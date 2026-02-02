Tecnología

Elon Musk planea una red de satélites para procesar inteligencia artificial desde el espacio a través de SpaceX

El plan busca crear centros de datos espaciales destinados a potenciar el procesamiento de inteligencia artificial, utilizando energía solar como fuente principal.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
2 de febrero de 2026, 7:28 p. m.
SpaceX ya tiene una amplia red de satélites en órbita (más de 9.600 Starlink actualmente).
SpaceX ya tiene una amplia red de satélites en órbita (más de 9.600 Starlink actualmente). Foto: Getty Images

SpaceX presentó ante la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) una solicitud para lanzar hasta un millón de satélites, con el objetivo de crear centros de datos espaciales orientados a ampliar las capacidades actuales de la inteligencia artificial (IA) mediante el uso de energía solar.

La compañía, propiedad de Elon Musk, ya cuenta con una amplia constelación en órbita y proyecta alcanzar 15.000 satélites desplegados a nivel global para 2031, luego de que la FCC aprobara a comienzos de enero el lanzamiento de 7.500 satélites adicionales de la red Starlink Gen2.

No obstante, los planes de SpaceX van más allá de la conectividad a internet. La empresa busca expandir su red orbital para ofrecer capacidad de procesamiento, una infraestructura pensada para responder a la creciente demanda de la IA y otras tecnologías avanzadas.

SpaceX desarrolla un sistema que reduce la probabilidad de que los satélites colisionen con basura espacial.
El objetivo es crear una órbita para centros de datos espaciales, enfocados en impulsar las capacidades de inteligencia artificial (IA) utilizando energía solar. Foto: Getty Images

Según se detalla en la solicitud presentada el pasado viernes, SpaceX pretende “desplegar un sistema de hasta un millón de satélites”, que operarán en capas orbitales estrechas de hasta 50 kilómetros cada una, dentro de la órbita terrestre baja.

Tecnología

Científicos de la NASA emiten alerta y llaman a prepararse para un espectáculo de alcance mundial el 8 de febrero

Tecnología

Tiene un año de 355 días y se parece a la Tierra: el exoplaneta que intriga a los científicos

Tecnología

Robots humanoides para cuidar a los mayores: la propuesta de Elon Musk que podría cambiar el futuro

Tecnología

No conecte su Smart TV a la red wifi de la casa o podría tener una experiencia desastrosa por esta simple razón

Tecnología

La red social que no fue creada para humanos: así es la plataforma donde los agentes de inteligencia artificial se comunican entre sí

Tecnología

¿Se acaban Uber, inDrive y DiDi? Lo que pasaría con usuarios y conductores tras proyecto del Gobierno que busca eliminar las apps

Tecnología

Un ‘arca de Noé’ en la Luna: científicos planean conservar la vida de la Tierra para salvar especies amenazadas

Vehículos

El Tesla CyberTruck enfrenta bajas ventas y Elon Musk recurre a una medida drástica para impulsar cifras

Noticias Estados Unidos

Esta es el arma secreta de Donald Trump para acabar su disputa con Elon Musk

Noticias Estados Unidos

Explota nave de SpaceX en plena prueba: las imágenes lo dicen todo

La extraña molécula que ronda en el espacio y podría cambiar lo que sabemos sobre el origen de la vida

Los satélites estarán interconectados mediante enlaces láser y, de acuerdo con la compañía, se dejará “espacio suficiente” para evitar interferencias con otros sistemas espaciales. Esta arquitectura permitiría ofrecer la potencia necesaria para el procesamiento de grandes volúmenes de datos asociados a la IA.

“SpaceX está diseñando su sistema de satélites para dar cabida al crecimiento explosivo de la demanda de datos impulsada por la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y la computación periférica, cuyas necesidades de procesamiento ya comienzan a superar las capacidades terrestres”, señaló la empresa en el documento entregado a la FCC.

SpaceX presentó a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) un plan para lanzar hasta un millón de satélites.
SpaceX presentó a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) un plan para lanzar hasta un millón de satélites. Foto: Getty Images

La compañía sostiene que los centros de datos orbitales representan la alternativa más eficiente para atender esta demanda, ya que operarían con energía solar, lo que reduciría de forma significativa los costos energéticos.

A diferencia de los centros de datos en tierra, estas infraestructuras espaciales evitarían el alto consumo eléctrico y de agua requerido para la refrigeración de servidores, uno de los principales desafíos del sector.

En la actualidad, se estima que más de 9.600 satélites en órbita pertenecen a la red Starlink, según datos del sitio especializado Jonathan’s Space Pages, que rastrea la flota de SpaceX.

*Con información de Europa Press

Más de Tecnología

Artemis II marca un hito en la exploración espacial humana tras más de 50 años sin misiones tripuladas alrededor de la Luna.

Científicos de la NASA emiten alerta y llaman a prepararse para un espectáculo de alcance mundial el 8 de febrero

Científicos creen que hay más posibilidades de encontrar un mundo que pueda ser habitado por los humanos.

Tiene un año de 355 días y se parece a la Tierra: el exoplaneta que intriga a los científicos

SpaceX ya tiene una amplia red de satélites en órbita (más de 9.600 Starlink actualmente).

Elon Musk planea una red de satélites para procesar inteligencia artificial desde el espacio a través de SpaceX

Elon Musk lanza una predicción inquietante sobre los robots humanoides y la IA.

Robots humanoides para cuidar a los mayores: la propuesta de Elon Musk que podría cambiar el futuro

Una mala conexión wifi podría arruinar toda la experiencia de reproducción de contenidos.

No conecte su Smart TV a la red wifi de la casa o podría tener una experiencia desastrosa por esta simple razón

Así es Moltbook, la red social sin humanos donde interactúan miles de agentes de IA.

La red social que no fue creada para humanos: así es la plataforma donde los agentes de inteligencia artificial se comunican entre sí

Proyecto de ley encendería las alarmas y podría acabar con las apps de transporte.

¿Se acaban Uber, inDrive y DiDi? Lo que pasaría con usuarios y conductores tras proyecto del Gobierno que busca eliminar las apps

Luna (Foto Getty)

Un ‘arca de Noé’ en la Luna: científicos planean conservar la vida de la Tierra para salvar especies amenazadas

La propuesta podría dejar por fuera de la legalidad a múltiples servicios digitales.

Conductores y usuarios en riesgo: estas son las aplicaciones de transporte que podrían dejar de operar en Colombia

El descubrimiento de una nueva molécula orgánica con azufre en el espacio aporta una pista clave para comprender cómo pudo surgir la vida.

La extraña molécula que ronda en el espacio y podría cambiar lo que sabemos sobre el origen de la vida

Noticias Destacadas