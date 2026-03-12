Tecnología

La Nasa autoriza su cohete lunar Artemis para un lanzamiento en abril con cuatro astronautas luego de las reparaciones

La misión busca recolectar nueva información por medio de las nuevas tecnologías que tendrá el cohete.

Manuel Santiago Sánchez González

12 de marzo de 2026, 3:55 p. m.
La Nasa dio luz verde al lanzamiento.
La Nasa dio luz verde al lanzamiento. Foto: Anadolu via Getty Images

La Nasa autorizó el jueves su cohete lunar para un lanzamiento en abril con cuatro astronautas después de completar la última ronda de reparaciones.

El cohete de 98 metros (322 pies) saldrá del hangar y regresará a la plataforma la próxima semana en el Centro Espacial Kennedy de Florida, lo que conducirá a un intento de lanzamiento tan pronto como el 1 de abril. Marcará el primer viaje de la humanidad a la Luna en más de 50 años.

Reprogramación estratégica de Artemis II dentro del calendario espacial estadounidense.
Reprogramación estratégica de Artemis II dentro del calendario espacial estadounidense. Foto: Getty Images

La tripulación de Artemis II debería haber despegado en un vuelo alrededor de la Luna a principios de este año, pero fugas de combustible y otros problemas con el cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial interfirieron.

Aunque la Nasa logró tapar las fugas de combustible de hidrógeno en la plataforma en febrero, un problema de flujo de helio obligó a la agencia espacial a devolver el cohete al Edificio de Ensamblaje de Vehículos para reparaciones, posponiendo la misión hasta abril.

La agencia espacial solo tiene unos pocos días a principios de abril para lanzarse antes de retirarse hasta el 30 de abril o principios de mayo.

Científicos de la Nasa hacen importante anuncio sobre un evento sin precedentes que se podría presenciar en abril

A finales del mes pasado, el nuevo administrador de la Nasa, Jared Isaacman, anunció una importante reestructuración del programa Artemis. Insatisfecho con la lentitud y los largos intervalos entre misiones lunares, añadió un vuelo de práctica adicional en órbita alrededor de la Tierra para el próximo año. Este vuelo se conoce ahora como el nuevo Artemis III, tras el traslado del alunizaje de dos astronautas a Artemis IV. Isaacman aspira a uno, e incluso dos, alunizajes en 2028.

Se han definido cinco oportunidades de lanzamiento desde el Centro Espacial Kennedy, ubicado en Cabo Cañaveral, Florida.
Se ha definido la fecha del lanzamiento. Foto: Getty Images

La Oficina del Inspector General de la Nasa advirtió esta semana en una auditoría que la agencia espacial necesita elaborar un plan de rescate para sus tripulaciones lunares. Según el informe, aterrizar cerca del polo sur lunar será más arriesgado que para los astronautas del Apolo, más cerca del Ecuador, debido al accidentado terreno polar.

Contratadas por la Nasa para proporcionar módulos de aterrizaje lunares para astronautas, SpaceX de Elon Musk y Blue Origin de Jeff Bezos han acelerado los trabajos para cumplir con la nueva fecha límite de 2028. La oficina del inspector general indicó que aún quedan muchos desafíos técnicos por resolver, incluyendo el reabastecimiento de combustible de sus módulos de aterrizaje en órbita alrededor de la Tierra antes de volar a la Luna.

*Con información de AFP.