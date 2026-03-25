A una semana del despegue de la misión Artemis II de la Nasa, la primera misión en cinco décadas que volverá a sobrevolar la Luna, estos son los cuatro astronautas elegidos para liderar el histórico viaje.

Con ello se convertirán en las nuevas figuras de la exploración espacial estadounidense.

La misión cuenta con tres tripulantes estadounidenses, Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch. Junto a ellos viajará el astronauta canadiense Jeremy Hansen.

Se espera que la misión despegue el 1 de abril para un viaje de unos diez días que consistirá en volar alrededor de la Luna, sin realizar alunizaje.

Solo por su tripulación, la misión ya marca un hito histórico. Esto porque incluye a la primera mujer, la primera persona negra y el primer no estadounidense en participar en una misión de este tipo, una diferencia significativa frente a las históricas misiones del programa Apolo.

Cabo Cañaveral, Florida. Foto: Anadolu via Getty Images

Quién es Reid Wiseman

Con 50 años, Reid Wiseman fue designado comandante de la misión. Nacido en Baltimore, se unió a la Nasa en 2009 tras una larga carrera en la marina estadounidense.

En 2014 realizó una misión de 165 días en la Estación Espacial Internacional y luego fue jefe de la oficina de astronautas de la Nasa.

Tras la muerte de su esposa por cáncer en 2020, crió solo a sus dos hijas, hoy adolescentes, a quienes explicó abiertamente los riesgos de esta nueva misión.

¿Qué comen los astronautas en el espacio? Este será el menú durante la misión Artemis II de la NASA

Este es Víctor Glover

Víctor Glover, de 49 años, será el piloto de la nave Orion. Veterano de la marina y padre de cuatro hijas, fue seleccionado por la Nasa en 2013.

En 2020 se convirtió en el primer afroestadounidense en participar en una misión de larga duración en la Estación Espacial Internacional.

Con Artemis II será el primer hombre negro en viajar a la Luna, un hito que él atribuye al camino abierto por pioneros como Guion Bluford, el primer afroestadounidense en ir al espacio.

Cabo Cañaveral, Florida. Foto: Anadolu via Getty Images

Ella es Christina Koch

Christina Koch, de 47 años, exploradora e ingeniera, se desempeñará como especialista de misión en Artemis II.

Fue seleccionada como astronauta en 2013 y desde entonces se ha convertido en una de las figuras destacadas de la Nasa.

Koch ostenta el récord del vuelo espacial más largo realizado por una mujer, con 328 días. Además, participó en la primera caminata espacial realizada exclusivamente por mujeres junto a Jessica Meir. Con esta misión suma otro hito a su trayectoria.

Así es Orión, la nave con tecnología avanzada que marcará el regreso del ser humano a la Luna tras más de 50 años

Y Jeremy Hansen

El canadiense Jeremy Hansen, de 50 años, completa la tripulación y será el primer no estadounidense en orbitar la Luna.

Expiloto de combate de la Real Fuerza Aérea Canadiense, ingresó a la Agencia Espacial Canadiense en 2009. Ha trabajado como enlace con la Estación Espacial Internacional y como instructor de nuevas generaciones de astronautas. Artemis II será su primer viaje más allá de la órbita terrestre.

*Con información de AFP.