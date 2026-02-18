Una fotografía de las Cataratas de Sangre en la Antártida desconcertó a los científicos por su inusual tono rojizo

Una de las maravillas naturales más sorprendentes del planeta se encuentra en la Antártida: las Cataratas de Sangre. Reciben este nombre por el intenso color rojizo de su agua, aunque no se trata de sangre ni de un fenómeno misterioso oculto a simple vista.

Según información de National Geographic, durante años se creyó que el tono rojo se debía a la presencia de algas. Sin embargo, un estudio publicado en Journal of Glaciology demostró que su origen es muy diferente. Mediante el uso de radar, un equipo de científicos —entre ellos la investigadora Erin C. Pettit— analizó el interior del glaciar y descubrió una red de ríos y un lago subglacial cargados de salmuera rica en hierro.

Las Cataratas de Sangre se encuentran en la Antártida. Foto: Anadolu via Getty Images

Lo que fluye por estas cataratas no es sangre, sino agua con altas concentraciones de hierro. Cuando esta salmuera emerge a la superficie y entra en contacto con el oxígeno, el hierro se oxida rápidamente, generando el característico color rojo que contrasta con el blanco del hielo antártico.

Aunque una investigación reveló que la temperatura media del lugar ronda los -17 °C, el agua logra mantenerse en estado líquido gracias a su alta concentración de sal. Cuando el agua pura del glaciar se congela, la sal se concentra en el líquido restante, formando una salmuera hipersalina con un punto de congelación mucho más bajo que el del agua común. Además, el proceso de congelación libera calor, lo que contribuye a derretir el hielo cercano y facilita que el agua continúe fluyendo.

Este fenómeno convierte al glaciar en uno de los entornos más fríos del planeta donde el agua fluye de manera constante, aunque cargada de hierro. Los investigadores también encontraron que la concentración de salmuera aumenta cerca de las cataratas y que la temperatura del agua está relacionada con la presencia de grietas en el hielo. En estas fracturas, la salmuera puede congelarse parcialmente, liberar calor y elevar aún más su concentración en el interior del glaciar.

Las llamadas “cataratas de sangre” son un fenómeno natural que ocurre en la Antártida. Foto: Tomadas de redes sociales -API

Pese a los avances científicos, las Cataratas de Sangre siguen siendo un laboratorio natural único. Para la comunidad científica representan una oportunidad excepcional para comprender mejor los procesos químicos y físicos que ocurren bajo condiciones extremas.

Las imágenes del agua roja descendiendo sobre el hielo blanco han dado la vuelta al mundo y continúan sorprendiendo a quienes las observan. No es un fenómeno común, y precisamente por eso sigue despertando asombro tanto en expertos como en el público general.