Elon Musk planea una red de satélites para procesar inteligencia artificial desde el espacio a través de SpaceX

SpaceX presentó ante la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) una solicitud para lanzar hasta un millón de satélites, con el objetivo de crear centros de datos espaciales orientados a ampliar las capacidades actuales de la inteligencia artificial (IA) mediante el uso de energía solar.

La compañía, propiedad de Elon Musk, ya cuenta con una amplia constelación en órbita y proyecta alcanzar 15.000 satélites desplegados a nivel global para 2031, luego de que la FCC aprobara a comienzos de enero el lanzamiento de 7.500 satélites adicionales de la red Starlink Gen2.

No obstante, los planes de SpaceX van más allá de la conectividad a internet. La empresa busca expandir su red orbital para ofrecer capacidad de procesamiento, una infraestructura pensada para responder a la creciente demanda de la IA y otras tecnologías avanzadas.

El objetivo es crear una órbita para centros de datos espaciales, enfocados en impulsar las capacidades de inteligencia artificial (IA) utilizando energía solar. Foto: Getty Images

Según se detalla en la solicitud presentada el pasado viernes, SpaceX pretende “desplegar un sistema de hasta un millón de satélites”, que operarán en capas orbitales estrechas de hasta 50 kilómetros cada una, dentro de la órbita terrestre baja.

Los satélites estarán interconectados mediante enlaces láser y, de acuerdo con la compañía, se dejará “espacio suficiente” para evitar interferencias con otros sistemas espaciales. Esta arquitectura permitiría ofrecer la potencia necesaria para el procesamiento de grandes volúmenes de datos asociados a la IA.

“SpaceX está diseñando su sistema de satélites para dar cabida al crecimiento explosivo de la demanda de datos impulsada por la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y la computación periférica, cuyas necesidades de procesamiento ya comienzan a superar las capacidades terrestres”, señaló la empresa en el documento entregado a la FCC.

SpaceX presentó a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) un plan para lanzar hasta un millón de satélites. Foto: Getty Images

La compañía sostiene que los centros de datos orbitales representan la alternativa más eficiente para atender esta demanda, ya que operarían con energía solar, lo que reduciría de forma significativa los costos energéticos.

A diferencia de los centros de datos en tierra, estas infraestructuras espaciales evitarían el alto consumo eléctrico y de agua requerido para la refrigeración de servidores, uno de los principales desafíos del sector.

En la actualidad, se estima que más de 9.600 satélites en órbita pertenecen a la red Starlink, según datos del sitio especializado Jonathan’s Space Pages, que rastrea la flota de SpaceX.

*Con información de Europa Press