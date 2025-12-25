Celular lleno de polvo y manchas: así puede limpiarlo fácilmente con un sencillo elemento casero

En la actualidad, el celular se ha consolidado como una herramienta indispensable en la vida cotidiana. Más allá de permitir realizar llamadas, este dispositivo integra funciones clave como la comunicación instantánea, el acceso a la información, el trabajo remoto, el entretenimiento y la gestión de actividades diarias.

El teléfono móvil acompaña a las personas durante gran parte del día: se utiliza en el transporte público, en el trabajo, en restaurantes, en el baño e incluso durante las comidas. Debido a este uso constante, la pantalla y la carcasa puede acumular más bacterias que otros objetos de uso frecuente, lo que supone un potencial riesgo para la salud.

Mantener el celular limpio no es solo una cuestión estética, sino también preventiva. La acumulación de polvo, grasa y microorganismos puede favorecer la propagación de bacterias y virus, especialmente cuando el dispositivo entra en contacto frecuente con el rostro, las manos y diversas superficies.

Limpiar la pantalla es fundamental antes de colocar un protector. Foto: Getty Images/iStockphoto

Por esta razón, realizar una limpieza periódica ayuda a reducir estos riesgos y promueve un uso más seguro del equipo. Además, no es necesario recurrir a productos costosos ni a servicios técnicos especializados, ya que este proceso puede hacerse en casa con elementos comunes, siempre con cuidado para evitar daños en los componentes internos.

De acuerdo con el medio especializado Computer Hoy, existe un truco casero compartido por el canal de YouTube Smart Fox, que permite eliminar el polvo de los puertos y rendijas del celular utilizando materiales sencillos como una pajita, una botella plástica y una aspiradora. El método consiste en adaptar la pajita a la botella y aspirar suavemente para retirar la suciedad sin comprometer el funcionamiento del dispositivo.

Se trata de una técnica práctica y económica que no requiere herramientas especiales ni productos de limpieza costosos. Al ser un método no invasivo, reduce el riesgo de afectar la garantía del equipo. Además, su rapidez y eficacia hacen recomendable aplicarla de forma periódica para mantener el celular en óptimas condiciones.

Las fundas transparentes pueden ponerse amarillentas. Foto: Ilustración creada con la IA de Bing Image Creator

En un mundo cada vez más conectado, el celular se ha convertido en una extensión de la vida personal y profesional. Cuidarlo y mantenerlo limpio no solo protege la inversión realizada, sino que también contribuye al bienestar y a la salud en el día a día.