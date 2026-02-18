Ciencia

El deshielo podría liberar bacterias antiguas resistentes a antibióticos: una permaneció congelada durante 5.000 años

Su análisis podría ayudar a desarrollar nuevas estrategias para frenar el aumento de esa resistencia y comprender cómo evoluciona y se propaga de forma natural.

Redacción Tecnología
18 de febrero de 2026, 1:07 p. m.
La cueva de Scarisoara, en Rumanía, guardó durante milenios una bacteria con más de cien genes de resistencia a antibióticos modernos.
La cueva de Scarisoara, en Rumanía, guardó durante milenios una bacteria con más de cien genes de resistencia a antibióticos modernos. Foto: DW

Científicos han logrado aislar y estudiar una cepa bacteriana Psychrobacter SC65A.3 conservada en hielo durante 5.000 años en la cueva de Scarisoara (Rumanía) que guarda un poder inesperado: su sorprendente dualidad, ya que representa al mismo tiempo una amenaza por su resistencia a antibióticos y una oportunidad para aprender cómo combatirla.

Su análisis, detallada en un estudio publicado en Frontiers in Microbiology, podría ayudar a desarrollar nuevas estrategias para frenar el aumento de esa resistencia y comprender cómo evoluciona y se propaga de forma natural.

Según la investigadora de la Academia Rumana Cristina Purcarea, una de las firmantes del artículo, si el deshielo liberara esos microbios, sus genes podrían propagarse a las bacterias modernas, lo que agravaría el problema mundial de la resistencia a los antibióticos.

Preocupación científica por cambio en el Océano Índico: alteraría el clima en el mundo y afectaría los ecosistemas marinos

Pero además, destacó, producen enzimas y compuestos antimicrobianos “únicos que podrían inspirar nuevos antibióticos, enzimas industriales y otras innovaciones biotecnológicas".

Bacterias milenarias atrapadas en el hielo

Las cuevas de hielo son uno de los entornos que albergan gran variedad de microorganismos que representan una fuente de diversidad genética aún no estudiado en profundidad.

El equipo perforó un núcleo de hielo de 25 metros en la zona de la cueva conocida como la Gran Sala, que representa una línea temporal de 13.000 años, y secuenciaron el genoma de la cepa encontrada.

SC65A.3, es del género Psychrobacter, bacterias adaptadas a entornos fríos y algunas especies pueden causar infecciones en humanos o animales.

Investigadores de la Academia Rumana perforaron un núcleo de hielo de 25 metros para extraer y secuenciar el genoma de la cepa "Psychrobacter SC65A.3".
Investigadores de la Academia Rumana perforaron un núcleo de hielo de 25 metros para extraer y secuenciar el genoma de la cepa "Psychrobacter SC65A.3". Foto: DW

Resistencia a antibióticos: una amenaza prehistórica

La cepa ahora aislada, a pesar de su origen antiguo, muestra resistencia a diez antibióticos modernos y porta más de cien genes relacionados con la resistencia, pero también puede inhibir el crecimiento de varias superbacterias resistentes a los antibióticos y ha demostrado importantes actividades enzimáticas con un gran potencial biotecnológico.

El equipo probó su resistencia frente a 28 antibióticos de diez clases que se utilizan ampliamente en terapias orales e inyectables, entre ellos, la rifampicina, la vancomicina y la ciprofloxacina.

Además, es la primera cepa de Psychrobacter en la que se ha encontrado resistencia a determinados antibióticos, como el trimetoprim, la clindamicina y el metronidazol, usados para infecciones urinarias, pulmonares, cutáneas o sanguíneas, y del sistema reproductivo.

Investigadores explican que el enfriamiento del Océano Antártico es una consecuencia del cambio climático.
Despiertan bacteria de 5.000 años: escondía algo inesperado. Foto: Getty Images

El perfil de resistencia del SC65A.3 sugiere que las cepas capaces de sobrevivir en entornos fríos podrían actuar como reservorios de genes de resistencia, que son secuencias de ADN específicas que les ayudan a sobrevivir a la exposición a los medicamentos, resume la revista.

Genes misteriosos y potencial biotecnológico

En el genoma de Psychrobacter SC65A.3, los investigadores encontraron casi 600 genes con funciones desconocidas, lo que sugiere una fuente aún sin explotar para el descubrimiento de nuevos mecanismos biológicos.

Bajo la Antártida se esconde la mayor anomalía gravitacional de la Tierra que podría generar el cambio radical en un paradigma

El análisis del genoma también reveló once genes que son potencialmente capaces de matar o detener el crecimiento de otras bacterias, hongos y virus, una característica cada vez más importante ante la resistencia a los antibióticos.

Volver a los genomas antiguos y descubrir su potencial pone de relieve el importante papel que desempeñó el entorno natural en la propagación y la evolución de la resistencia a los antibióticos.

“Estas bacterias antiguas son esenciales para la ciencia y la medicina”, aseguró Purcarea, quien además subrayó que “es fundamental manipularlas con cuidado y tomar medidas de seguridad en el laboratorio para mitigar el riesgo de una propagación incontrolada”.

*Con información de DW.

