interna que actúa como un escudo protector sin que tengamos que instalar nada externo.

No tiene que colgar de inmediato: el error que podría hacer que cada vez reciba más llamadas spam en su celular

El guardián que ya está en el dispositivo

A diferencia de otras soluciones que requieren descargar programas pesados, esta protección está integrada directamente en la aplicación que se utiliza para marcar números: la app “Teléfono de Google”.

Esta función viene integrada en la app de llamadas sin necesidad de instalar nada. Foto: Getty Images

Esta herramienta gratuita permite que el celular identifique de antemano quién llama, separando las comunicaciones importantes de aquellas que solo buscan molestarte o estafarte.

¿Cómo hace la herramienta para detectar estos casos?

El sistema funciona gracias a Inteligencia Artificial la cual analiza patrones y utiliza una base de datos gigante alimentada por la propia comunidad. Básicamente, cuando muchos usuarios reportan un número como molesto, el sistema lo aprende y lo marca para todos los demás.

Lo mejor es que este proceso ocurre en “segundo plano”. Esto significa que el filtro trabaja de forma silenciosa mientras haces otras cosas, sin que el celular se ponga lento ni consuma batería extra.

Configuración en pocos segundos

Para dejar de sufrir por estas llamadas, solo se debe seguir estos pasos sencillos dentro de la aplicación de llamadas:

Abrir la aplicación Teléfono y buscar el menú de Configuración (generalmente son tres puntos o un ícono en la parte superior). Entrar en la sección llamada “Identificador de llamadas y spam”. Activar los interruptores para ver quién llama y, sobre todo, la opción de filtrar las llamadas de spam.

Basta con entrar al menú de ajustes del Teléfono de Google. Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty

Al hacer esto, cuando entre una llamada sospechosa, el teléfono podrá avisar con una alerta roja o, incluso, evitará que el aparato llegue a sonar, dándote una tranquilidad inmediata.

Con estos ajustes, se podrá recuperar en gran parte el dominio sobre la línea telefónica en cuestión de minutos.